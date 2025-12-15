Tricouri noi pentru Dinamo  FOTO. Motivul pentru care „câinii” au lansat al 6-lea echipament  din acest sezon +6 foto
Dinamo echipament FOTO: Instagram - @dinamobucurestiofficial
Tricouri noi pentru Dinamo FOTO. Motivul pentru care „câinii” au lansat al 6-lea echipament din acest sezon

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 15.12.2025, ora 21:13
alt-text Actualizat: 15.12.2025, ora 21:36
  • Dinamo București a lansat al șaselea rând de tricouri din acest sezon, după ce fanii s-au plâns de designul celui de-al treilea echipament pentru meciurile din Liga 1.
  • „Câinii” vor inaugura noul tricou cu UTA Arad, în ultimul meci din acest an, sâmbătă, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

Dinamo lansează echipament după echipament în acest sezon. După cele 3 inițiale pentru meciurile din Liga 1, formația din „Ștefan cel Mare” a ales să adauge încă două tricouri speciale pentru meciurile din Cupa României. Și nu s-a oprit aici.

Dinamo a lansat încă un rând de tricouri, după nemulțumirile fanilor

Azi, Dinamo a anunțat că va lansa și cel de-al șaselea rând de tricouri, după ce fanii s-au plâns de modelul celui de-al treilea echipament din Liga 1, cel galben-negru.

Astfel, la meciul cu UTA, ultimul din acest an, jucătorii lui Kopic vor inaugura al șaselea tricou din acest sezon. Noul model este negru, cu dungi subțiri verticale roșii. Tivul mânecilor și gulerul sunt și ele roșii. Sigla este și ea una specială, având culorile alb și roșu inversate față de cea obișnuită.

Tricoul #6
Tricoul #6

Galerie foto (6 imagini)

Tricoul de acasă pentru Liga 1 (#1) Tricoul de deplasare pentru Liga 1 (#2) Tricoul #3 Tricoul de acasă pentru Cupa României (#4) Tricoul de deplasare pentru Cupa României (#5)
+6 Foto
labels.photo-gallery

Opinia fanilor este întotdeauna relevantă atunci când îți propui să construiești ceva sănătos și de durată, deoarece fotbalul este, înainte de toate, pentru suporteri.

Cu atât mai mult, această opinie contează atunci când vine din partea unor suporteri dedicați și pasionali, așa cum sunt cei ai clubului nostru.

Prin urmare, dorim să lansăm, împreună cu Puma, al patrulea rând de echipamente pentru acest sezon al Superligii.

Noul echipament îmbină un design elegant, care păstrează legătura cu trecutul glorios al clubului, respectând în același timp dorințele suporterilor noștri.

Acesta va fi utilizat, pentru început, în meciul de sâmbătă de la Arad, precum și în deplasarea de la Sibiu, din ianuarie 2026.

Echipamentul va fi lansat oficial în cadrul unui eveniment dedicat membrilor Club 48, creat special pentru comunitatea oamenilor de afaceri care au în comun și pasiunea pentru fotbal, urmând ca ulterior să fie disponibil și pe shop-ul oficial al clubului”, a transmis clubul Dinamo, pe Instagram.

Dinamo are echipamente speciale pentru Cupa României

În această toamnă, Dinamo București a lansat o inițiativă inedită în fotbalul românesc.

Pe lângă cele patru rânduri de echipament pentru meciurile din Liga 1, clubul din „Ștefan cel Mare” a proiectat două rânduri de echipamente de joc special pentru duelurile din Cupa României.

Pentru meciurile de acasă, „câinii” utilizează un echipament complet roșu, iar pentru duelurile disputate în deplasare echipamentul este negru, cu o inserție gri în partea laterală a tricoului.

dinamo bucuresti superliga Echipamente suporteri dinamo
