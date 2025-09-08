Amenzile Jandarmeriei anulate în instanță Dinamo a mai șters o contravenție pentru deficiențe organizatorice la meciuri » Suma salvată
Suporteri dinamoviști
Superliga

Amenzile Jandarmeriei anulate în instanță Dinamo a mai șters o contravenție pentru deficiențe organizatorice la meciuri » Suma salvată

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 08.09.2025, ora 14:37
alt-text Actualizat: 08.09.2025, ora 14:37
  • Dinamo a mai obținut o victorie în instanță împotriva Jandarmeriei, în seria proceselor legate de sancțiunile aplicate după meciuri pentru deficiențe organizatorice.

Clubul din „Ștefan cel Mare” a reușit să mai scape de o amendă în instanță.

Pe 5 septembrie, Judecătoria Sectorului 1 a anulat o amendă de 50.000 de lei (10.000 de euro) aplicată după meciul Dinamo – UTA Arad (2-0) din 12 mai 2024, ultima etapă din play-out, pe stadionul „Arcul de Triumf”.

Programul etapei #10 FC Botoșani - FCSB, meciul care deschide runda din Superliga
Citește și
Programul etapei #10 FC Botoșani - FCSB, meciul care deschide runda din Superliga
Citește mai mult
Programul etapei #10 FC Botoșani - FCSB, meciul care deschide runda din Superliga

Dinamo a reușit să anuleze jumătate de amenda primită după meciul cu UTA, din 12 mai 2024

Aceasta este a doua sancțiune anulată de magistrați, după ce, în iunie 2025, Dinamo câștigase primul proces împotriva Jandarmeriei.

Atunci, instanța a decis anularea amenzii de 30.000 de lei (6.000 de euro) primită după meciul cu Petrolul (4-1, 21 iulie 2024, etapa a 2-a din Superligă).

Judecătoria Sectorului 1 a anulat procesul-verbal întocmit de Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

Revenind la sancțiunile dictate după meciul Dinamo - UTA, disputat pe 12 mai 2024, Jandarmeria Capitalei a anunțat printr-un comunicat că au fost aplicate șapte sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 120.600 de lei.

Din această sumă, Dinamo trebuia să achite 100.000 de lei, iar firma de pază responsabilă de securitatea evenimentului 20.000 de lei. Clubul din „Ștefan cel Mare” a primit două amenzi de câte 50.000 de lei:

  • una pentru afișarea de simboluri sau mesaje cu conținut obscen ori care incită la ură și discriminare;
  • alta pentru deficiențe organizatorice, mai exact pentru că nu a asigurat separarea grupurilor de suporteri rivali și nici accesul acestora pe trasee diferite.

Dinamo a contestat la Judecătorie amenzile Jandarmeriei

Nemulțumită de cuantumul sancțiunilor, conducerea lui Dinamo a contestat procesul-verbal întocmit de Jandarmerie. Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Sectorului 1 București.

Pe 5 septembrie 2025, instanța a decis:

  • anularea amenzii de 50.000 de lei aplicată pentru că nu a asigurat separarea grupurilor de suporteri rivali și nici accesul acestora pe trasee diferite.
  • menținerea celeilalte sancțiuni de 50.000 de lei;
  • respingerea ca inadmisibilă a cererii clubului de restituire a banilor deja achitați. Restituirea banilor se poate face printr-o cerere separată către organul fiscal (ANAF sau direcția de taxe locale, după caz), anexând hotărârea judecătorească definitivă prin care amenda a fost anulată.

Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile.

Alte amenzi contestate de Dinamo

Clubul din „Ștefan cel Mare” mai are deschise trei procese împotriva Jandarmeriei, prin care contestă sancțiuni în valoare totală de 101.500 de lei, adică aproximativ 20.300 de euro.

  • 8 noiembrie 2024: Dinamo - CFR Cluj 1-1. Amendă de 33.500 de lei pentru deficiențe organizatorice.
  • 31 noiembrie 2024: Dinamo – Sepsi 1-1. Amendă de 31.000 de lei pentru probleme organizatorice.
  • 12 februarie 2025: Dinamo – Farul 0-2. Amendă de 35.000 de lei pentru deficiențe organizatorice.

