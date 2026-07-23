Lovit! Portarul român anunțat titular la Stuttgart în Bundesliga și Champions s-a accidentat. Cât va lipsi

- Dennis Seimen, întors după împrumutul de la Paderborn, cu care a promovat sezonul trecut în Bundesliga, ar fi trebuit să apere la VfB Stuttgart în noul campionat.
- Portarul în vârstă de 20 de ani a suferit o leziune la coapsă și va pierde startul stagiunii.
- Cum vrea să acționeze clubul german după accidentarea goalkeeperului anunțat titular.
Dennis Seimen, 20 de ani, s-a întors în această vară la Stuttgart după ce a fost împrumutat sezonul trecut la Paderborn, promovând în Bundesliga după barajul cu Wolfsburg.
Seimen s-a accidentat la antrenament
Născut în Germania, dar având dublă cetățenie datorită celor doi părinți români, acesta a jucat la naționalele de juniori ale țării natale, dar încă poate reprezenta România la seniori.
Urma să fie titular la VfB în Bundesliga și în Liga Campionilor odată cu plecarea lui Alexander Nubel, care a semnat cu Beșiktaș.
Exact în timpul perioadei de pregătire, perioadă în care lăsase o puternică impresie, s-a accidentat la un antrenament.
„Veste rea”. Seimen nu poate reintra până la jumătatea lui septembrie
Clubul șvab a anunțat că Seimen a suferit o leziune pe partea posterioară a coapsei. Potrivit Bild, va lipsi cel puțin până la pauza dedicată naționalelor, la jumătatea lunii septembrie.
Directorul sportiv Fabian Wolhgemuth a declarat pentru site-ul lui VfB: „O veste rea. E clar că Dennis va fi indisponibil în prima parte a sezonului. Planurile noastre pentru portari erau în mare parte finalizate.
Vedem dacă trebuie să fim din nou activi pe piața transferurilor”.
Stuttgart nu transferă alt portar. Îl așteaptă pe Seimen
Se pare însă că Stuttgart nu intenționează să caute un înlocuitor pentru goalkeeperul accidentat. Monitorizează situația și evoluția recuperării în următoarele săptămâni, urmând să ia ulterior o decizie.
Deocamdată, în locul lui Seimen va intra Fabian Bredlow, 31 de ani, portarul numărul doi al roș-albilor.