Imagini inedite VIDEO + FOTO. Cum și-a cerut scuze un sportiv japonez după ce a lovit cu mingea o femeie

Yuji Nishida (26 de ani), un voleibalist japonez, a devenit viral pe rețelele de socializare, după ce și-a cerut scuze într-un mod complet inedit.

În timpul unui serviciu, Nishida a lovit prost mingea, care a ricoșat în afara suprafeței de joc, lovind-o pe una dintre femeile aflate la marginea terenului.

Yuji Nishida și-a cerut scuze într-un mod total inedit

După ce a văzut ce-a făcut, Yuji Nishida a dorit să își ceară scuze și a ales un mod total neașteptat pentru a-și exprima părerea de rău.

Acesta a izbucnit în alergare, s-a aruncat pe burtă și a alunecat pe sub fileu, cu fața lipită de podea, până când a ajuns în fața celei pe care a lovit-o involuntar..

Apoi, Nishida s-a pus în genunchi și a făcut mai multe plecăciuni, cerând din nou iertare.

În japoneză, acest mod de a cere iertare este cunoscut drept „dogeza” și exprimă părere de rău sau respect profund pentru o persoană.

Ulterior acestui moment, gestul lui Yuji Nishida a fost aplaudat de întreaga sală, iar pe rețelele de socializare a devenit viral, mii de comentarii fiind postate la adresa sa, în semn de respect.

