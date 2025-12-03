Nicolae Stanciu (32 de ani), mijlocașul echipei naționale, a evoluat într-un meci oficial la Genoa, după o pauză de mai bine de două luni.

Ultima partidă bifată de Stanciu a fost cea cu Lazio, din Serie A, de pe 29 septembrie. În acel meci, fotbalistul naționalei a evoluat doar 23 de minute.

Nicolae Stanciu a revenit pe teren la Genoa

Mijlocașul a fost folosit titular de Daniele De Rossi în înfrângerea cu Atalanta din Cupa Italiei, scor 0-4.

Stanciu a jucat 71 de minute, fiind înlocuit de Hugo Martinez, atunci când scorul era 2-0 în favoarea formației din Bergamo.

Mijlocașul transferat în Italia în vara acestui an a avut o evoluție ștearsă, deși a primit a doua cea mai mare notă din echipa sa, conform sofascore.com.

Stanciu a primit nota 7, peste media totală a echipei, 6,5. Singurul jucător notat mai bine decât mijlocașul român a fost Morten Frendrup, cu 7,3.

„A încercat să aducă ordine în mijlocul terenului cu calitățile sale, dar nu a reușit”, a scris și calciogenoa.it, care l-a notat cu 5,5.

„Nu s-a implicat în joc, nu a fost niciodată în mijlocul acțiunii”, a scris tuttomercatoweb.com, care i-a dat nota 4.

Stanciu a fost criticat mai dur de Eurosport, care l-a notat cu 5: „Românul ar fi trebuit să ofere calitate, însă s-a rătăcit pe teren fără o destinație clară”.

Genoa, eliminată la scor din Cupa Italiei

Formația patronată de Dan Șucu a părăsit cupa, fiind învinsă la scor de către Atalanta, formație care a ajuns la trei victorii la rând, după rezultatele bune obținute cu Frankfurt, scor 3-0, în Liga Campionilor și cu Fiorentina, scor 2-0.

Pentru „grifoni” urmează dueluri importante în campionat. În luna decembrie, trupa lui De Rossi va juca pe teren propriu cu Inter și Atalanta, iar în deplasare le va întâlni pe Udinese și AS Roma.

Genoa ocupă în acest moment locul 16 în Serie A, la un singur punct distanță de prima poziție retrogradabilă, loc ocupat de Pisa, formație la care joacă Marius Marin.

