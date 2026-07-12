A intrat pe teren la gol! Imaginile surprinse în Bănie după reușita lui Nsimba: forțele de ordine au intervenit

U Craiova și U Cluj își dispută în această seară Supercupa României

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Oltenii vin din postura de câștigători ai eventului, ardelenii de vicecampioni și finaliști ai Cupei României.

Un suporter a intrat pe teren la golul oltenilor

Nsimba a reușit să deschidă scorul în minutul 40, la a treia ocazie la poarta lui Lefter.

Mekvabishvili l-a lansat în adâncime, iar atacantul francez nu mai greșește la a patra tentativă și l-a învins pe Lefter cu un șut la colțul scurt.

Imediat după reușită, titularii și rezervele au alergat spre Nsimba pentru a se bucura de reușita acestuia, însă printre fotbaliști s-a strecurat și un suporter.

Un bărbat îmbrăcat în tricou cu U Craiova, cu eșarfă și pălărie, a vrut să intre în grupul ce sărbătorea golul. El a fost reperat de stewarzi și scos în afara terenului fără incidente.

După pauză, clujenii au egalat prin Aliev, care l-a învins pe Sava cu o reușită ce a avut nevoie de confirmare din camera VAR.

Echipele de start:

U Craiova : Sava - Romanchkuk, Screciu, Stevanovic - Mora, Băluță, Mekvabishvili, Bancu - Matei, Nsimba, Baiaram

: Sava - Romanchkuk, Screciu, Stevanovic - Mora, Băluță, Mekvabishvili, Bancu - Matei, Nsimba, Baiaram Rezerve : Popescu, Crețu, Al Hamlawi, Etim, Badelj, Rădulescu, Tavares, Cicâldău, Elisor, Teles, Rus, Băsceanu

: Popescu, Crețu, Al Hamlawi, Etim, Badelj, Rădulescu, Tavares, Cicâldău, Elisor, Teles, Rus, Băsceanu Antrenor : Filipe Coelho

: Filipe Coelho U Cluj : Lefter - Stanojev, Cristea, Poulolo, Chipciu - Simion, Codrea - Pinho, Nistor, Bic - Aliev

: Lefter - Stanojev, Cristea, Poulolo, Chipciu - Simion, Codrea - Pinho, Nistor, Bic - Aliev Rezerve : Michael, Coșa, Adams, Chinteș, Coubiș, Techereș, Ștefănescu, Drammeh, Mendy, Macalou, Chukwu, Trică

: Michael, Coșa, Adams, Chinteș, Coubiș, Techereș, Ștefănescu, Drammeh, Mendy, Macalou, Chukwu, Trică Antrenor : Cristiano Bergodi

: Cristiano Bergodi Stadion : „Ion Oblemenco” (Craiova)

: „Ion Oblemenco” (Craiova) Arbitru: Iulian Călin, Asistenți: Neacșu George Florin, Marin Nicușor Florentin, VAR: Marcel Bîrsan, AVAR: Sorin Costreie

14.120 de spectatori asistă la Supercupa României

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport