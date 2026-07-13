Surpriză după dezastrul de la CM 2026 Fostul golgheter de la Mondial va fi selecționer. Are doar 23 de meciuri ca „principal”

Diego Forlan (47 de ani) va fi selecționerul naționalei din Uruguay până în martie 2027.

Fostul mare atacant îl înlocuiește pe Marcelo Bielsa (70 de ani), după dezastrul de la CM 2026.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

La Celeste a obținut doar două puncte în grupa H: 1-1 cu Arabia Saudită, 2-2 cu Capul Verde, 0-1 cu Spania. A fost cea mai slabă dintre echipele care au terminat pe locul 3 și a ratat calificarea în 16-imile de finală.

Diego Forlan, noul selecționer al Uruguayului

Ignacio Alonso, președintele Federației Uruguayene de Fotbal (AUF), a anunțat că Diego Forlan va fi selecționer interimar, până în martie 2027, scrie marca.com.

Ulterior, viitorul lui Forlan pe banca naționalei va fi influențat de rezultatul alegerilor pentru șefia AUF de la finalul acestui an.

Forlan a pregătit doar două echipe de club din postura de antrenor principal: Penarol (11 meciuri în 2020) și CA Atenas (12 meciuri în 2021), ambele din Uruguay.

Comitetul Executiv al AUF l-a ales pe Diego. Ne-am întâlnit cu el în 2022 pentru a-l include în proiect. Acum este foarte entuziasmat. Ignacio Alonso, președinte AUF

Forlan va antrena naționala Uruguayului la meciurile din preliminariile CM 2030, programate în septembrie, octombrie și noiembrie.

Totodată, fostul jucător va pregăti și selecționata U20, care va participa la Campionatul Sud-American din ianuarie 2027.

Diego Forlan, pe podium în topul marcatorilor pentru Uruguay. Golgheter la CM 2010

Legendarul atacant a bifat 112 selecții pentru naționala țării sale, reușind să marcheze de 36 de ori. Este depășit doar de Edinson Cavani, cu 58 de reușite, și de Luis Suarez, cu 69.

Forlan a fost unul dintre golgheterii CM 2010: a înscris 5 goluri, la fel ca Thomas Muller, Wesley Sneijder și David Villa.

Tot cu naționala Uruguayului a reușit să cucerească Copa America, în 2011.

La nivel de club, Forlan a cucerit titlul în Premier League în 2003 și FA Cup în 2004 cu Manchester United, Cupa Intertoto în 2004 cu Villarreal, iar în 2010 a bifat Europa League și Supercupa Europei cu Atletico Madrid.

Câștigător al Ghetei de Aur în sezoanele 2004/05 (Villarreal, 25 de goluri) și 2008/09 (Atletico Madrid, 32 de goluri), Forlan s-a retras în 2019.

Echipele din cariera lui Diego Forlan: Danubio, Independiente, Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid, Inter Milano, Internacional, Cerezo Osaka, Penarol, Mumbai City și Kitchee

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport