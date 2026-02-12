- Fanii maghiari își doresc să înfrunte Romaânia în ediția viitoare a Ligii Națiunilor.
- România își va afla adversarii din Nations League B după tragerea la sorți de la Bruxelles, azi, de la ora 19:00, live pe GOLAZO.ro.
Dintre cei 12 adversari posibili, Bosnia a fost cea mai dorită, urmată de România și Kosovo, în topul preferințelor microbiștilor.
Fanii maghiari vor derby cu România în grupa din Liga Națiunilor
Conform sondajului realizat de Nemzeti Sport, cel mai important ziar de sport din Ungaria, suporterii își doresc o grupă cu Bosnia, România și Macedonia de Nord.
Kosovo a fost, de asemenea, o opțiune populară, însă regulamentele FIFA și UEFA nu permit ca selecționata kosovară să fie repartizată în aceeași grupă cu Bosnia, astfel că acest scenariu rămâne doar la nivel teoretic.
Despre un posibil duel cu naționala României, care a fost votată de 2.122 de microbiști (39% dintre voturi), jurnaliștii maghiari au notat:
„Atmosfera ar fi cu siguranță foarte tensionată împotriva vecinilor noștri din est, pe care naționala Ungariei nu a mai reușit să-i învingă din 1981 (de atunci cele două echipe s-au întâlnit de 11 ori).
Pentru români, drumul spre Cupa Mondială din acest an este foarte dificil, dar nu imposibil. Echipa care a ajuns la baraj datorită bunei prestații din precedenta ediție a Ligii Națiunilor trebuie mai întâi să câștige în Turcia, apoi în Slovacia sau Kosovo”
La polul opus, cea mai puțin dorită grupă de fanii Ungariei le-ar include pe Elveția, Slovenia și Suedia.
Ce au votat microbiștii maghiari:
Urna 1 (5451 voturi totale)
- Bosnia-Herțegovina – 3159 voturi (58%)
- Austria – 1183 voturi (22%)
- Ucraina – 770 voturi (14%)
- Elveția – 339 voturi (6%)
Urna 2 (5509 voturi totale)
- România – 2122 voturi (39%)
- Irlanda – 1352 voturi (25%)
- Georgia – 1131 voturi (21%)
- Slovenia – 904 voturi (16%)
Urna 3 (5502 voturi totale)
- Kosovo – 1805 voturi (33%)
- Macedonia de Nord – 1573 voturi (29%)
- Irlanda de Nord – 1248 voturi (23%)
- Suedia – 876 voturi (16%)
Cum arată urnele pentru grupele Nations League
Liga A
- Urna 1: Portugalia, Spania, Franța, Germania
- Urna 2: Italia, Olanda, Danemarca, Croația
- Urna 3: Serbia, Belgia, Anglia, Norvegia
- Urna 4: Țara Galilor, Cehia, Grecia și Turcia
Liga B
- Urna 1: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel
- Urna 2: Elveția, Bosnia, Austria, Ucraina
- Urna 3: Slovenia, Georgia, Irlanda, România
- Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo
Liga C
- Urna 1: Islanda, Albania, Muntenegru, Kazkhstan
- Urna 2: Finlanda, Slovacia, Bulgaria, Armenia
- Urna 3: Belarus, Insulele Feroe, Cipru, Estonia
- Urna 4: Letonia/Gibraltar, Luxemburg/Malta, Moldova, San Marino
Liga D
- Urna 1: Azerbaidjan, Lituania
- Urna 2: Gibraltar/Letonia, Malta/Luxemburg, Liechtenstein, Andorra
Calendarul Ligii Națiunilor
- Etapa 1: 24-26 septembrie 2026
- Etapa a 2-a: 27-29 septembrie 2026
- Etapa a 3-a: 30 septembrie - 3 octombrie 2026
- Etapa a 4-a: 4-6 octombrie 2026
- Etapa a 5-a: 12-14 noiembrie 2026
- Etapa a 6-a: 15-17 noiembrie 2026
- Sferturi de finală: 25-30 martie 2027
- Playoff-ul de retrogradare-promovare în Liga A/Liga B: 25-30 martie 2027
- Faza finală: 9-13 iunie 2027