Liga 1 , etapa #9 UTA revine senzațional de la 0-3 și scoate un punct cu FC Argeș! Clasamentul la zi + Programul complet al rundei

UTA Arad - FC Argeș 3-3. Arădenii au obținut un punct, deși erau conduși cu 3-0 după o jumătate de oră de joc.

Tot azi, Metaloglobus o va întâlni pe CFR Cluj, de la 21:30.

Toate meciurile din etapa #9 din Liga 1 sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Liga 1 a revenit în forță, după o pauză cauzată de meciurile echipei naționale cu Canada (0-3) și Cipru (2-2).

Etapa #9 programează trei partide extrem de interesante: U Cluj - Rapid (0-0), Universitatea Craiova - Farul și Petrolul Ploiești - Dinamo.

Campioana FCSB se deplasează pe terenul nou-promovatei Csikszereda, în timp ce UTA și FC Argeș se vor întâlni în duelul revelațiilor din acest sezon.

Astăzi, 13 septembrie

UTA Arad - FC Argeș 3-3

Au marcat: D. Barbu (min. 36) M. Coman (min. 45) V. Costache (min. 67) / Caio Ferreira (min. 7), I. Rădescu (min. 20), R. Matos (min. 28)

Stadion: Francisc Neuman (Arad)

Francisc Neuman (Arad) Arbitru: Feșnic Horațiu Mircea. Asistenți: Avram Valentin și Cerei Alexandru. Arbitru VAR: Vidican rareș George. Arbitru AVAR: Ghiciulescu Raul Constantin

Metaloglobus - CFR Cluj, live de la ora 21:30

Stadion: Clinceni - Arena 1 (Clinceni - Ilfov)

Clinceni - Arena 1 (Clinceni - Ilfov) Arbitru: Moroiță Andrei. Asistenți: Dumitru Ionel Valentin și Vlase Daniel. Arbitru VAR: Popa Cătălin, Arbitru AVAR: Marcu Claudiu

Duminică, 14 septembrie

Oțelul Galați - FC Botoșani, live de la ora 15:45

Stadion: Oţelul (Galaţi)

Universitatea Craiova - Farul Constanța, live de la ora 18:00

Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova)

Csikszereda - FCSB, live de la ora 21:00

Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc)

Luni, 15 septembrie

FC Hermannstadt - Unirea Slobozia, live de la ora 18:00

Stadion: Municipal (Sibiu)

Petrolul - Dinamo, live de la ora 21:00

Stadion: „Ilie Oană” (Ploiești)

S-a jucat:

U Cluj - Rapid, 0-0

Arbitru : Andrei Florin (Târgu Mureș)/ Asistenți : Gheorghe Sebastian Eugen (Suceava) și Vodă Alexandru (Alba Iulia)/ Arbitru VAR : Costreie Sorin (Voluntari)/ Arbitru AVAR : Vornicu Adrian (Iași)

: Andrei Florin (Târgu Mureș)/ : Gheorghe Sebastian Eugen (Suceava) și Vodă Alexandru (Alba Iulia)/ : Costreie Sorin (Voluntari)/ : Vornicu Adrian (Iași) Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca)

Clasamentul din Liga 1

Loc/ Echipă Meciuri Puncte 1. U Craiova 8 20 2. Rapid 9 19 3. FC Argeș 9 16 4. Dinamo 8 15 5. UTA Arad 9 14 6. FC Botoșani 8 13 7. U Cluj 9 13 8. Farul Constanța 8 13 9. Unirea Slobozia 8 11 10. Oțelul Galați 8 10 11. Hermannstadt 8 7 12. Petrolul Ploiești 8 6 13. FCSB 8 6 14. CFR Cluj 7 6 15. Csikszereda 7 2 16. Metaloglobus 8 1

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport