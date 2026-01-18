A plecat de la Rapid Christopher Braun merge la altă echipă din Liga 1 » Anunțul giuleștenilor și reacția jucătorului

Rapid București a anunțat că s-a despărțit de fundașul dreapta Christopher Braun (34 de ani).

Fotbalistul german își va continua cariera la altă echipă din Liga 1.

Rapid își definitivează lotul pentru a doua parte a sezonului, iar plecările continuă.

Chrstiopher Braun s-a despărțit de Rapid

După ce Rapid s-a despărțit definitiv de Franz Stolz și Claudiu Micovschi, clubul din Giulești a anunțat că fundașul Christopher Braun va plec în Gruia.

„Christopher Braun își încheie parcursul la Rapid după trei sezoane petrecute în Giulești și merge la CFR Cluj.

Sosit în Giulești în vara anului 2023, fundașul german în vârstă de 34 de ani a adunat 79 de meciuri pentru Rapid, a purtat banderola de căpitan în dese rânduri, reușind să marcheze de două ori și să ofere un assist.

Îi mulțumim lui Braun pentru profesionalismul și implicarea arătate în tricoul Rapidului și îi urăm mult succes în continuare! Good luck, Chris!”, a transmis Rapid București, pe pagina oficială de Facebook.

Christopher Braun a transmis un mesaj fanilor: „Pasiunea și loialitatea voastră sunt ceva special”

În comunicatul emis de Rapid se află și un mesaj de rămas-bun transmis de Christopher Braun pentru suporterii din Giulești:

„Dragi Rapidiști,

Pe măsură ce timpul meu la Rapid se apropie de sfârșit, este greu să exprim în cuvinte ce a însemnat această călătorie pentru mine.

Încă din prima zi, m-am simțit binevenit și onorat să fac parte din acest club. Vreau să le mulțumesc coechipierilor mei pentru fiecare moment pe care l-am împărtășit pe teren și în afara lui.

A fost cu adevărat un privilegiu să luptăm, să creștem și să creăm amintiri împreună. De asemenea, sunt incredibil de recunoscător tuturor antrenorilor pe care i-am avut în timpul petrecut la Rapid pentru încrederea, îndrumarea și lecțiile care m-au ajutat să mă formez.

Mai presus de toate, mulțumesc fanilor și suporterilor Rapid. Pasiunea și loialitatea voastră sunt ceva special. Să experimentez sprijinul vostru este ceva ce nu toată lumea are norocul să experimenteze și îl voi purta cu mine pentru totdeauna.

Am petrecut o perioadă minunată la Rapid, plină de amintiri pe care nu le voi uita niciodată. Chiar dacă acest capitol se apropie de sfârșit, nu voi pleca. Voi rămâne un suporter înrăit, dorind mereu clubului succes, putere și binecuvântările lui Dumnezeu pentru viitor.

Odată Rapid, mereu Rapid! Hai Rapid”.

Costel Gâlcă mai are doi fundași dreapta disponibili în lot. Este vorba despre Cristi Manea, titular în meciul contra celor de la Metaloglobus, 1-0, și Răzvan Onea, intrat pe parcursul aceleiași partide.

Christopher Braun revine la CFR Cluj

În același moment în care Rapid a anunțat despărțirea de fundașul german, CFR Cluj a anunțat revenirea sa în lotul echipei de pe „Dr. Constantin Rădulescu”.

„Bine ai revenit, Christopher Braun!

Cluburile CFR 1907 Cluj și FC Rapid au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al lui Christopher Braun la formația noastră! Așadar, începând de astăzi, Chris face din nou parte din familia CFR!

Braun a mai îmbrăcat tricoul echipei noastre în sezonul 2022/2023, când a bifat 44 de apariții și a avut un rol important în parcursul nostru european din acel sezon. În ultimele 2 sezoane și jumătate, acesta a evoluat pentru Rapid, formație pentru care a strâns 78 de meciuri.

Chris, îți dorim mult succes și cât mai multe reușite în tricoul echipei noastre!”, au transmis „feroviarii” pe pagina oficială de Facebook.

Jucătorul crescut în academia celor de la Hamburg va suplini locul lăsat liber în lot de Marcus Coco și se va lupta pentru un loc în primul „11” al „feroviarilor” cu Kun.

200.000 de euro este cota de piață a lui Christopher Braun, conform transfermarkt.com

Giuleștenii au obținut semnătura a trei jucători în perioada de mercato de iarnă:

Daniel Paraschiv (26 de ani), atacant - împrumutat de la Real Oviedo

(26 de ani), atacant - împrumutat de la Real Oviedo Robert Sălceanu (22 de ani), fundaș stânga - transferat de la Petrolul pentru 400.000 de euro

(22 de ani), fundaș stânga - transferat de la Petrolul pentru 400.000 de euro Dejan Iliev (30 de ani), portar - transferat de la UTA pentru 60.000 de euro

La capitolul plecări, giuleștenii au trimis mai mulți jucători sub formă de împrumut la alte cluburi din Liga 1:

Cristi Ignat (22 de ani), fundaș central - împrumutat la Petrolul

(22 de ani), fundaș central - împrumutat la Petrolul Luka Gojkovic (26 de ani), mijlocaș ofensiv - împrumutat la UTA Arad

(26 de ani), mijlocaș ofensiv - împrumutat la UTA Arad Rareș Pop (20 de ani), extremă dreapta - împrumutat la Petrolul

(20 de ani), extremă dreapta - împrumutat la Petrolul Claudiu Micovschi (26 de ani), extremă stânga - vândut al FC Argeș pentru 40.000 de euro

(26 de ani), extremă stânga - vândut al FC Argeș pentru 40.000 de euro Franz Stolz (24 de ani), portar - împrumutul de la Genoa a expirat

(24 de ani), portar - împrumutul de la Genoa a expirat Christopher Braun (34 de ani), fundaș dreapta - vândut la CFR Cluj

