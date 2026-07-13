U CRAIOVA - U CLUJ 1-1 (5-3 d.pen). Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, și mijlocașul David Matei (19 ani) au vorbit despre succesul formației din Bănie în Supercupa României.

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Tehnicianul lusitan, artizanul eventului cucerit de U Craiova în sezonul 2025-2026, a avut cuvinte de laudă la adresa ardelenilor și a afirmat că victoria echipei sale este meritată.

U CRAIOVA - U CLUJ 1-1 ( 5-3 d.pen.). Filipe Coelho: „La 11 metri nu e vorba de noroc”

„Le-am spus că e important nu doar pentru că e un trofeu, ci și pentru munca tuturor, de la magaziner la jucători. U Cluj e o echipă foarte bună, e dificil să câștigi împotriva lor.

La 11 metri nu e vorba de noroc pentru mine, e vorba de antrenament, de concentrare. Au fost 5 penalty-uri foarte bune.

Dar în timpul meciului am avut mai multe ocazii. E clar că și ei au avut vreo două, dar rezultatul e corect. Meritam victoria!” , a declarat Filipe Coelho la Prima Sport.

David Matei: „Vreau să fiu un jucător bun pentru Europa de Vest”

Integralist în duelul de pe „Ion Oblemenco”, David Matei a fost desemnat jucătorul meciului de FRF, inițiatoarea regulii U21 în România.

Tânărul de 19 venit de la Steaua, care a debutat și la naționala României, rămâne cu picioarele pe pământ și după al treilea trofeu cucerit cu Craiova în decurs de câteva luni.

Matei a dezvăluit care este obiectivul său pe plan personal și a susținut că oltenii n-ar trebui să se vadă cu sacii în căruță înainte de returul cu Vitebsk din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

„Sunt foarte mândru că am reușit să câștig aceste 3 trofee, dar nu vreau să mă opresc aici. Și sezonul acesta îmi doresc același lucru!

Ne gândim la următorul meci, nu suntem calificați pe foaie. Am câștigat, dar nu înseamnă nimic.

Este o bucurie reținută, în trei zile avem alt meci. Suntem mai puternici, s-au făcut transferuri bune, au venit jucători cu calitate și cred că avem un lot mai valoros”, a declarat David Matei pentru sursa citată.

Mai este până la următoarea acțiune a naționalei. Dorința de a deveni mai bun mă motivează, sunt un jucător bun pentru România, dar vreau să fiu unul bun și pentru Europa de Vest David Matei

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