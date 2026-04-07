Tăcere pentru Luce și în Ligă? UEFA plănuiește un minut de reculegere înaintea meciurilor de Champions. Și FRF, în România

Dispariția lui Mircea Lucescu a întristat întreaga lume a fotbalului, nu doar România.

FRF a anunțat un minut de reculegere înaintea tuturor meciurilor din următoarea etapă.

Și UEFA se gândește la același gest pentru partidele de miercuri și joi în cupele europene.

Mircea Lucescu s-a stins marți seară, la 80 de ani.

A fost unic pentru noi, cel mai mare antrenor român, dar și pentru fotbalul din toate colțurile lumii.

Este acum al treilea cel mai titrat tehnician al tuturor timpurilor, cu 35 de trofee, după Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Minut de reculegere în memoria lui Lucescu în România. Și în Europa?

Pentru el, toate meciurile care se vor juca în următoarea etapă în România vor fi precedate de un minut de reculegere, a anunțat FRF.

În Liga 1, Liga 2 și Liga 3, dar și în competițiile feminine de senioare.

Și UEFA plănuiește să facă același gest, potrivit surselor GOLAZO.ro din Elveția.

Ultimul meci al lui Lucescu în grupele Ligii Campionilor: la Dinamo Kiev, pe 8 decembrie 2021, 0-2 la Lisabona cu Benfica Foto: Imago

Vestea dispariției lui Il Luce a venit prea târziu pentru a mai schimba ceva marți seară în întrecerile continentale.

Dar, probabil, se va păstra liniște în memoria lui Lucescu în celelalte partide din „sferturile” Europei.

Liniște pentru Lucescu, înaintea meciurilor Ligii

Cum va arăta programul UEFA în această săptămână?

LIGA CAMPIONILOR

Miercuri, ora 22:00: Barcelona - Atletico Madrid. Arbitrează Istvan Kovacs.

Miercuri, 22:00: Paris SG - Liverpool.

EUROPA LEAGUE

Miercuri, 19:45: Braga - Betis Sevilla.

Joi, 22:00: Freiburg - Celta Vigo, Porto - Nottingham, Bologna - Aston Villa.

CONFERENCE LEAGUE

Joi, 19:45: Rayo Vallecano - AEK Atena.

Joi, 22:00: Shakhtar - Alkmaar, Crystal Palace - Fiorentina, Mainz - Strasbourg.

