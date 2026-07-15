Pogacar le răspunde criticilor Ciclistul sloven a fost huiduit după victoria din Turul Franței: „Ne dau putere. Pun lemne pe foc”
Tadej Pogacar. Foto: Imago
Ciclism

Pogacar le răspunde criticilor Ciclistul sloven a fost huiduit după victoria din Turul Franței: „Ne dau putere. Pun lemne pe foc”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 21:54
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 21:54
  • Tadej Pogacar (27 de ani) a reacționat după ce a fost huiduit de spectatori în etapa #10 din Turul Franței 2026.
  • Slovenul a câștigat de unul singur la Le Lioran și și-a mărit avansul în clasamentul general.
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Pogacar s-a desprins de rivali în ultima parte a etapei și a trecut primul linia de sosire.

Cursa de 166,6 kilometri, disputată de Ziua Națională a Franței, a avut un traseu dificil, cu mai multe urcări.

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Pogacar a fost huiduit după victoria din Turul Franței: „Ne dau putere. Pun lemne pe foc”

Pe parcursul etapei, Pogacar a fost huiduit de o parte dintre spectatorii aflați pe traseu.

„M-am bucurat de această zi, iar pe final nu am știut dacă voi câștiga până în ultimul kilometru. Le mulțumesc tuturor fanilor care au venit astăzi pe traseu.

Atmosfera a fost extraordinară, chiar dacă au existat și câteva huiduieli. Cei care mă huiduie ne dau mai multă putere”, a spus acesta, conform cyclingnews.com

Ciclistul sloven a revenit asupra momentului la conferința de presă și a spus că reacțiile negative îl motivează.

Da, cu siguranță am și oameni care mă urăsc, iar cei care urăsc vor continua să urască. Așa se întâmplă mereu, chiar dacă în ciclism nu este la fel de răspândit. În tenis sau în fotbal sunt mult mai multe huiduieli, pentru că există o confruntare directă între două echipe sau doi jucători Tadej Pogacar, ciclist sloven

Pogacar a dezvăluit că se gândește la Novak Djokovic atunci când este contestat.

„Mă gândesc mereu la Novak Djokovic și la mentalitatea extraordinară pe care o are.

Cred că a avut una dintre cele mai dificile cariere, cu multe huiduieli și multă ură inutilă, pentru că este cel mai mare.

Îl iau mereu drept exemplu atunci când cineva mă huiduie și mă gândesc la el”, a declarat Pogacar.

Top 10 după etapa #11:

  • Tadej Pogacar - 39h 25min 08sec
  • Jonas Vingegaard - la 3min 36sec
  • Remco Evenepoel - la 4min 06sec
  • Juan Ayuso - la 4min 22sec
  • Paul Seixas - la 4min 35sec
  • Florian Lipowitz - la 4min 44sec
  • Isaac del Toro - la 5min 08sec
  • Mattias Skjelmose – la 5min 45sec
  • Lenny Martinez - la 6min 34sec
  • Tom Pidcock - la 11min 49sec
În ciclism nu sunt, de fapt, atât de multe huiduieli. 99% dintre oameni îi încurajează pe toți. Fanii ciclismului sunt cei mai buni dintre suporterii tuturor sporturilor, așa că trebuie să fim fericiți și recunoscători. Cei care ne huiduie le dau un impuls și mai mare colegilor mei sau pun lemne pe foc Tadej Pogacar, ciclist sloven

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