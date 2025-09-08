Amenzile Jandarmeriei anulate în instanță Dinamo a mai șters o contravenție pentru deficiențe organizatorice la meciuri » Suma salvată

Dinamo a mai obținut o victorie în instanță împotriva Jandarmeriei, în seria proceselor legate de sancțiunile aplicate după meciuri pentru deficiențe organizatorice.

Clubul din „Ștefan cel Mare” a reușit să mai scape de o amendă în instanță.

Pe 5 septembrie, Judecătoria Sectorului 1 a anulat o amendă de 50.000 de lei (10.000 de euro) aplicată după meciul Dinamo – UTA Arad (2-0) din 12 mai 2024, ultima etapă din play-out, pe stadionul „Arcul de Triumf”.

Dinamo a reușit să anuleze jumătate de amenda primită după meciul cu UTA, din 12 mai 2024

Aceasta este a doua sancțiune anulată de magistrați, după ce, în iunie 2025, Dinamo câștigase primul proces împotriva Jandarmeriei.

Atunci, instanța a decis anularea amenzii de 30.000 de lei (6.000 de euro) primită după meciul cu Petrolul (4-1, 21 iulie 2024, etapa a 2-a din Superligă).

Judecătoria Sectorului 1 a anulat procesul-verbal întocmit de Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

Revenind la sancțiunile dictate după meciul Dinamo - UTA, disputat pe 12 mai 2024, Jandarmeria Capitalei a anunțat printr-un comunicat că au fost aplicate șapte sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 120.600 de lei.

Din această sumă, Dinamo trebuia să achite 100.000 de lei, iar firma de pază responsabilă de securitatea evenimentului 20.000 de lei. Clubul din „Ștefan cel Mare” a primit două amenzi de câte 50.000 de lei:

una pentru afișarea de simboluri sau mesaje cu conținut obscen ori care incită la ură și discriminare;

alta pentru deficiențe organizatorice, mai exact pentru că nu a asigurat separarea grupurilor de suporteri rivali și nici accesul acestora pe trasee diferite.

Dinamo a contestat la Judecătorie amenzile Jandarmeriei

Nemulțumită de cuantumul sancțiunilor, conducerea lui Dinamo a contestat procesul-verbal întocmit de Jandarmerie. Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Sectorului 1 București.

Pe 5 septembrie 2025, instanța a decis:

anularea amenzii de 50.000 de lei aplicată pentru că nu a asigurat separarea grupurilor de suporteri rivali și nici accesul acestora pe trasee diferite.

menținerea celeilalte sancțiuni de 50.000 de lei;

respingerea ca inadmisibilă a cererii clubului de restituire a banilor deja achitați. Restituirea banilor se poate face printr-o cerere separată către organul fiscal (ANAF sau direcția de taxe locale, după caz), anexând hotărârea judecătorească definitivă prin care amenda a fost anulată.

Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile.

Alte amenzi contestate de Dinamo

Clubul din „Ștefan cel Mare” mai are deschise trei procese împotriva Jandarmeriei, prin care contestă sancțiuni în valoare totală de 101.500 de lei, adică aproximativ 20.300 de euro.

8 noiembrie 2024: Dinamo - CFR Cluj 1-1. Amendă de 33.500 de lei pentru deficiențe organizatorice.

pentru deficiențe organizatorice. 31 noiembrie 2024: Dinamo – Sepsi 1-1. Amendă de 31.000 de lei pentru probleme organizatorice.

pentru probleme organizatorice. 12 februarie 2025: Dinamo – Farul 0-2. Amendă de 35.000 de lei pentru deficiențe organizatorice.

