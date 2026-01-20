Explicațiile lui Cîrjan Căpitanul lui Dinamo a lămurit situația ofertei refuzate și relația cu impresarul său, care are procent din transfer +10 foto
Cătălin Cîrjan și Zeljko Kopic
Superliga

Explicațiile lui Cîrjan Căpitanul lui Dinamo a lămurit situația ofertei refuzate și relația cu impresarul său, care are procent din transfer

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 20.01.2026, ora 21:39
alt-text Actualizat: 20.01.2026, ora 21:58
  • Cătălin Cîrjan (23 de ani) a venit cu explicații după discuțiile stârnite de oferta primită de la Metalist Harkov.
  • Fanii dinamoviști se temeau de o plecare, mai ales că impresarul jucătorului, apropiat al familiei Cîrjan, ar fi încasat o cotă din transfer.

Dinamo a primit zilele trecute o ofertă pentru Cîrjan, din partea ucrainenilor de la Metalist 1925 Harkov, însă jucătorul nu i-a dat curs.

Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank
Citește și
Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank
Citește mai mult
Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank

Cătălin Cîrjan: „Cătălin Sărmășan e parte din familia noastră”

Acum, căpitanul „câinilor” a lămurit situația în legătură cu relația dintre el și impresar.

„Cătălin Sărmășan e parte din familia noastră. Noi ne știm de când aveam 14 ani și m-a dus la Arsenal.

A fost simplu de data aceasta. El mi-a spus că avem această ofertă, nici n-am vorbit foarte mult despre ea. Am luat această decizie împreună. El a spus că e alături de mine, indiferent de decizie.

Și știe și el că am luat cea mai bună decizie, m-a și felicitat după. Știe că pot să realizez ceva foarte mare cu Dinamo”, a declarat Cîrjan la 48TV.

FOTO. Golul lui Cîrjan din meciul Dinamo - Metaloglobus 4-0, ultimul marcat de căpitan

Golul lui Cătălin Cîrjan din Metaloglobus - Dinamo / FOTO: Captură Prima Sport
Golul lui Cătălin Cîrjan din Metaloglobus - Dinamo / FOTO: Captură Prima Sport

Galerie foto (10 imagini)

Golul lui Cătălin Cîrjan din Metaloglobus - Dinamo / FOTO: Captură Prima Sport Golul lui Cătălin Cîrjan din Metaloglobus - Dinamo / FOTO: Captură Prima Sport Golul lui Cătălin Cîrjan din Metaloglobus - Dinamo / FOTO: Captură Prima Sport Golul lui Cătălin Cîrjan din Metaloglobus - Dinamo / FOTO: Captură Prima Sport Golul lui Cătălin Cîrjan din Metaloglobus - Dinamo / FOTO: Captură Prima Sport
+10 Foto
labels.photo-gallery

Cătălin Cîrjan, despre oferta primită în vară de la Sturm Graz

Pe lângă oferta recentă, Cîrjan a explicat și refuzul de a pleca în vara lui 2025 la austriecii de la Sturm Graz.

„La momentul ăla, singurul meu gând a fost să rămân la Dinamo, pentru că jucasem un an de zile. Și, pentru cariera mea, eram sigur că trebuie să am continuitate. Și nu știam că, dacă merg la Sturm Graz, voi juca și totul va fi bine.

Dar după ce primul an la Dinamo a fost un succes și totul a fost foarte bine, a venit acel moment când Mister (n.r. - Zeljko Kopic) mi-a oferit banderola de căpitan. Un prim vis al meu la Dinamo s-a îndeplinit în acel moment.

După a venit această ofertă, am vorbit și la conferință despre asta, pentru mine banii nu sunt importanți, nu sunt pe primul loc în viața mea, așa am fost crescut.

Și, pur și simplu, cred că Dumnezeu are un drum pentru mine, iar drumul ăsta este să rămân și să iau titlul cu Dinamo”, a mai spus Cîrjan.

Cîrjan: „Să fiu din nou în peluză, după atâția ani…”

Căpitanul lui Dinamo a comentat și scenele de la meciul cu U Cluj, în care a urcat în peluză după schimbare:

„În afară de victoria mare pe care am obținut-o, a fost o seară de neuitat pentru mine și familia mea, un moment foarte frumos.

Ceva ce niciun ban din lumea asta nu poate cumpăra! Va rămâne cu mine pentru totdeauna, am simțit dragostea suporterilor și a fost ceva incredibil pentru mine.

Să fiu din nou în peluză, după atâția ani… chiar mi-am amintit momentele când eram mic. Trăiesc prin acest club. Îmi doresc foarte mult să reușim ceva important sezonul acesta, mai ales pentru suporteri”.

