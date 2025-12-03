- Dinamo nu a reușit să se impună în fața danezilor de la Aalborg în ultimul meci din Liga Campionilor din 2025, 27-30. În tur, tot danezii s-au impus, scor 34-28.
Dinamo a pierdut și cu Aalborg în Liga Campionilor
„Dulăii” au început bine meciul din Sala Dinamo, reușind să aibă chiar și avantaj de două goluri, dar Aalborg a revenit și a preluat conducerea partidei.
Danezii au continuat să conducă meciul, reușind chiar să ajungă la un avans de 5 goluri, 10-15. Pe final de repriză, Dinamo a revenit în joc, dar nu a fost suficient pentru a egala, scorul la jumătatea timpului regulamentar fiind 13-16.
Diferența s-a menținut și pe parcursul reprizei secunde, Dinamo încercând să revină, fără succes. Pe final, danezii au forțat și au ajuns din nou la o diferență de 5 goluri pe tabelă, scorul final fiind 27-30 în favoarea lui Aalborg.
După 10 meciuri disputate în Champions League, Dinamo ocupă locul 7, penultimul din grupă, reușind să câștige un singur meci.
Clasamentul în Grupa A din Liga Campionilor EHF
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Fuchse Berlin
|9
|18
|2
|Aalborg
|10
|17
|3
|Veszprem
|9
|10
|4
|Sporting
|9
|10
|5
|Nantes
|9
|8
|6
|Kielce
|9
|7
|7
|Dinamo București
|10
|2
|8
|Kolstad
|9
|2
Primele două formații se califică în sferturile de finală ale competiției, în timp ce echipele de pe locurile 3-6 vor juca în play-off.