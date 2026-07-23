Lovit! Portarul român anunțat titular la Stuttgart în Bundesliga și Champions s-a accidentat. Cât va lipsi

Dennis Seimen, întors după împrumutul de la Paderborn, cu care a promovat sezonul trecut în Bundesliga, ar fi trebuit să apere la VfB Stuttgart în noul campionat.

Portarul în vârstă de 20 de ani a suferit o leziune la coapsă și va pierde startul stagiunii.

Cum vrea să acționeze clubul german după accidentarea goalkeeperului anunțat titular.

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Dennis Seimen, 20 de ani, s-a întors în această vară la Stuttgart după ce a fost împrumutat sezonul trecut la Paderborn, promovând în Bundesliga după barajul cu Wolfsburg.

Seimen s-a accidentat la antrenament

Născut în Germania, dar având dublă cetățenie datorită celor doi părinți români, acesta a jucat la naționalele de juniori ale țării natale, dar încă poate reprezenta România la seniori.

Urma să fie titular la VfB în Bundesliga și în Liga Campionilor odată cu plecarea lui Alexander Nubel, care a semnat cu Beșiktaș.

Seimen are contract cu Stuttgart până în 2029. Foto: Imago

Exact în timpul perioadei de pregătire, perioadă în care lăsase o puternică impresie, s-a accidentat la un antrenament.

„Veste rea”. Seimen nu poate reintra până la jumătatea lui septembrie

Clubul șvab a anunțat că Seimen a suferit o leziune pe partea posterioară a coapsei. Potrivit Bild, va lipsi cel puțin până la pauza dedicată naționalelor, la jumătatea lunii septembrie.

Seimen și antrenorul lui VfB, Sebastian Hoeness. Foto: Imago

Directorul sportiv Fabian Wolhgemuth a declarat pentru site-ul lui VfB: „O veste rea. E clar că Dennis va fi indisponibil în prima parte a sezonului. Planurile noastre pentru portari erau în mare parte finalizate.

Vedem dacă trebuie să fim din nou activi pe piața transferurilor”.

Stuttgart nu transferă alt portar. Îl așteaptă pe Seimen

Se pare însă că Stuttgart nu intenționează să caute un înlocuitor pentru goalkeeperul accidentat. Monitorizează situația și evoluția recuperării în următoarele săptămâni, urmând să ia ulterior o decizie.

Dennis #Seimen und Justin #Diehl fallen längerfristig aus



Der Torhüter und der Offensivspieler haben sich Muskelverletzungen zugezogen und stehen dem #VfB längere Zeit nicht zur Verfügung.



Zur Meldung: https://t.co/KLys73R3WT



Gute Besserung, Jungs! ❤️‍🩹#VfB | #VfB1893 pic.twitter.com/gIGadboELj — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) July 22, 2026

Deocamdată, în locul lui Seimen va intra Fabian Bredlow, 31 de ani, portarul numărul doi al roș-albilor.

10 milioane de euro valorează Dennis Seimen, conform Transfermarkt

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