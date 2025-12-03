Dinamo nu a reușit să se impună în fața danezilor de la Aalborg în ultimul meci din Liga Campionilor din 2025, 27-30. În tur, tot danezii s-au impus, scor 34-28.

Dinamo a pierdut și cu Aalborg în Liga Campionilor

„Dulăii” au început bine meciul din Sala Dinamo, reușind să aibă chiar și avantaj de două goluri, dar Aalborg a revenit și a preluat conducerea partidei.

Danezii au continuat să conducă meciul, reușind chiar să ajungă la un avans de 5 goluri, 10-15. Pe final de repriză, Dinamo a revenit în joc, dar nu a fost suficient pentru a egala, scorul la jumătatea timpului regulamentar fiind 13-16.

Diferența s-a menținut și pe parcursul reprizei secunde, Dinamo încercând să revină, fără succes. Pe final, danezii au forțat și au ajuns din nou la o diferență de 5 goluri pe tabelă, scorul final fiind 27-30 în favoarea lui Aalborg.

După 10 meciuri disputate în Champions League, Dinamo ocupă locul 7, penultimul din grupă, reușind să câștige un singur meci.

Clasamentul în Grupa A din Liga Campionilor EHF

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Fuchse Berlin 9 18 2 Aalborg 10 17 3 Veszprem 9 10 4 Sporting 9 10 5 Nantes 9 8 6 Kielce 9 7 7 Dinamo București 10 2 8 Kolstad 9 2

Primele două formații se califică în sferturile de finală ale competiției, în timp ce echipele de pe locurile 3-6 vor juca în play-off.