Citește și

Fascinați de munca lui Chivu Zenga, Maicon și Zamorano, fostele glorii ale lui Inter, l-au lăudat pe tehnicianul român: „Se vedea încă de când juca”
Campionate
20:43
Fascinați de munca lui Chivu Zenga, Maicon și Zamorano, fostele glorii ale lui Inter, l-au lăudat pe tehnicianul român: „Se vedea încă de când juca”
Citește mai mult
Fascinați de munca lui Chivu Zenga, Maicon și Zamorano, fostele glorii ale lui Inter, l-au lăudat pe tehnicianul român: „Se vedea încă de când juca”
Macedonia de Nord - România 24-23 Elevii lui George Buricea au pierdut în ultimul moment meciul care a închis parcursul lor la Campionatul European de handbal masculin
Handbal
20:42
Macedonia de Nord - România 24-23 Elevii lui George Buricea au pierdut în ultimul moment meciul care a închis parcursul lor la Campionatul European de handbal masculin
Citește mai mult
Macedonia de Nord - România 24-23 Elevii lui George Buricea au pierdut în ultimul moment meciul care a închis parcursul lor la Campionatul European de handbal masculin

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
dinamo bucuresti catalin cirjan impresar oferta catalin sarmasan
Știrile zilei din sport
Ce nu are Dinamo pentru titlu Trupa din „Ștefan cel Mare” s-a întors după 10 ani în lupta pentru campionat, dar are un imens dezavantaj față de rivale
Superliga
20.01
Ce nu are Dinamo pentru titlu Trupa din „Ștefan cel Mare” s-a întors după 10 ani în lupta pentru campionat, dar are un imens dezavantaj față de rivale
Citește mai mult
Ce nu are Dinamo pentru titlu Trupa din „Ștefan cel Mare” s-a întors după 10 ani în lupta pentru campionat, dar are un imens dezavantaj față de rivale
Macedonia de Nord - România 24-23 Elevii lui George Buricea au pierdut în ultimul moment meciul care a închis parcursul lor la Campionatul European de handbal masculin
Handbal
20.01
Macedonia de Nord - România 24-23 Elevii lui George Buricea au pierdut în ultimul moment meciul care a închis parcursul lor la Campionatul European de handbal masculin
Citește mai mult
Macedonia de Nord - România 24-23 Elevii lui George Buricea au pierdut în ultimul moment meciul care a închis parcursul lor la Campionatul European de handbal masculin
Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank
Campionate
20.01
Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank
Citește mai mult
Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank
De ce apare Gigi Becali atât de des la TV Radu Naum și Dan Udrea, despre presiunea audienței la TV: „Gigi Becali e ca Donald Trump”
Special
20.01
De ce apare Gigi Becali atât de des la TV Radu Naum și Dan Udrea, despre presiunea audienței la TV: „Gigi Becali e ca Donald Trump”
Citește mai mult
De ce apare Gigi Becali atât de des la TV Radu Naum și Dan Udrea, despre presiunea audienței la TV: „Gigi Becali e ca Donald Trump”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:15
„Vreau titlul cu Dinamo!” Matteo Duțu a ajuns la București și a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu alb-roșiii
„Vreau titlul cu Dinamo!” Matteo Duțu a ajuns la București și a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu alb-roșiii
14:44
Se schimbă fotbalul la Mondial Ce s-a decis legat de VAR. Plus cronometru anti-tragere de timp la 3 faze ale jocului. Noul ofsaid, testat
Se schimbă fotbalul la Mondial Ce s-a decis legat de VAR. Plus cronometru anti-tragere de timp la 3 faze ale jocului. Noul ofsaid, testat
13:49
Depresie, pizza și whiskey Eric de Oliveira, despre perioadele dificile din carieră cauzate de lipsa banilor: „Am început să beau”
Depresie, pizza și whiskey  Eric de Oliveira, despre perioadele dificile din carieră cauzate de lipsa banilor: „Am început să beau”
14:18
„E ultimul avertisment al lui Dumnezeu” Un tânăr s-a filmat dând foc statuii lui Cristiano Ronaldo. Apoi a postat imaginile
„E ultimul avertisment al lui Dumnezeu” Un tânăr s-a filmat dând foc statuii lui Cristiano Ronaldo. Apoi a postat imaginile
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Top stiri din sport
Pleacă de la Rapid  Anunțul lui Victor Angelescu : „Vrem să rezolvăm”
Superliga
20.01
Pleacă de la Rapid Anunțul lui Victor Angelescu: „Vrem să rezolvăm”
Citește mai mult
Pleacă de la Rapid  Anunțul lui Victor Angelescu : „Vrem să rezolvăm”
Apariție de top pentru Naomi Osaka VIDEO+FOTO: Ținută inedită a jucătoarei de tenis, înainte de primul meci de la Australian Open. Ce reprezintă și de unde s-a inspirat
Tenis
20.01
Apariție de top pentru Naomi Osaka VIDEO+FOTO: Ținută inedită a jucătoarei de tenis, înainte de primul meci de la Australian Open. Ce reprezintă și de unde s-a inspirat
Citește mai mult
Apariție de top pentru Naomi Osaka VIDEO+FOTO: Ținută inedită a jucătoarei de tenis, înainte de primul meci de la Australian Open. Ce reprezintă și de unde s-a inspirat
Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc
Superliga
20.01
Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc
Citește mai mult
Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament”
Diverse
20.01
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament”
Citește mai mult
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament”

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 40 rapid 26 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
21.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share