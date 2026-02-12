Dinamo - Hermannstadt 2-0 „Câinii” câștigă meciul, dar ambele echipe se califică în sferturile Cupei României
Cupa Romaniei

Dinamo - Hermannstadt 2-0 „Câinii” câștigă meciul, dar ambele echipe se califică în sferturile Cupei României

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.02.2026, ora 20:06
alt-text Actualizat: 12.02.2026, ora 20:07
  • Dinamo a învins-o pe Hermannstadt cu scorul de 2-0 și a obținut calificarea în sferturile Cupei României.
  • În ciuda înfrângerii, echipa pregătită de Dorinel Munteanu s-a calificat și ea, după ce a terminat grupa pe locul secund.

Dinamo e în sferturile Cupei, unde va da peste Metalul Buzău, pe teren propriu. „Câinii” ar evolua acasă și în semifinale, în unde ar întâlni învingătoarea dintre CFR Cluj și câștigătoarea grupei B1.

Dinamo - Hermannstadt 2-0. „Câinii” câștigă meciul, dar ambele echipe se califică în sferturile Cupei României

Prima repriză de pe stadionul „Arcul de Triumf” a început mai bine pentru Dinamo. „Câinii” au bifat prima ocazie la poarta apărată de David Lazar chiar în minutul 6, prin Cătălin Cîrjan.

Karamoko a avut și el o ocazie mare, în minutul 15, dar nici el nu a putut să-l învingă pe Lazar.

Hermannstadt s-a mobilizat, iar Jair a fost aproape să înscrie în minutul 19, dar mingea șutată de el a trecut peste poartă.

Prima repriză s-a încheiat la egalitate, 0-0, iar la acel scor Dinamo era eliminată din Cupa României.

Cu toate acestea, echipa lui Zeljko Kopic a început perfect repriza secundă. În minutul 49, Cătălin Cîrjan a înscris, după centrarea lui Armstrong. Căpitanul „câinilor” a primit mingea în interiorul careului și a șutat din întoarcere, reușind să-l învingă pe Lazar.

„Câinii” s-au desprins pe tabelă în minutul 60. Raul Opruț și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, după un șut violent trimis la colțul scurt al porții adverse.

Dinamo a mai încercat să înscrie, dar fără succes, iar partida de pe „Arcul de Triumf” s-a încheiat cu scorul de 2-0 în favoarea echipei pregătite de Zeljko Kopic.

În urma victoriei obținute în fața lui Hermannstadt, Dinamo s-a calificat în sferturile Cupei României. „Câinii” au încheiat grupa D pe primul loc, cu 7 puncte. Și formația sibiană s-a calificat în sferturi, după ce a terminat pe locul secund, cu 6 puncte.

Clasamentul grupei D

LocEchipaMeciuriGolaverajPuncte
1Dinamo35:17
2Hermannstadt34:36
3Farul Constanța35:15
4Botoșani35:64
5Concordia Chiajna35:43
6CS Dinamo31:90

Dinamo - Hermannstadt 2-0

  • Au marcat: Cîrjan (49), Opruț (60)

Final de meci!

Min. 86 - Schimbare la Dinamo: au ieșit Armstrong și Ikoko și au intrat Caragea și Duțu.

Min. 82 - Dinamo a atacat în continuare, dar a pierdut mingea după ce Mărginean l-a faultat pe Lazar.

Min. 72 - Boateng ratează o mare ocazie, chiar din fața porții. Mingea l-a lovit în careul mic și nu a reușit să o împingă în poarta apărată de Lazar.

Min. 60 - GOL Dinamo (2-0). Raul Opruț a înscris după un șut violent trimis la colțul scurt al porții lui David Lazar.

Min. 57 - Dennis Politic a văzut cartonașul galben după ce l-a faultat pe Danny Armstrong.

Min. 55 - Dinamo trece pe lângă marcarea unui alt gol. Karamoko a scăpat singur pe partea stângă, a înaintat spre poartă, dar mingea șutată de acesta a lovit bara transversală.

Min. 49 - GOL Dinamo (1-0). Cătălin Cîrjan a înscris, după centrarea lui Armstrong. Căpitanul „câinilor” a primit mingea în interiorul careului și a șutat din întoarcere, reușind să-l învingă pe Lazar.

Min. 47 - Dinamo începe în forță repriza secundă. Danny Armstrong a obținut un corner, după ce a primit o pasă foarte bună de la Alexandru Pop.

Min. 46 - Schimbare la Hermannstadt: iese Stoica și intră Stancu.

S-a încheiat prima repriză!

Min. 43 - Stoinov a văzut cartonașul galben după un fault asupra lui Jair.

Min. 39 - Dennis Politic a încercat să șuteze, dar mingea a fost blocată. Balonul a ajuns la Kevin Ciubotaru, dar mingea șutată de fundaș a trecut mult pe lângă poarta lui Dinamo.

