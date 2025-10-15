 Aalborg - Dinamo 34-28 Eșecuri pe linie pentru „dulăi” în EHF Champions League

Aalborg - Dinamo 34-28. Eșec pentru formația lui Pereira în deplasarea din Danemarca.

„Dulăii” au ajuns la 5 înfrângeri consecutive în acest sezon de Liga Campionilor.

Dinamoviștii au fost surclasați în deplasarea de la Aalborg, la capătul unei partide în care nu au fost niciodată la conducere.

După câteva minute echilibrate, danezii s-au desprins rapid pe tabelă, în minutul 12 conducând deja cu o diferență de 6 goluri.

Partea a doua a adus în teren o echipă a lui Paulo Pereira mult mai ofensivă, reușind să revină la un singur gol pe tabelă, după doar 4 minute.

Însă, „dulăii” nu au putut gestiona cum trebuie momentele importante, pierzând atac după atac și primind eliminări de două minute, care au dus în final la un scor mare în favoarea gazdelor.

„Alb-roșiii” au ajuns la 5 eșecuri consecutive în acest sezon de Liga Campionilor, din tot atâtea partide.

Final de meci.

Min. 48 - 28-21! Dinamo nu profită nici de eliminarea gazdelor și nu reușește să reducă diferența.

Min. 47 - 26-20! Danezii domină din nou în mod clar partida și desprind la 6 goluri.

Min. 39 - 21-18! Aalborg profită de un moment de nesiguranță al „dulăilor” și se desprind din nou la trei goluri.

Min. 34 - 19-18! Dinamo profită de o greșeală a danezilor și reduce diferența la doar un gol.

Min. 31 - 18-15! „Dulăii” încep bine repriza și revin la 3 goluri pe tabelă.

Min. 31 - Începe repriza secundă.

Pauză în Danemarca.

Min. 27 - Dinamo trece peste două eliminări de două minute în același timp și revine la 4 goluri pe tabelă.

Min. 24 - 15-10! Cupara apără o lovitură de la 7 metri, iar diferența se menține la 5 goluri în favoarea danezilor.

Min. 19 - 13-8! Dinamo ratează câteva atacuri, iar Aalborg a scăpat prea ușor spre poarta adversă, ducând diferența la 5 goluri din nou.

Min. 16 - 10-7! Dinamo reduce considerabil din diferență.

Min. 12 - 9-3! Probleme mari pentru „dulăi”, care ratează atac după atac, iar danezii pun 6 goluri pe tabelă.

Min. 10 - 7-3! Aalborg se desprinde la 4 goluri pe tabelă. Interii danezi înscriu pe bandă rulantă de la 9 metri.

Min. 7 - 4-3! Danezii trec din nou în avantaj, după 4 aruncări fulgerătoare de la 9 metri.

Min. 5 - 2-2! Dinamo restabilește egaliatea din aruncare de la 7 metri.

Min. 1 - A început partida.

După ce au ratat la limită un succes în Germania în ultima etapă, contra finalistei de sezonul trecut, Fuchse Berlin, „dulăii” lui Paulo Pereira încearcă astăzi să obțină un rezultat pozitiv tot în deplasare.

Aalborg pleacă din postura de favorită clară în această seară, Dinamo fiind departe de forma din sezonul anterior, însă antrenorul portughez rămâne optimist

„Știm că va fi extrem de greu să obținem victoria acolo, dar cred că este posibil. Cu siguranță va fi un meci special pentru mine”, a declarat Paulo Pereira, potrivit doardinamo.com.

Clasamentul din Grupa A

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Aalborg 5 8 2. Fuchse Berlin 4 8 3. Veszprem 4 6 4. Nantes 4 4 5. Sporting 4 4 6. Kielce 4 2 7. Kolstad 4 2 8. Dinamo 5 0

