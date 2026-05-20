Marin e secretul triumfului O legendă a lui AEK Atena și a Greciei spune care a fost decizia esențială pentru cucerirea titlului +8 foto
Răzvan Marin, într-un meci jucat cu AEK împotriva lui Olympiacos. Foto: Imago
Stranieri

Marin e secretul triumfului O legendă a lui AEK Atena și a Greciei spune care a fost decizia esențială pentru cucerirea titlului

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 20.05.2026, ora 15:11
  • Răzvan Marin, 30 de ani, a fost transferul care a făcut diferența la AEK Atena, spune un fost mare jucător grec. 

Răzvan Marin va împlini 30 de ani pe 23 mai. Și-a făcut un cadou frumos: titlul cu AEK Atena în Grecia.

„Nu joacă un rol, crede în aceste valori” Comunicarea lui Chivu la Inter, analizată de un specialist. Comparat cu un mare filosof
Citește și
„Nu joacă un rol, crede în aceste valori” Comunicarea lui Chivu la Inter, analizată de un specialist. Comparat cu un mare filosof
Citește mai mult
„Nu joacă un rol, crede în aceste valori” Comunicarea lui Chivu la Inter, analizată de un specialist. Comparat cu un mare filosof

Doar al doilea trofeu de campion al carierei, după cel cucerit în 2017, cu Viitorul Constanța.

Marin, unul dintre liderii pe teren la campioana AEK Atena

În vara lui 2025, „tricolorul” a părăsit Cagliari, acceptând oferta lui AEK. Un proiect total diferit. De la lupta pentru evitarea retrogradării, a trecut la cursa pentru trofee și participarea în cupele europene.

1,7 milioane de euro
a plătit AEK pentru transferul lui Răzvan Marin

Apreciat de antrenorul Marko Nikolic, mijlocașul s-a impus rapid în echipă, tehnicianul sârb începând meciurile cu el de cele mai multe ori.

Marin a știut și să-i motiveze pe jucătorii lui AEK în momentele dificile. Foto: Imago Marin a știut și să-i motiveze pe jucătorii lui AEK în momentele dificile. Foto: Imago
Marin a știut și să-i motiveze pe jucătorii lui AEK în momentele dificile. Foto: Imago

Marin a devenit specialistul galben-negrilor în faze fixe: lovituri libere, cornere, penaltyuri.

„Închizător”, a asigurat faza defensivă, dar a fost foarte bun și în atac.

16 goluri
a influențat Răzvan Marin (7 reușite, 9 assisturi) la AEK

Marin - Pineda, cuplul învingător: „A făcut echipa să câștige campionatul”

O legendă a lui AEK și a Greciei, Demis Nikolaidis, a remarcat secretul triumfului atenian.

„Inspirația lui Nikolic a adus acest titlu”, a afirmat fostul atacant în emisiunea sa de la NOVA TV, „Clubul de fotbal de luni”.

Răzvan Marin, la sărbătoarea titlului cu AEK Atena. Fotografii: Instagram
Răzvan Marin, la sărbătoarea titlului cu AEK Atena. Fotografii: Instagram

Galerie foto (8 imagini)

Răzvan Marin, la sărbătoarea titlului cu AEK Atena. Fotografii: Instagram Răzvan Marin, la sărbătoarea titlului cu AEK Atena Răzvan Marin, la sărbătoarea titlului cu AEK Atena Răzvan Marin, la sărbătoarea titlului cu AEK Atena Răzvan Marin, la sărbătoarea titlului cu AEK Atena
+8 Foto
labels.photo-gallery

Se referea la alegerea cuplului de „închizători”, Marin - Pineda.

„Această decizie a făcut echipa să câștige campionatul. Consecvența celor doi jucători a fost uimitoare”, a spus Nikolaidis.

Marin și Pineda au evoluat împreună în 44 de întâlniri în actualul sezon.

3.410 minute
a jucat Răzvan Marin în 48 de partide la echipa ateniană (71 de minute în medie pe meci)

AEK a cucerit titlul doar după transferul lui Marin

În realitate, sosirea lui Marin a transformat AEK, pentru că mexicanul Orbelin Pineda fusese achiziționat de clubul grec în 2023.

Chiar înaintea transferului lui Pineda, galben-negrii au cucerit titlul. Cu el singur, nu au mai câștigat alt campionat până acum.

Sosirea lui Răzvan și formarea duetului cu Pineda au modificat jocul, i-au oferit forța și echilibrul pentru o nouă performanță în liga elenă.

