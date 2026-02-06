Dennis Politic, prezentat oficial Echipa din Liga 1 pentru care va evolua până la finalul sezonului: „L-am trimis să fie «armă secretă»”

Dennis Politic (25 de ani) a fost prezentat oficial la Hermannstadt.

Jucătorul celor de la FCSB a fost împrumutat până la finalul sezonului la formația pregătită de Dorinel Munteanu (57 de ani).

Adus de FCSB cu mari așteptări de la Dinamo, în schimbul sumei de un milion de euro plus Alexandru Musi, Dennis Politic nu a reușit să se adapteze la formația campioană și a fost împrumutat la Hermannstadt până la finalul actualei stagiuni din Liga 1.

Dennis Politic a fost prezentat oficial la Hermannstadt

Mutarea a fost oficializată la scurt timp după victoria celor de la FCSB, 2-1 cu FC Botoșani, partidă în care jucătorul originar din Brașov nu s-a aflat pe foaia de joc a echipei conduse de Elias Charalambous.

„OFICIAL: Bine ai venit, Denis Politic!

Mijlocașul lateral stânga ni se alătură până la finalul acestui sezon sub formă de împrumut de la F.C.S.B. Denis are 25 de ani și un CV cu evoluții solide la echipe ca Manchester United, Bolton, Salford și Port Vale din Anglia, Cremonese din Italia, FC Brașov (U19), Dinamo București și FCSB., echipă pentru care a bifat 24 de meciuri, a înscris 3 goluri în toate competițiile și a câștigat Super Cupa României.

Denis Politic are o cotă de piață de 1.200.000 € pe site-urile de specialitate”, au transmis cei de la Hermannstadt pe pagina de Facebook.

De meserie „aripă” stângă, fotbalistul este așteptat să debuteze pentru noua sa formație în meciul cu FC Argeș.

Partida are loc astăzi, cu începere de la ora 17:00, și va fi transmisă în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, precum și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

24 de meciuri a jucat Dennis Politic în acest sezon, adică un total de 687 de minute, reușind să înscrie trei goluri

Formația antrenată de Dorinel Munteanu se află într-o situație critică, cu 5 etape înaintea finalului sezonului regulat. Hermannstadt ocupă locul 15, poziție direct retrogradabilă, cu 17 puncte.

Politic, armă secretă cu FC Argeș

La finele partidei câștigate de FCSB, Gigi Becali a abordat și subiectul plecării lui Dennis Politic, pe care l-a numit „armă secretă”.

„Pe Politic l-am trimis «armă secretă» cu Pitești. Voiam să-i luăm bilet de avion la Cluj, ca să meargă la Sibiu, dar mi-au zis că ei au în deplasare cu FC Argeș și l-am trimis la Pitești. Să vezi ce golazo dă! Poate se relansează acolo până vine înapoi”, a declarat Becali la Prima Sport.

VIDEO. Golul înscris de Dennis Politic în Hermannstadt - FCSB 3-3

