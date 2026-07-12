Donald Trump, scos vinovat Președintele SUA, acuzat de eliminarea Statelor Unite de la CM:  „Toată această distragere a atenției a afectat echipa”

Megan Rapinoe (41 de ani) dă vina pe Donald Trump (80 de ani) pentru eliminarea SUA de la Campionatul Mondial.

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Legendă a fotbalului american, Rapinoe este de părere că episodul eliminării lui Balogun, urmat de implicarea lui Donald Trump, a destabilizat echipa și le-a afectat concentrarea jucătorilor înaintea partidei cu Belgia, scor 1-4.

Megan Rapinoe îl scoate vinovat pe Trump pentru eliminarea SUA de la CM: „Toată această distragere a atenției a afectat echipa”

Atacantul Statelor Unite a primit o sancțiune de un meci în urma cartonașului roșu încasat în partida cu Bosnia, scor 2-0, însă forul internațional a cedat la presiunile președintelui.

FIFA a decis suspendarea deciziei în privința lui Balogun, iar acesta a fost titular cu Belgia.

„Cred că, fără îndoială, această distragere a atenției a afectat echipa într-un fel sau altul.

Fie că a fost vorba despre situația cartonașului roșu, fie că echipa s-a trezit implicată într-o dezbatere publică alături de acest președinte, cu tot haosul și toate controversele pe care le generează de ambele părți.

Indiferent dacă ești de acord sau nu, e pur și simplu… e mult de gestionat.”, a spus Megan Rapinoe, în podcastul ei „A Touch More: The Beautiful Game”, potrivit dailymail.com.

Nu doar că această echipă nu are un nucleu de jucători mai experimentați, obișnuiți cu astfel de situații, dar, în general, niciunul dintre acești fotbaliști nu vorbește despre astfel de subiecte. Cred că, în fotbalul masculin, puțini jucători aleg să își folosească imaginea sau să-și extindă sfera de acțiune și responsabilitate Megan Rapinoe

Megan Rapinoe, conflict aprins cu Donald Trump

În anul 2019, naționala feminină a Statelor Unite a câștigat Cupa Mondială, iar Donald Trump, aflat atunci la primul mandat, le-a invitat pe componentele lotului la Casa Albă.

Megan Rapinoe a refuzat însă invitația președintelui: „Nu vom merge la nenorocita de Casă Albă dacă vom câștiga turneul”, declara aceasta înaintea competiției.

Megan Rapinoe și trofeul Cupei Mondiale câștigat cu SUA în 2019/ Foto: IMAGO

De-a lungul anilor, Rapinoe a fost una dintre cele mai vocale sportive din SUA, implicându-se constant în dezbaterile privind drepturile comunității LGBTQ+, egalitatea de remunerare în sport și combaterea discriminării rasiale.

Ultimul său Campionat Mondial a fost în 2023. Atunci, americancele au fost eliminate de Suedia la loviturile de departajare, iar Rapinoe s-a numărat printre jucătoarele care au ratat de la punctul cu var.

Eșecul a fost speculat imediat de Donald Trump, care a publicat pe rețelele de socializare mesajul: „WOKE înseamnă eșec”

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