Min. 29 - Armstrong, jucătorul lui Dinamo, și Dorinel Munteanu, antrenorul lui Hermannstadt, au fost avertizați cu un cartonaș galben, după un conflict la marginea terenului.

Min. 24 - Încă o ocazie mare pentru Hermannstadt. Florescu a trimis mingea peste poartă, din 6 metri. Totuși, arbitrul George Roman a dictat fault în atac.

Min. 21 - Dennis Politic a fost aproape să înscrie. Acesta a șutat din afara careului, dar Roșca a intervenit și a îndepărtat pericolul.

Min. 19 - Ocazie mare pentru oaspeți! Jair a șutat din centrul careului, mingea a lovit un fundaș al lui Dinamo, apoi a fost respinsă în jucătorul lui Hermannstadt și a ieșit în afara terenului.

Min. 17 - Eduard Florescu a văzut primul cartonaș galben al partidei.

Min. 15 - Karamoko a fost lansat excelent în atac, dar portarul lui Hermannstadt a intervenit perfect și a oprit atacul dinamoviștilor.

Min. 6 - Dinamo bifează o primă ocazie. Cătălin Cîrjan a centrat în careu, mingea a fost respinsă greșit de apărarea sibiană, dar portarul David Lazar a prins balonul fără emoții.

Min. 1 - A început partida!

Echipele de start:

  • Dinamo: Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Pop, Karamoko
  • Rezerve: Epassy, Musi, Milanov, Caragea, Sivis, Soro, Duțu, Țicu, Mărginean
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Hermannstadt: Lazar - Căpușă, Chorbadzhiyski, Stoica, Ciubotaru - Jair, Zargary, Politic - Neguț, Afalna, Florescu
  • Rezerve: Muțiu, Stancu, Bârstan, Issah, Simba, Albu, Chițu, Buș, Gjorgjiesvski
  • Antrenor: Dorinel Munteanu
  • Stadion: „Arcul de Triumf” (București)
  • Arbitru: Roman George Catalin (Timişoara)/ Asistenți: Filip Alexandru (Constanţa) și Ghiciulescu Raul Constantin (Lugoj) / Arbitru VAR: Găman George Cătălin (Craiova/ Arbitru AVAR: Marcu Claudiu (Constanţa)

Înaintea duelului direct, Hermannstadt ocupă primul loc în grupa D din Cupa României, cu maximum de puncte (6) după două etape disputate.

Echipa antrenată de Zeljko Kopic se află pe locul secund, cu 4 puncte acumulate.

Clasamentul grupelor Cupei României

Grupa A

  1. FC Argeș – 9p (7-4) - CALIFICATĂ
  2. CFR 1907 Cluj – 5p (7-3) - CALIFICATĂ
  3. FC Rapid 1923 – 4p (6-3)
  4. CSC Dumbrăvița – 3p (3-7)
  5. Metaloglobus – 2p (6-7)
  6. CSM Slatina – 1p (3-8)

Grupa B

  1. U Craiova – 6p (8-1)
  2. UTA Arad - 4p (4-1)
  3. Petrolul Ploiești – 4p (4-6)
  4. FCSB – 3p (3-4)
  5. Gloria Bistrița – 3p (3-4)
  6. Sănătatea Cluj – 0p (3-8)

Grupa C

  1. Universitatea Cluj – 7p (6-3) - CALIFICATĂ
  2. Metalul Buzău – 6p (9-6) - CALIFICATĂ
  3. Oțelul Galați – 3p (5-6)
  4. Csikszereda – 3p (6-2)
  5. Sepsi – 2p (2-3)
  6. Sporting Liești – 1p (7-15)

Grupa D

  1. Hermannstadt – 6p (4-1) 
  2. Dinamo – 4p (3-1)
  3. Concordia Chiajna – 3p (3-1)
  4. Farul Constanța – 2p (1-1)
  5. FC Botoșani – 1p (2-4)
  6. CS Dinamo București – 0p (1-6)

Cum se vor desfășura fazele eliminatorii din Cupa României

Primele două formații clasate în fiecare grupă se vor califica în sferturile Cupei României. Meciurile se vor desfășura într-o singură manșă, iar câștigătoarele grupelor vor evolua pe teren propriu.

Cum vor arăta sferturile:

  • Locul 1 Grupa A - Locul 2 Grupa B
  • Locul 1 Grupa C - Locul 2 Grupa D
  • Locul 1 Grupa D - Locul 2 Grupa C
  • Locul 1 Grupa B - Locul 2 Grupa A

Programul fazelor finale din Cupa României:

  • Sferturi de finală: 4 martie 2026
  • Semifinale: 22 aprilie 2026
  • Finala: 13 mai 2026

Finala Cupei României va avea loc pe 13 mai, la Sibiu. Câștigătoarea competiției se califică în sezonul următor al Europa League.

dinamo bucuresti Cupa Romaniei afc hermannstadt
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share