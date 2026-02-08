Problema lui Man la PSV Ce spune antrenorul lui Eindhoven despre Dennis: „ Eu trebuie să iau decizia grea”
Dennis Man a jucat 24 de meciuri la primul sezon cu PSV Foto: Imago
Problema lui Man la PSV Ce spune antrenorul lui Eindhoven despre Dennis: „ Eu trebuie să iau decizia grea”

  • Dennis Man, 27 de ani, riscă să rămână pe bancă, pentru că rivalul pe post a profitat de cele două meciuri pierdute de „tricolor” la Eindhoven și a câștigat puncte în analiza antrenorului Peter Bosz.

Dennis Man a fost schimbat la pauză în ultimul meci jucat la PSV Eindhoven, 1-2 cu Bayern, în Liga Campionilor.

„Mi-a zis în prima repriză că nu se simte bine. Am fost precaut”, a explicat antrenorul Peter Bosz.

Man, absent două jocuri. Bajraktarevic, două goluri la PSV

A stat două meciuri de atunci, la 3-0 cu Feyenoord, în campionat, și la 4-1 cu Heerenveen, în Cupa Olandei.

De fiecare dată, titular în locul lui a fost Esmir Bajraktarevic, integralist în ambele partide. Bun în primul joc, foarte bun în al doilea, cu două goluri.

Man, în Ligă, împotriva lui Bayern. Foto: Imago Man, în Ligă, împotriva lui Bayern. Foto: Imago
Man, în Ligă, împotriva lui Bayern. Foto: Imago

Bosniacul, care i-a făcut probleme lui Man și la națională, marcând decisiv la 3-1 cu „tricolorii” în preliminariile CM, ar putea fi o problemă și la echipa de club.

Bajraktarevic e un rival puternic pentru Man pe extrema dreaptă. Posibil să rămână rezerva acestuia. Coechipierul, 20 de ani, mult mai tânăr decât Dennis (27), e tot mai performant.

6 goluri
a marcat Dennis Man în acest sezon la Eindhoven

Antrenorul lui PSV: „Îmi doresc să văd concurență între el și Man”

Singurul care se bucură de ascensiunea lui Bajraktarevic? Antrenorul lui PSV.

Crede că forma bosniacului ar trebui să-l motiveze pe Man, să-l facă să vrea mai mult, să ofere mai mult pe teren.

Bajraktarevic și Bosz (stânga), la 4-1 cu Heerenveen. Foto: Imago Bajraktarevic și Bosz (stânga), la 4-1 cu Heerenveen. Foto: Imago
Bajraktarevic și Bosz (stânga), la 4-1 cu Heerenveen. Foto: Imago

„Bajraktarevic s-a descurcat bine cu Heerenveen. Îmi doresc să văd concurență între el și Man, sperând că se vor ridica reciproc la un nivel superior”, a afirmat Bosz înaintea duelului de duminică, în deplasare, cu Groningen.

5 goluri
are Esmir Bajraktarevic la PSV în actuala stagiune

Singurul moment care îl pune pe tehnician în dificultate, când alege titularul: „Eu trebuie să iau decizia grea”.

olanda PSV Eindhoven eredivisie peter bosz dennis man Esmir Bajraktarevic
