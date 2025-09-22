Mircea Lucescu reacționează  Selecționerul comentează pentru GOLAZO.ro retragerea de la echipa națională a lui Mitriță: „Să nu ajungă să regrete!”
Mircea Lucescu și Alex Mitriță (foto: Sport Pictures)
Nationala

Mircea Lucescu reacționează Selecționerul comentează pentru GOLAZO.ro retragerea de la echipa națională a lui Mitriță: „Să nu ajungă să regrete!"

Dan Udrea
Publicat: 22.09.2025, ora 16:32
Actualizat: 22.09.2025, ora 16:43

În dialogul cu GOLAZO.ro, Il Luce a dezvăluit o discuție pe care a avut-o la un moment dat cu Mitriță.

Mircea Lucescu, despre retragerea lui Mitriță: „Să nu ajungă să regrete!”

Domnule Mircea Lucescu, bună ziua, v-am sunat să vă întreb despre decizia lui Mitriță, de a se retr…

Bună ziua. Fiecare face ce crede că e mai bine pentru cariera și viața lui.

Și dumneavoastră ce credeți, această decizie e spre binele lui?

Ce-i drept, distanța din China e enormă, era un efort mare pe care îl făcea pentru a veni, probabil își dorește să aibă mai multă liniște și energie pentru clubul de acolo. Totuși, eu am crezut că el ar fi trebuit să procedeze altfel.

Cum?

Poate că era mai indicat să dea curs convocării, fiindcă eu l-am pus pe listă, pentru meciul cu Moldova. Era o modalitate mult mai frumoasă de a-și lua rămas bun de la public, de la națională, dacă tot avea de gând să se retragă.

Îi înțelegeți decizia?

Dacă el așa a hotărât, atunci eu îi respect decizia.

V-a anunțat în prealabil? Ați avut vreo discuție?

Nu, ce discuție să am? Eu anunțasem lotul, el era trecut pe listă. Eu acum am aflat de decizia lui. Înțeleg însă că a informat Federația înainte.

Sunteți dezamăgit?

Nu acest lucru are importanță. A vrut să renunțe, a renunțat. Repet, s-a gândit că a luat o decizie în favoarea carierei și familiei lui. Mie chiar îmi pare rău că a decis așa, dar să nu regrete.

Ce anume să regrete?

Să nu ajungă mai târziu să regrete că a renunțat la echipa națională, mai ales la o vârstă bună pentru a continua să joci la acest nivel. El a făcut o treabă bună cât timp eu am fost selecționer, dovadă că era convocat și pentru meciurile din octombrie.

Vi se pare că și-a atins capacitatea maximă în cariera lui?

La talentul pe care îl are, cred că ar fi putut să ajungă mult mai sus, dar cu mai multă disponibilitate de a te sacrifica. Am avut o dată cu el un dialog, în care i-am reproșat că nu a făcut ceva anume, ca efort și poziționare, când nu avea mingea în posesie, iar el mi-a zis că fotbalul se joacă cu mingea.

Și ce i-ați spus?

Ce îți spun și ție: știi cât timp are mingea la picior un fotbalist care e pe teren tot meciul? Sub două minute. Restul de 88 de minute le joacă fără balon. În fine, eu cred că, una peste alta, el a avut o carieră bună.

Există o relație încordată între dumneavoastră și el?

Nici vorbă. Aceste lucruri au fost invenții. Dacă eu am explicat niște lucruri referitor la cum s-a apărat el la golul 3 al Canadei, nu înseamnă că avem un conflict. Repet, îmi pare rău că s-a retras și sper să nu ajungă să regrete. Și eu m-am retras de la echipa națională, dar apoi am fost convins de Federație să revin. Îi voi ține pumnii în continuare și spre să continue să aibă randament bun în China, să reușească să joace la fel de bine.

Echipa Nationala mircea lucescu retragere alex mitrita
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share