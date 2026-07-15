Deschamps a găsit vinovatul  A răbufnit după ce Franța a ratat calificarea în finala CM 2026: „Am o întrebare la care nu vreau să răspund” +30 foto
Didier Deschamps și Ivan Barton (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Campionatul Mondial

Deschamps a găsit vinovatul A răbufnit după ce Franța a ratat calificarea în finala CM 2026: „Am o întrebare la care nu vreau să răspund”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 00:47
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 13:38
  • Franța - Spania 0-2. Didier Deschamps (57 de ani) a dat vina pe arbitrul Ivan Barton (35 de ani), după ce selecționata sa a ratat calificarea în finala CM 2026.
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Franța era văzută mare favorită la câștigarea Mondialului, însă nu a avut replică pentru Spania. Deschamps a recunoscut că Mbappe și Dembele nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor, însă a găsit și un alt vinovat.

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Franța - Spania 0-2. Didier Deschamps: „Au fost multe situații în defavoarea noastră”

Francezii nu au reușit să ajungă în a treia finală mondială consecutivă. De cealaltă parte, „Furia Roja” e la doar un pas distanță de o nouă dublă Euro-Mondial.

„Este o mare dezamăgire, jucătorii sunt devastați. Aveam mari ambiții. Trebuie să fim obiectivi și să recunoaștem că astăzi am fost cu un nivel sub așteptări. Din punct de vedere tehnic, în fața unei echipe care și-a stăpânit bine jocul. Este în primul rând vina noastră.

Am o întrebare la care nu vreau să răspund: are arbitrul nivelul necesar pentru a arbitra o semifinală de Cupă Mondială? Nu vreau să răspund la această întrebare… Nu spun asta pentru că am pierdut astăzi din cauza faptului că au existat destul de multe situații… Adesea în defavoarea noastră…

Principalul motiv al eliminării noastre este faptul că nu am fost la înălțime. Am fi putut fi mai periculoși în atac. Au existat erori tehnice. Pase care ar fi putut crea ocazii. Acesta este nivelul, și doare”, a spus Deschamps, potrivit onzemondial.com.

Nu vreau să neg tot ce s-a realizat, dar în această seară Spania a arătat ceva în plus. Nu mă gândesc la mine, pur și simplu nu am reușit să mergem până la capăt. Dezamăgirea este mare. Nu vreau să minimalizez tot ce am făcut foarte bine. Didier Deschamps, selecționer Franța

Marea finală a Mondialului va avea loc duminică, de la 22:00 (ora României), pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey. Spania se va duela cu învingătoarea duelului dintre Anglia și Argentina.

FOTO: Penalty-ul dictat de Ivan Barton în minutul 21, după ce Digne l-a lovit pe Yamal

Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1
Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1

Galerie foto (30 imagini)

Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1
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Învinsa din a doua semifinală va juca împotriva Franței în finala mică a competiției, la Miami, partidă programată tot pe 19 iulie, de la ora 00:00.

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