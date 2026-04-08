„Îmi aducea mâncare, mă proteja”  Diego Simeone,  amintiri cu Mircea Lucescu: „Mereu modest”

Diego Simeone (55 de ani), antrenorul celor de la Atletico Madrid, a vorbit despre decesul lui Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu a murit astăzi, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde era internat din 29 martie.

El a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025

Diego Simeone: „El mă proteja, pentru că eram doar un copil”

Vestea dispariției lui Il Luce a ajuns și peste hotare, iar înaintea partidei cu Barcelona, Simeone a fost și el întrebat despre vestea care a cutremurat fotbalul românesc.

„Cholo” a rememorat într-un interviu pentru Sky Italia momentele în care a colaborat cu Mircea Lucescu.

„Am numai amintiri grozave cu el. Acum mă gândesc la familia lui.

Când eram tânăr, la 20 de ani, prin anii '90-'91, la Pisa, când făceam primii pași în fotbal, el îmi aducea mâncare de la el de acasă, mă proteja, pentru că eram doar un copil, și într-adevăr am amintiri extraordinare cu el, ca om și ca antrenor.

28 de meciuri a strâns Mircea Lucescu pe banca celor de la Pisa (8 victorii, 5 egaluri, 15 înfrângeri)

Ca antrenor nici nu e nevoie să vorbești despre el, o fac cifrele. După aceea am lucrat cu el și la Inter, o etapă nu atât de reușită a echipei, dar el a fost mereu direct, modest, o persoană de suflet”, a declarat Simeone.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport