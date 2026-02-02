Demolări pe zăpadă FOTO+VIDEO. Peluza „Cătălin Hîldan” este pusă la pământ, în ciuda gerului din București » Ce urmează

Deși fotbalul românesc a fost afectat de ninsori și frig extrem în ultimele zile, procesul de demolare a vechii arene Dinamo a continuat.

Lucrările s-au desfășurat și luni, în condiții de ger și zăpadă în Capitală.

Demolarea vechiului stadion al lui Dinamo a început pe 20 ianuarie, cu un eveniment dedicat suporterilor, la care au fost invitate legende și alte nume importante din istoria clubului.

Vremea nu oprește demolarea stadionului din Ștefan cel Mare

În ultimele zile din ianuarie, tribuna a doua a vechiului stadion a fost demolată complet, iar apoi s-a trecut la cele două peluze.

Luni, firma care se ocupă de procesul de demolare pune la pământ și Peluza „Cătălin Hîldan”.

„Vremea nu ne oprește! Indiferent de condiții, se muncește intens la demolarea stadionului. Respect și mulțumiri tuturor celor care depun zilnic efort pentru acest proiect!”, a transmis CS Dinamo pe pagina de Facebook.

Următoarele faze ale proiectului vizează demontarea treptată a stâlpilor vechii instalații de nocturnă, precum și eliminarea instalațiilor electrice vechi, uzate și dificil de reutilizat.

Tot în perioada următoare sunt așteptate și primele lucrări legate de relocarea temporară a magistralelor de utilități.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

