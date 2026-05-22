Românul închide poarta! FOTO+VIDEO. Goalkeeperul care impresionează Germania, imbatabil în barajul Bundesligii

Românul închide poarta! Goalkeeperul care impresionează Germania, imbatabil în barajul Bundesligii
Dennis Seimen, în meciul de joi al lui Paderborn, 0-0 cu Wolfsburg. Foto: Imago
Românul închide poarta! Goalkeeperul care impresionează Germania, imbatabil în barajul Bundesligii

alt-text Publicat: 22.05.2026, ora 13:46
alt-text Actualizat: 22.05.2026, ora 13:46
  • Dennis Seimen, 20 de ani, poate să o aducă pe Paderborn înapoi în Bundesliga înainte de a se întoarce la Stuttgart și a apăra în Champions League.
  • Portarul a fost foarte bun joi seară, la 0-0 cu Wolfsburg, în turul play-off-ului.
  • Ce spune el despre posibilitatea de a juca pentru naționala României.

Viitorul lui Dennis Seimen este decis. În această vară, portarul în vârstă de 20 de ani se va întoarce la Stuttgart și toți așteaptă ca el să fie noul număr 1 al lui VfB în sezonul viitor, în Bundesliga și Champions League.

Până atunci, mai are un singur meci la Paderborn, returul barajului de promovare/retrogradare al Bundesligii.

Seimen, două superparade în barajul Bundesligii

Joi seară, goalkpeerul a fost cel mai bun jucător al formației sale la 0-0 cu Wolfsburg, în deplasare, în prima manșă a play-off-ului.

A avut două parade vitale pentru Paderborn:

  • Una în prima repriză, într-un duel față-n față cu Daghim. 
  • Alta după pauză, la șutul danezului Eriksen, din lovitură liberă. 

„Excelent”, a reacționat cotidianul german Bild. „Am făcut tot ce am putut. Sunt mândru de băieți”, a declarat Seimen pentru Sky Deutschland.

Dennis o poate ajuta pe Paderborn să se întoarcă în Bundesliga după șase ani.

Principala țintă a lui Seimen: naționala Germaniei. „Ce fac dacă România mă va contacta?”

Seimen, născut la Heilbronn, dar cu părinți români, are dublă cetățenie. A jucat la toate naționalele de juniori ale Germaniei, este considerat unul dintre portarii de viitor ai țării natale și „Mannschaftul” e principala țintă.

Nu ar fi exclus ca, în cazul în care drumul lui spre poarta Germaniei va fi blocat, el să se întoarcă spre selecționata noastră.

„Dacă România mă va contacta, mă voi gândi”, declara Dennis într-un interviu pentru GOLAZO.ro la Stuttgart, în timpul Euro 2024. 

Seimen face lucruri remarcabile. A avut un start bun în fotbalul profesionist în liga a treia, acum continuă ascensiunea în liga secundă. E impresionant. Alexander Nubel, portar Stuttgart