Citește și

Reproșurile lui Lucescu Ce nu-i place selecționerului la jocul „tricolorilor”.  Spune după un an cu ei: „Nu fac asta și asta”
Nationala
12:46
Reproșurile lui Lucescu Ce nu-i place selecționerului la jocul „tricolorilor”. Spune după un an cu ei: „Nu fac asta și asta”
Citește mai mult
Reproșurile lui Lucescu Ce nu-i place selecționerului la jocul „tricolorilor”.  Spune după un an cu ei: „Nu fac asta și asta”
FIFA face o schimbare radicală Câte meciuri va fi  obligată naționala să joace în 16 zile!
Nationala
11:28
FIFA face o schimbare radicală Câte meciuri va fi obligată naționala să joace în 16 zile!
Citește mai mult
FIFA face o schimbare radicală Câte meciuri va fi  obligată naționala să joace în 16 zile!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Bolojan vrea creșterea vârstei de pensionare. Vârsta reală la care se pensionează românii și clasamentul în care suntem pe ultimul loc în UE
Bolojan vrea creșterea vârstei de pensionare. Vârsta reală la care se pensionează românii și clasamentul în care suntem pe ultimul loc în UE
Bolojan vrea creșterea vârstei de pensionare. Vârsta reală la care se pensionează românii și clasamentul în care suntem pe ultimul loc în UE
dinamo bucuresti jandarmerie dinamo liga 1 amenzi
Știrile zilei din sport
Lucescu, decizie neașteptată Cum arată echipa de start pentru meciul cu Cipru » Selecționerul a surprins o țară întreagă
Nationala
14:24
Lucescu, decizie neașteptată Cum arată echipa de start pentru meciul cu Cipru » Selecționerul a surprins o țară întreagă
Citește mai mult
Lucescu, decizie neașteptată Cum arată echipa de start pentru meciul cu Cipru » Selecționerul a surprins o țară întreagă
Șocanta Bulgarie. Haos total Analiză GOLAZO.ro: din vârf în prăpastie. Cădere fără sfârșit a naționalei vecine » Decizii-dezastru, eșecuri incredibile
Campionatul Mondial
12:52
Șocanta Bulgarie. Haos total Analiză GOLAZO.ro: din vârf în prăpastie. Cădere fără sfârșit a naționalei vecine » Decizii-dezastru, eșecuri incredibile
Citește mai mult
Șocanta Bulgarie. Haos total Analiză GOLAZO.ro: din vârf în prăpastie. Cădere fără sfârșit a naționalei vecine » Decizii-dezastru, eșecuri incredibile
De ce a picat transferul lui Fică Rapid a refuzat solicitările impresarului » Cifrele mutării care nu s-a mai întâmplat
Superliga
13:11
De ce a picat transferul lui Fică Rapid a refuzat solicitările impresarului » Cifrele mutării care nu s-a mai întâmplat
Citește mai mult
De ce a picat transferul lui Fică Rapid a refuzat solicitările impresarului » Cifrele mutării care nu s-a mai întâmplat
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Campionatul Mondial
11:47
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Citește mai mult
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:42
„Eram deja foarte nervoși” Victor Angelescu a povestit, pas cu pas, de ce a picat transferul lui Alin Fică de la CFR Cluj la Rapid: „Sunt foarte multe inepții”
„Eram deja foarte nervoși”  Victor Angelescu a povestit, pas cu pas, de ce a picat transferul lui Alin Fică de la CFR Cluj la Rapid: „Sunt foarte multe inepții”
17:31
Reacție după reportajul GOLAZO.ro Ce spune Administrația Porturilor Constanța despre dezastrul de la stadionul „Portul” » Cumpără gazon artificial de 620.000 de euro
Reacție după reportajul GOLAZO.ro Ce spune Administrația Porturilor Constanța despre dezastrul de la stadionul „Portul” » Cumpără gazon artificial de 620.000 de euro
18:09
Postecoglou a revenit în Premier League Fostul antrenor al lui Radu Drăgușin, prezentat oficial la Nottingham Forest
Postecoglou a revenit în Premier League Fostul antrenor al lui Radu Drăgușin, prezentat oficial la Nottingham Forest
11:47
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Top stiri din sport
Ze Roberto, aspect de invidiat la 51 de ani FOTO. Fostul jucător de la Real și Bayern și-a uimit urmăritorii: „Ești un monstru!” » Cu ce se ocupă
Campionate
11:31
Ze Roberto, aspect de invidiat la 51 de ani FOTO. Fostul jucător de la Real și Bayern și-a uimit urmăritorii: „Ești un monstru!” » Cu ce se ocupă
Citește mai mult
Ze Roberto, aspect de invidiat la 51 de ani FOTO. Fostul jucător de la Real și Bayern și-a uimit urmăritorii: „Ești un monstru!” » Cu ce se ocupă
Decizie-șoc la FCSB Ce s-a întâmplat cu Vlad Chiricheș în ultima zi de mercato » Noi detalii și despre Dawa. Când revine
Superliga
11:20
Decizie-șoc la FCSB Ce s-a întâmplat cu Vlad Chiricheș în ultima zi de mercato » Noi detalii și despre Dawa. Când revine
Citește mai mult
Decizie-șoc la FCSB Ce s-a întâmplat cu Vlad Chiricheș în ultima zi de mercato » Noi detalii și despre Dawa. Când revine
CFR Cluj nu se oprește! VIDEO. Jucătorul cu 260 de meciuri în prima ligă din Franța a fost prezentat în Gruia
Superliga
11:42
CFR Cluj nu se oprește! VIDEO. Jucătorul cu 260 de meciuri în prima ligă din Franța a fost prezentat în Gruia
Citește mai mult
CFR Cluj nu se oprește! VIDEO. Jucătorul cu 260 de meciuri în prima ligă din Franța a fost prezentat în Gruia
Constanța, fără stadioane! Farul așteaptă o arenă nouă, alta zace în degradare. Reportaj la „Portul”, transformat în spital modular
Special
08.09
Constanța, fără stadioane! Farul așteaptă o arenă nouă, alta zace în degradare. Reportaj la „Portul”, transformat în spital modular
Citește mai mult
Constanța, fără stadioane! Farul așteaptă o arenă nouă, alta zace în degradare. Reportaj la „Portul”, transformat în spital modular

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 13 rapid 15 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
09.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share