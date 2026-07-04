Tricoul lui Diego Maradona din meciul Argentinei cu Anglia de la CM 1986, scor 2-1, nu a fost păstrat de starul sud-american după acea partidă.

Ce s-a întâmplat cu acel tricou odată cu trecerea anilor, mai jos în articol.

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Anglia va reveni pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico cu ocazia meciului cu Mexic din optimile CM 2026.

Duelul englezilor cu Argentina în 1986, desfășurat tot pe Azteca, a intrat în istorie, după celebrul gol marcat de Maradona, numit „Mâna lui Dumnezeu”.

Ce s-a întâmplat cu tricoul lui Maradona din acel meci

Pe 22 iunie 1986, Argentina câștiga partida cu Anglia (2-1), din sferturile de finală ale Campionatului Mondial din Mexic.

La finalul acelui meci, fostul mijlocaș englez Steve Hodge a făcut schimb de tricouri cu Diego Maradona.

Fostul internațional cu 24 de selecții pentru naționala britanică a păstrat tricoul argentinianului timp de 36 de ani. L-a vândut în 2022, în schimbul impresionantei sume de 7.142.500 de lire sterline (8,3 milioane de euro) .

Tricoul a devenit una dintre cele mai valoroase piese sportive vândute vreodată.

What happened to Maradona‘s shirt?



We are 40 years on from England’s last match in the Azteca. The game will always be remembered for the ‘Hand of God’ but, after the game, England’s Steve Hodge swapped shirts with the Argentinian superstar.



He held onto the shirt for over 30… pic.twitter.com/oaq3OOh0De — Dan Walker (@mrdanwalker) July 4, 2026

Diego Maradona a murit pe 25 noiembrie 2020, la doar 60 de ani, într-o locuință în care ar fi trebuit să fie supravegheat medical.

Ulterior, anchetele au scos la iveală detalii grave privind modul în care a fost tratat în ultimele zile de viață.

FOTO. Care e povestea golului intitulat „Mâna lui Dumnezeu”

În acel meci cu Anglia, Diego Maradona a marcat ambele goluri ale argentinienilor.

În minutul 51 al partidei de pe stadionul Azteca, Maradona, care măsura doar 1,65 metri înălțime, a avut o combinație superbă cu Jorge Valdano, la marginea careului advers.

Steve Hodge, mijlocașul Angliei aflat în retragere defensivă, a încercat să îndepărteze mingea și a respins-o în sus. Mingea a luat o traiectorie ciudată, iar Maradona a anticipat perfect unde urma să ajungă balonul.

Portarul Angliei, Peter Shilton, ieșise să respingă mingea, dar Maradona i-a luat fața și, cu brațul stâng întins, a împins-o în plasă.

Arbitrul tunisian Ali Bin Nasser nu a observat hențul comis de Maradona și a validat ulterior golul.

După acel meci, argentinianul a oferit o declarație care a devenit celebră. Potrivit acestuia, reușita fusese marcată „puțin cu capul lui Maradona și puțin cu mâna lui Dumnezeu”, conform olympics.com.

Maradona a mai înscris în minutul 55, după o fază personală de excepție. Pentru englezi a punctat Gary Lineker, în minutul 81.

Campionatul Mondial din Mexic (1986) s-a disputat în perioada 31 mai - 29 iunie. Au fost 52 de partide și s-au marcat 132 de goluri (2,54 pe meci - media). Au fost 2.394.031 de spectatori în total, o medie de 46.039 pe partidă.

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