14 titluri
de campioană are AEK Atena, club fondat în urmă cu 102 ani, pe 13 aprilie 1924

Citește și

„Piciorul meu drept rupe” Răzvan Marin, expert în faze fixe la AEK. Va folosi Lucescu atuul său contra Turciei?
Stranieri
14:20
„Piciorul meu drept rupe” Răzvan Marin, expert în faze fixe la AEK. Va folosi Lucescu atuul său contra Turciei?
Citește mai mult
„Piciorul meu drept rupe” Răzvan Marin, expert în faze fixe la AEK. Va folosi Lucescu atuul său contra Turciei?
A scăpat de amendă Răzvan Marin nu va mai plăti 17.400 de euro » Patronul lui AEK l-a iertat după un joc cu scandal cu Olympiacos. A intrat pe teren!
Stranieri
09:38
A scăpat de amendă Răzvan Marin nu va mai plăti 17.400 de euro » Patronul lui AEK l-a iertat după un joc cu scandal cu Olympiacos. A intrat pe teren!
Citește mai mult
A scăpat de amendă Răzvan Marin nu va mai plăti 17.400 de euro » Patronul lui AEK l-a iertat după un joc cu scandal cu Olympiacos. A intrat pe teren!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
grecia CAMPION AEK Atena Razvan Marin
Știrile zilei din sport
Freiburg - Aston Villa 0-3  Britanicii câștigă Europa League! Unai Emery, la al cincilea trofeu  
Europa League
20.05
Freiburg - Aston Villa 0-3 Britanicii câștigă Europa League! Unai Emery, la al cincilea trofeu
Citește mai mult
Freiburg - Aston Villa 0-3  Britanicii câștigă Europa League! Unai Emery, la al cincilea trofeu  
Veste bună la Dinamo  Un titular revine la meciul cu U Cluj + Cine nu va face deplasarea
Superliga
20.05
Veste bună la Dinamo Un titular revine la meciul cu U Cluj + Cine nu va face deplasarea
Citește mai mult
Veste bună la Dinamo  Un titular revine la meciul cu U Cluj + Cine nu va face deplasarea
MM Stoica l-a taxat pe Iftime Replică după ce jucătorii de la FCSB au fost numiți „lăutari” de patronul Botoșaniului: „E urât ce face. Îl jignea și pe Elias”
Superliga
20.05
MM Stoica l-a taxat pe Iftime Replică după ce jucătorii de la FCSB au fost numiți „lăutari” de patronul Botoșaniului: „E urât ce face. Îl jignea și pe Elias”
Citește mai mult
MM Stoica l-a taxat pe Iftime Replică după ce jucătorii de la FCSB au fost numiți „lăutari” de patronul Botoșaniului: „E urât ce face. Îl jignea și pe Elias”
Gestul lui Barella față de Chivu  VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Campionate
20.05
Gestul lui Barella față de Chivu VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Citește mai mult
Gestul lui Barella față de Chivu  VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:52
„Colosul din București” Ionuț Radu a cucerit Spania! Ce au observat jurnaliștii după sezonul excelent pe care românul l-a avut la Celta Vigo
„Colosul din București” Ionuț Radu a cucerit Spania! Ce au observat jurnaliștii după sezonul excelent pe care românul l-a avut la Celta Vigo
15:19
Mario Iorgulescu, 8 ani și 8 luni după gratii! Fiul șefului FRF și-a aflat pedeapsa, după ce a ucis un tânăr într-un accident rutier. Decizia e definitivă
Mario Iorgulescu, 8 ani și 8 luni după gratii!  Fiul șefului FRF și-a aflat pedeapsa, după ce a ucis un tânăr într-un accident rutier. Decizia e definitivă
15:35
Acuzații grave la adresa LPF Președintele clubului Csikszereda: „E ca o mafie” + Săgeți către presă și fani: „Dispreț și atacuri din partea românilor”
Acuzații grave la adresa LPF Președintele clubului Csikszereda: „E ca o mafie” + Săgeți către presă și fani: „Dispreț și atacuri din partea românilor”
14:20
Ghencea s-a ieftinit! Ce sumă a achitat FCSB pentru a putea juca pe stadionul Steaua barajul cu Botoșani
Ghencea s-a ieftinit! Ce sumă a achitat FCSB pentru a putea juca pe stadionul Steaua barajul cu Botoșani
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
Top stiri
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Superliga
20.05
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat Marius Baciu cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Citește mai mult
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Plecări importante de la CFR  Daniel Pancu a anunțat despărțirea de doi jucători: „Sunt titulari amândoi”
Superliga
20.05
Plecări importante de la CFR Daniel Pancu a anunțat despărțirea de doi jucători: „Sunt titulari amândoi”
Citește mai mult
Plecări importante de la CFR  Daniel Pancu a anunțat despărțirea de doi jucători: „Sunt titulari amândoi”
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
Liga Națiunilor
20.05
Format nou anunțat de UEFA Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028
Citește mai mult
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
ESENȚIAL | Plan pentru blocul din Rahova: partea distrusă de explozie va fi demolată, constructorii vor încerca s-o salveze pe cealaltă. Când vor putea intra locatarii în ruinele caselor
B365
20.05
ESENȚIAL | Plan pentru blocul din Rahova: partea distrusă de explozie va fi demolată, constructorii vor încerca s-o salveze pe cealaltă. Când vor putea intra locatarii în ruinele caselor
Citește mai mult
ESENȚIAL | Plan pentru blocul din Rahova: partea distrusă de explozie va fi demolată, constructorii vor încerca s-o salveze pe cealaltă. Când vor putea intra locatarii în ruinele caselor

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 26 rapid 15 Universitatea Craiova 41 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
21.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share