Tăcere pentru Luce și în Ligă? UEFA plănuiește un minut de reculegere înaintea meciurilor de Champions. Și FRF, în România
Mircea Lucescu și Liga Campionilor, pe care antrenorul a apreciat-o atât de mult Fotomontaj GOLAZO.ro
alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 07.04.2026, ora 23:33
  • Dispariția lui Mircea Lucescu a întristat întreaga lume a fotbalului, nu doar România. 
  • FRF a anunțat un minut de reculegere înaintea tuturor meciurilor din următoarea etapă. 
  • Și UEFA se gândește la același gest pentru partidele de miercuri și joi în cupele europene. 

Mircea Lucescu s-a stins marți seară, la 80 de ani.

A fost unic pentru noi, cel mai mare antrenor român, dar și pentru fotbalul din toate colțurile lumii.

Citește și
Citește mai mult
Este acum al treilea cel mai titrat tehnician al tuturor timpurilor, cu 35 de trofee, după Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Minut de reculegere în memoria lui Lucescu în România. Și în Europa?

Pentru el, toate meciurile care se vor juca în următoarea etapă în România vor fi precedate de un minut de reculegere, a anunțat FRF.

În Liga 1, Liga 2 și Liga 3, dar și în competițiile feminine de senioare.

Și UEFA plănuiește să facă același gest, potrivit surselor GOLAZO.ro din Elveția.

Ultimul meci al lui Lucescu în grupele Ligii Campionilor: la Dinamo Kiev, pe 8 decembrie 2021, 0-2 la Lisabona cu Benfica

Vestea dispariției lui Il Luce a venit prea târziu pentru a mai schimba ceva marți seară în întrecerile continentale.

Dar, probabil, se va păstra liniște în memoria lui Lucescu în celelalte partide din „sferturile” Europei.

Liniște pentru Lucescu, înaintea meciurilor Ligii

Cum va arăta programul UEFA în această săptămână?

LIGA CAMPIONILOR

  • Miercuri, ora 22:00: Barcelona - Atletico Madrid. Arbitrează Istvan Kovacs. 
  • Miercuri, 22:00: Paris SG - Liverpool. 

EUROPA LEAGUE

  • Miercuri, 19:45: Braga - Betis Sevilla. 
  • Joi, 22:00: Freiburg - Celta Vigo, Porto - Nottingham, Bologna - Aston Villa. 

CONFERENCE LEAGUE

  • Joi, 19:45: Rayo Vallecano - AEK Atena. 
  • Joi, 22:00: Shakhtar - Alkmaar, Crystal Palace - Fiorentina, Mainz - Strasbourg. 

Citește și

Nationala
22:34
Citește mai mult
Nationala
22:05
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

UEFA FRF Liga Campionilor mircea lucescu liga 1 europa league conference league
Știrile zilei din sport
Nationala
07.04
Citește mai mult
Superliga
07.04
Citește mai mult
Superliga
07.04
Citește mai mult
Liga Campionilor
07.04
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:55
„Golul nu va putea fi umplut niciodată” Ianis Hagi despre Mircea Lucescu: „Cu inima grea scriu aceste rânduri…”
00:16
„Unul dintre adevărații creatori ai jocului” UEFA și FIFA, emoționant, după dispariția lui Mircea Lucescu
00:24
„Îmi aducea mâncare, mă proteja” Diego Simeone, amintiri cu Mircea Lucescu: „Mereu modest”
23:25
„Nu avea ce să caute la Istanbul” L-a avertizat pe Lucescu înainte de baraj: „I-am zis că nu arată bine, dar mi-a spus: «Lasă că trece, îmi revin eu»”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Nationala
07.04
Citește mai mult
Diverse
07.04
Citește mai mult
Superliga
07.04
Citește mai mult
B365
06.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 23 rapid 27 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
08.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share