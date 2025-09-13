Liga 1 , etapa #9 UTA revine senzațional de la 0-3 și scoate un punct cu FC Argeș! Clasamentul la zi + Programul complet al rundei

- UTA Arad - FC Argeș 3-3. Arădenii au obținut un punct, deși erau conduși cu 3-0 după o jumătate de oră de joc.
- Tot azi, Metaloglobus o va întâlni pe CFR Cluj, de la 21:30.
- Toate meciurile din etapa #9 din Liga 1 sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Liga 1 a revenit în forță, după o pauză cauzată de meciurile echipei naționale cu Canada (0-3) și Cipru (2-2).
Etapa #9 programează trei partide extrem de interesante: U Cluj - Rapid (0-0), Universitatea Craiova - Farul și Petrolul Ploiești - Dinamo.
Campioana FCSB se deplasează pe terenul nou-promovatei Csikszereda, în timp ce UTA și FC Argeș se vor întâlni în duelul revelațiilor din acest sezon.
Astăzi, 13 septembrie
UTA Arad - FC Argeș 3-3
- Au marcat: D. Barbu (min. 36) M. Coman (min. 45) V. Costache (min. 67) / Caio Ferreira (min. 7), I. Rădescu (min. 20), R. Matos (min. 28)
- Stadion: Francisc Neuman (Arad)
- Arbitru: Feșnic Horațiu Mircea. Asistenți: Avram Valentin și Cerei Alexandru. Arbitru VAR: Vidican rareș George. Arbitru AVAR: Ghiciulescu Raul Constantin
Metaloglobus - CFR Cluj, live de la ora 21:30
- Stadion: Clinceni - Arena 1 (Clinceni - Ilfov)
- Arbitru: Moroiță Andrei. Asistenți: Dumitru Ionel Valentin și Vlase Daniel. Arbitru VAR: Popa Cătălin, Arbitru AVAR: Marcu Claudiu
Duminică, 14 septembrie
Oțelul Galați - FC Botoșani, live de la ora 15:45
- Stadion: Oţelul (Galaţi)
Universitatea Craiova - Farul Constanța, live de la ora 18:00
- Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova)
Csikszereda - FCSB, live de la ora 21:00
- Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc)
Luni, 15 septembrie
FC Hermannstadt - Unirea Slobozia, live de la ora 18:00
- Stadion: Municipal (Sibiu)
Petrolul - Dinamo, live de la ora 21:00
- Stadion: „Ilie Oană” (Ploiești)
S-a jucat:
U Cluj - Rapid, 0-0
- Arbitru: Andrei Florin (Târgu Mureș)/ Asistenți: Gheorghe Sebastian Eugen (Suceava) și Vodă Alexandru (Alba Iulia)/ Arbitru VAR: Costreie Sorin (Voluntari)/ Arbitru AVAR: Vornicu Adrian (Iași)
- Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca)
Clasamentul din Liga 1
|Loc/ Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. U Craiova
|8
|20
|2. Rapid
|9
|19
|3. FC Argeș
|9
|16
|4. Dinamo
|8
|15
|5. UTA Arad
|9
|14
|6. FC Botoșani
|8
|13
|7. U Cluj
|9
|13
|8. Farul Constanța
|8
|13
|9. Unirea Slobozia
|8
|11
|10. Oțelul Galați
|8
|10
|11. Hermannstadt
|8
|7
|12. Petrolul Ploiești
|8
|6
|13. FCSB
|8
|6
|14. CFR Cluj
|7
|6
|15. Csikszereda
|7
|2
|16. Metaloglobus
|8
|1