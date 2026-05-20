Marin e secretul triumfului O legendă a lui AEK Atena și a Greciei spune care a fost decizia esențială pentru cucerirea titlului

Răzvan Marin, 30 de ani, a fost transferul care a făcut diferența la AEK Atena, spune un fost mare jucător grec.

Răzvan Marin va împlini 30 de ani pe 23 mai. Și-a făcut un cadou frumos: titlul cu AEK Atena în Grecia.

Doar al doilea trofeu de campion al carierei, după cel cucerit în 2017, cu Viitorul Constanța.

Marin, unul dintre liderii pe teren la campioana AEK Atena

În vara lui 2025, „tricolorul” a părăsit Cagliari, acceptând oferta lui AEK. Un proiect total diferit. De la lupta pentru evitarea retrogradării, a trecut la cursa pentru trofee și participarea în cupele europene.

1,7 milioane de euro a plătit AEK pentru transferul lui Răzvan Marin

Apreciat de antrenorul Marko Nikolic, mijlocașul s-a impus rapid în echipă, tehnicianul sârb începând meciurile cu el de cele mai multe ori.

Marin a știut și să-i motiveze pe jucătorii lui AEK în momentele dificile. Foto: Imago

Marin a devenit specialistul galben-negrilor în faze fixe: lovituri libere, cornere, penaltyuri.

„Închizător”, a asigurat faza defensivă, dar a fost foarte bun și în atac.

16 goluri a influențat Răzvan Marin (7 reușite, 9 assisturi) la AEK

Marin - Pineda, cuplul învingător: „A făcut echipa să câștige campionatul”

O legendă a lui AEK și a Greciei, Demis Nikolaidis, a remarcat secretul triumfului atenian.

„Inspirația lui Nikolic a adus acest titlu”, a afirmat fostul atacant în emisiunea sa de la NOVA TV, „Clubul de fotbal de luni”.

Se referea la alegerea cuplului de „închizători”, Marin - Pineda.

„Această decizie a făcut echipa să câștige campionatul. Consecvența celor doi jucători a fost uimitoare”, a spus Nikolaidis.

Marin și Pineda au evoluat împreună în 44 de întâlniri în actualul sezon.

3.410 minute a jucat Răzvan Marin în 48 de partide la echipa ateniană (71 de minute în medie pe meci)

AEK a cucerit titlul doar după transferul lui Marin

În realitate, sosirea lui Marin a transformat AEK, pentru că mexicanul Orbelin Pineda fusese achiziționat de clubul grec în 2023.

Chiar înaintea transferului lui Pineda, galben-negrii au cucerit titlul. Cu el singur, nu au mai câștigat alt campionat până acum.

Sosirea lui Răzvan și formarea duetului cu Pineda au modificat jocul, i-au oferit forța și echilibrul pentru o nouă performanță în liga elenă.

14 titluri de campioană are AEK Atena, club fondat în urmă cu 102 ani, pe 13 aprilie 1924

