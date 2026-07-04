Ce s-a întâmplat cu tricoul lui Maradona Echipamentul de la meciul cu Anglia, cel cu  „Mâna lui Dumnezeu”, vândut pe o sumă-record +7 foto
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Ce s-a întâmplat cu tricoul lui Maradona Echipamentul de la meciul cu Anglia, cel cu „Mâna lui Dumnezeu”, vândut pe o sumă-record

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.07.2026, ora 21:42
alt-text Actualizat: 04.07.2026, ora 23:01
  • Tricoul lui Diego Maradona din meciul Argentinei cu Anglia de la CM 1986, scor 2-1, nu a fost păstrat de starul sud-american după acea partidă.
  • Ce s-a întâmplat cu acel tricou odată cu trecerea anilor, mai jos în articol.
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Anglia va reveni pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico cu ocazia meciului cu Mexic din optimile CM 2026.

Duelul englezilor cu Argentina în 1986, desfășurat tot pe Azteca, a intrat în istorie, după celebrul gol marcat de Maradona, numit „Mâna lui Dumnezeu”.

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Ce s-a întâmplat cu tricoul lui Maradona din acel meci

Pe 22 iunie 1986, Argentina câștiga partida cu Anglia (2-1), din sferturile de finală ale Campionatului Mondial din Mexic.

La finalul acelui meci, fostul mijlocaș englez Steve Hodge a făcut schimb de tricouri cu Diego Maradona.

Fostul internațional cu 24 de selecții pentru naționala britanică a păstrat tricoul argentinianului timp de 36 de ani. L-a vândut în 2022, în schimbul impresionantei sume de 7.142.500 de lire sterline (8,3 milioane de euro).

Tricoul a devenit una dintre cele mai valoroase piese sportive vândute vreodată.

Diego Maradona a murit pe 25 noiembrie 2020, la doar 60 de ani, într-o locuință în care ar fi trebuit să fie supravegheat medical.

Ulterior, anchetele au scos la iveală detalii grave privind modul în care a fost tratat în ultimele zile de viață.

FOTO. Care e povestea golului intitulat „Mâna lui Dumnezeu”

În acel meci cu Anglia, Diego Maradona a marcat ambele goluri ale argentinienilor.

În minutul 51 al partidei de pe stadionul Azteca, Maradona, care măsura doar 1,65 metri înălțime, a avut o combinație superbă cu Jorge Valdano, la marginea careului advers.

Steve Hodge, mijlocașul Angliei aflat în retragere defensivă, a încercat să îndepărteze mingea și a respins-o în sus. Mingea a luat o traiectorie ciudată, iar Maradona a anticipat perfect unde urma să ajungă balonul.

Portarul Angliei, Peter Shilton, ieșise să respingă mingea, dar Maradona i-a luat fața și, cu brațul stâng întins, a împins-o în plasă.

Celebrul gol marcat de Maradona în 1986 contra Angliei, intitulat „Mâna lui Dumnezeu”. Foto: captură X/@mandstu25
Celebrul gol marcat de Maradona în 1986 contra Angliei, intitulat „Mâna lui Dumnezeu”. Foto: captură X/@mandstu25

Galerie foto (7 imagini)

Celebrul gol marcat de Maradona în 1986 contra Angliei, intitulat „Mâna lui Dumnezeu”. Foto: captură X/@mandstu25 Celebrul gol marcat de Maradona în 1986 contra Angliei, intitulat „Mâna lui Dumnezeu”. Foto: captură X/@mandstu25 Celebrul gol marcat de Maradona în 1986 contra Angliei, intitulat „Mâna lui Dumnezeu”. Foto: captură X/@mandstu25 Celebrul gol marcat de Maradona în 1986 contra Angliei, intitulat „Mâna lui Dumnezeu”. Foto: captură X/@mandstu25 Celebrul gol marcat de Maradona în 1986 contra Angliei, intitulat „Mâna lui Dumnezeu”. Foto: captură X/@mandstu25
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Arbitrul tunisian Ali Bin Nasser nu a observat hențul comis de Maradona și a validat ulterior golul.

După acel meci, argentinianul a oferit o declarație care a devenit celebră. Potrivit acestuia, reușita fusese marcată „puțin cu capul lui Maradona și puțin cu mâna lui Dumnezeu”, conform olympics.com.

Maradona a mai înscris în minutul 55, după o fază personală de excepție. Pentru englezi a punctat Gary Lineker, în minutul 81.

Campionatul Mondial din Mexic (1986) s-a disputat în perioada 31 mai - 29 iunie. Au fost 52 de partide și s-au marcat 132 de goluri (2,54 pe meci - media). Au fost 2.394.031 de spectatori în total, o medie de 46.039 pe partidă.

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