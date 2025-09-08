Programul etapei #10 FC Botoșani - FCSB, meciul care deschide runda din Superliga

- Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei #10 din Liga 1.
- Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Etapa cu numărul 10 din Superligă debutează vineri, cu meciul din FC Botoșani și FCSB.
Runda se încheie cu derby-ul dintre Dinamo și Farul, programat luni. Liderul Craiova joacă sâmbătă la Galați.
Vineri, 19 septembrie
- FC Botoșani - FCSB, ora 20:30
Sâmbătă, 20 septembrie
- FC Argeș - Universitatea Cluj, ora 18:45
- Oțelul Galați - Universitatea Craiova, ora 21:00
Duminică, 21 septembrie
- Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești, ora 16:00
- CFR 1907 Cluj - UTA Arad, ora 18:15
- FC Rapid - FC Hermannstadt, ora 21:00
Luni, 22 septembrie
- Csikszereda - Metaloglobus București, ora 18:00
- Dinamo București - Farul Constanța, ora 21:00
Cum arată clasamentul din Liga 1 după 8 etape
|Loc/Echipă
|Golaveraj
|Puncte
|1. U Craiova
|17-9
|20
|2. Rapid
|14-6
|18
|3. Dinamo
|12-8
|15
|4. FC Argeș
|13-10
|15
|5. FC Botoșani
|16-9
|13
|6. Farul
|11-10
|13
|7. UTA Arad
|11-10
|13
|8. U Cluj
|11-8
|12
|9. Unirea Slobozia
|11-10
|11
|10. Oțelul Galați
|10-9
|10
|11. Hermannstadt
|7-10
|7
|12. Petrolul
|7-9
|6
|13. FCSB
|10-14
|6
|14. CFR Cluj
|11-16
|6
|15. Csikszereda
|7-19
|2
|16. Metaloglobus
|7-18
|1