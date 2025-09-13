Liga 1 , etapa #9 UTA revine senzațional de la 0-3 și scoate un punct cu FC Argeș! Clasamentul la zi + Programul complet al rundei
Liga 1/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Superliga

Liga 1 , etapa #9 UTA revine senzațional de la 0-3 și scoate un punct cu FC Argeș! Clasamentul la zi + Programul complet al rundei

alt-text Ionuț Cojocaru , Alexandru Smeu , Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 13.09.2025, ora 18:25
  • UTA Arad - FC Argeș 3-3. Arădenii au obținut un punct, deși erau conduși cu 3-0 după o jumătate de oră de joc.
  • Tot azi, Metaloglobus o va întâlni pe CFR Cluj, de la 21:30.
  • Toate meciurile din etapa #9 din Liga 1 sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Liga 1 a revenit în forță, după o pauză cauzată de meciurile echipei naționale cu Canada (0-3) și Cipru (2-2).

Etapa #9 programează trei partide extrem de interesante: U Cluj - Rapid (0-0), Universitatea Craiova - Farul și Petrolul Ploiești - Dinamo.

Campioana FCSB se deplasează pe terenul nou-promovatei Csikszereda, în timp ce UTA și FC Argeș se vor întâlni în duelul revelațiilor din acest sezon.

Astăzi, 13 septembrie

UTA Arad - FC Argeș 3-3

  • Au marcat: D. Barbu (min. 36) M. Coman (min. 45) V. Costache (min. 67) / Caio Ferreira (min. 7), I. Rădescu (min. 20), R. Matos (min. 28)
  • Stadion: Francisc Neuman (Arad)
  • Arbitru: Feșnic Horațiu Mircea. Asistenți: Avram Valentin și Cerei Alexandru. Arbitru VAR: Vidican rareș George. Arbitru AVAR: Ghiciulescu Raul Constantin

Metaloglobus - CFR Cluj, live de la ora 21:30

  • Stadion: Clinceni - Arena 1 (Clinceni - Ilfov)
  • Arbitru: Moroiță Andrei. Asistenți: Dumitru Ionel Valentin și Vlase Daniel. Arbitru VAR: Popa Cătălin, Arbitru AVAR: Marcu Claudiu

Duminică, 14 septembrie

Oțelul Galați - FC Botoșani, live de la ora 15:45

  • Stadion: Oţelul (Galaţi)

Universitatea Craiova - Farul Constanța, live de la ora 18:00

  • Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova)

Csikszereda - FCSB, live de la ora 21:00

  • Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc)

Luni, 15 septembrie

FC Hermannstadt - Unirea Slobozia, live de la ora 18:00

  • Stadion: Municipal (Sibiu)

Petrolul - Dinamo, live de la ora 21:00

  • Stadion: „Ilie Oană” (Ploiești)

S-a jucat:

U Cluj - Rapid, 0-0

  • Arbitru: Andrei Florin (Târgu Mureș)/ Asistenți: Gheorghe Sebastian Eugen (Suceava) și Vodă Alexandru (Alba Iulia)/ Arbitru VAR: Costreie Sorin (Voluntari)/ Arbitru AVAR: Vornicu Adrian (Iași)
  • Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca)
Clasamentul din Liga 1

Loc/ EchipăMeciuriPuncte
1. U Craiova820
2. Rapid919
3. FC Argeș916
4. Dinamo815
5. UTA Arad914
6. FC Botoșani813
7. U Cluj913
8. Farul Constanța813
9. Unirea Slobozia811
10. Oțelul Galați810
11. Hermannstadt87
12. Petrolul Ploiești86
13. FCSB86
14. CFR Cluj76
15. Csikszereda72
16. Metaloglobus81

Opinii
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
