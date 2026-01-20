Cătălin Cîrjan (23 de ani) a venit cu explicații după discuțiile stârnite de oferta primită de la Metalist Harkov.

Fanii dinamoviști se temeau de o plecare, mai ales că impresarul jucătorului, apropiat al familiei Cîrjan, ar fi încasat o cotă din transfer.

Dinamo a primit zilele trecute o ofertă pentru Cîrjan, din partea ucrainenilor de la Metalist 1925 Harkov, însă jucătorul nu i-a dat curs.

Cătălin Cîrjan: „Cătălin Sărmășan e parte din familia noastră”

Acum, căpitanul „câinilor” a lămurit situația în legătură cu relația dintre el și impresar.

„Cătălin Sărmășan e parte din familia noastră. Noi ne știm de când aveam 14 ani și m-a dus la Arsenal.

A fost simplu de data aceasta. El mi-a spus că avem această ofertă, nici n-am vorbit foarte mult despre ea. Am luat această decizie împreună. El a spus că e alături de mine, indiferent de decizie.

Și știe și el că am luat cea mai bună decizie, m-a și felicitat după. Știe că pot să realizez ceva foarte mare cu Dinamo”, a declarat Cîrjan la 48TV.

FOTO. Golul lui Cîrjan din meciul Dinamo - Metaloglobus 4-0 , ultimul marcat de căpitan

Cătălin Cîrjan, despre oferta primită în vară de la Sturm Graz

Pe lângă oferta recentă, Cîrjan a explicat și refuzul de a pleca în vara lui 2025 la austriecii de la Sturm Graz.

„La momentul ăla, singurul meu gând a fost să rămân la Dinamo, pentru că jucasem un an de zile. Și, pentru cariera mea, eram sigur că trebuie să am continuitate. Și nu știam că, dacă merg la Sturm Graz, voi juca și totul va fi bine.

Dar după ce primul an la Dinamo a fost un succes și totul a fost foarte bine, a venit acel moment când Mister (n.r. - Zeljko Kopic) mi-a oferit banderola de căpitan. Un prim vis al meu la Dinamo s-a îndeplinit în acel moment.

După a venit această ofertă, am vorbit și la conferință despre asta, pentru mine banii nu sunt importanți, nu sunt pe primul loc în viața mea, așa am fost crescut.

Și, pur și simplu, cred că Dumnezeu are un drum pentru mine, iar drumul ăsta este să rămân și să iau titlul cu Dinamo”, a mai spus Cîrjan.

Cîrjan: „Să fiu din nou în peluză, după atâția ani…”

Căpitanul lui Dinamo a comentat și scenele de la meciul cu U Cluj, în care a urcat în peluză după schimbare:

„În afară de victoria mare pe care am obținut-o, a fost o seară de neuitat pentru mine și familia mea, un moment foarte frumos.

Ceva ce niciun ban din lumea asta nu poate cumpăra! Va rămâne cu mine pentru totdeauna, am simțit dragostea suporterilor și a fost ceva incredibil pentru mine.

Să fiu din nou în peluză, după atâția ani… chiar mi-am amintit momentele când eram mic. Trăiesc prin acest club. Îmi doresc foarte mult să reușim ceva important sezonul acesta, mai ales pentru suporteri”.

