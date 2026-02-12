„Am văzut banii, da”  Dennis Politic a reacționat după gesturile făcute de fanii lui Dinamo: „Mă aștept la lucrurile astea”

Dinamo - Hermannstadt 2-0. Dennis Politic (25 de ani), jucătorul oaspeților, a reacționat după primirea ostilă de care a avut parte în meciul din Cupa României.

Dinamo a învins-o pe Hermannstadt cu scorul de 2-0, grație golurile marcate de Cîrjan (49) și Opruț (60), în ultima etapă din grupele Cupei României. Ambele echipe s-au calificat în sferturi.

Dennis Politic, fostul căpitan al „câinilor”, titular la Hermannstadt, a vorbit despre reacțiile fanilor dinamoviști, care l-au ironizat și huiduit în timpul meciului de pe „Arcul de Triumf”.

Dinamo - Hermannstadt 2-0 . Dennis Politic: „Din partea mea este doar respect”

„De fiecare dată când mă întorc aici sau când joc împotriva lui Dinamo, mă aștept la lucrurile acestea. Da, sunt și fanii supărați și pe de o parte înțeleg. Din partea mea este doar respect.

Am văzut banii, da, înainte de meci. M-am concentrat pe treaba mea, pe ce am de făcut la echipa mea și atât. După cum am spus, îi respect”, a declarat Dennis Politic la Prima Sport.

Banii cu chipul lui Politic aruncați de fanii lui Dinamo

În debutul partidei de pe „Arcul de Triumf”, suporterii dinamoviștii de la Tribuna 0 au aruncat cu hârtii spre jucător.

Erau bancnote de 50 de lei și 100 de euro modificate, pe care apărea fața lui Dennis Politic în stânga, iar în dreapta era chipul lui Gigi Becali, patronul de la FCSB, însoțite de textul „Viața în alb și roșu”, un grup dinamovist.

În plus, fanii dinamoviști l-au huiduit pe Dennis Politic la fiecare atingere de minge.

Dennis Politic: „Tocmai pentru asta am venit aici”

Politic a vorbit și despre înfrângerea suferită în fața lui Dinamo:

„Suntem supărați că am pierdut, bineînțeles. Am venit cu gândul să luăm puncte, dacă nu cele trei, măcar unul.

Din nou, cred că am luat goluri destul de ușor. Cred că în prima repriză ne-am ținut bine. Am fost compacți și ei nu au avut foarte multe ocazii”.

Dennis Politic a fost împrumutat de FCSB la Hermannstadt până la finalul acestui sezon.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Dennis Politic, conform Transfermarkt

Clasamentul grupei D

Loc Echipa Meciuri Golaveraj Puncte 1 Dinamo 3 5:1 7 2 Hermannstadt 3 4:3 6 3 Farul Constanța 3 5:1 5 4 Botoșani 3 5:6 4 5 Concordia Chiajna 3 5:4 3 6 CS Dinamo 3 1:9 0

VIDEO. Fanii lui Dinamo, injurii la adresa lui Dennis Politic

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport