„Ei nu iubesc Real Madrid” Arbeloa reacționează dur, după ce „galacticii” au fost fluierați pe „Bernabeu”: „Nu mă vor păcăli”

Real Madrid - Levante 2-0. Alvaro Arbeloa (43 de ani), antrenorul „galacticilor”, a oferit o primă reacție după ce jucătorii săi au fost fluierați de propriii fani la meciul de sâmbătă.

Jude Bellingham (22 de ani) și Vinicius (25 de ani) au fost principalele ținte ale suporterilor, brazilianul fiind vizibil afectat.

Jucătorii lui Real Madrid au avut parte de o primire ostilă pe „Santiago Bernabeu”, în meciul cu Levante, din etapa 20 din La Liga.

Suporterii i-au fluierat pe favoriți chiar de la încălzire, continuând și după startul partidei. Aceștia chiar i-au cerut demisia lui Florentino Perez, președintele clubului.

Alvaro Arbeloa consideră că fanii celor de la Real Madrid au tot dreptul să fie supărați, mai ales după ultimele rezultate ale echipei (2-3 cu Barcelona și Albacete).

„Știu de unde vin fluierăturile și campaniile împotriva echipei. Nu sunt de la oameni care nu-l plac pe Florentino, ci de la oameni care nu o iubesc pe Real Madrid.

Nu mă vor păcăli. Florentino (n.r. - Perez) e cea mai importantă persoană din istoria acestui club, alături de Santiago Bernabeu. Suntem norocoși să-l avem ca președinte.

Întotdeauna am fost o persoană care a respectat foarte mult fanii. Și eu am fost fluierat de multe ori pe propriul stadion. Știm că suporterii sunt foarte exigenți, ei știu că putem da mai mult.

Nu avem nimic să le reproșăm, noi suntem cei care trebuie să dăm mai mult. Nu am avut o săptămână bună și publicul are dreptul să-și arate nemulțumirea față de toți jucătorii. Mi-am câștigat afecțiunea fanilor ca jucător și acum va trebui să o câștig ca antrenor”, a spus Alvaro Arbeloa la conferința de presă, citat de sport.es.

Real Madrid, înfrângeri cu Barcelona și Albacete

Primul pas greșit al lui Real Madrid care a provocat nemulțumirea fanilor a fost înfrângerea din Supercupa Spaniei în fața marii rivale Barcelona.

Catalanii s-au impus cu scorul de 3-2, după ce au deținut controlul aproape în întreaga partidă. Raphinha ('36, '73) și Lewandowski ('45+4) au punctat pentru Barcelona, în timp ce pentru Real au înscris Vinicius ('45+2) și Gonzola Garcia ('45+6).

Picătura care a umplut paharul pentru suporteri a venit miercuri. „Galacticii” au fost eliminați din Cupa Spaniei de Albacete, o formație modestă din liga secundă, după ce au pierdut cu 2-3.

„Un Madrid cu adevărat rușinos” a titrat cotidianul spaniol Marca după primul meci al lui Alvaro Arbeloa pe banca Realului.

Eroul lui Albacete a fost Jefte Betancor, atacant care a trecut și prin Liga 1 la FC Voluntari, Farul Constanța și CFR Cluj. Acesta a înscris de două ori, în minutele 82 și 90+4.

