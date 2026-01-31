Meci fără VAR în Liga 1  Problemele la instalația electrică au făcut imposibilă folosirea sistemului la meciul  Unirea Slobozia - Hermannstadt

Meciul dintre Unirea Slobozia și Hermannstadt, din etapa #24 a Superligii, se dispută fără asistența sistemului VAR.

Partida este liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Echipa de implementare a constatat probleme serioase la alimentarea cu energie electrică a arenei.

Unirea Slobozia - FC Hermannstadt, fără VAR

În urma verificărilor, s-a descoperit că stadionul nu este legat direct la rețeaua orașului, ci este alimentat printr-un generator.

Măsurătorile au arătat variații mari de tensiune pe toate cele trei faze, motiv pentru care tehnologia VAR nu poate fi folosită în siguranță.

Există un risc mare ca aparatura VAR să se strice, așa că, din motive de siguranță, sistemul nu va fi folosit la acest meci, conform frf.ro.

Problemele nu se opresc însă aici: generatorul folosit de gazde nu are împământare, ceea ce crește riscul atât pentru aparatura VAR, cât și pentru oamenii care o folosesc.

13 este poziția pe care se afla gazda, Unirea Slobozia, înaintea acestui meci, cu 21 de puncte, în timp ce Hermannstadt era pe locul 15, cu 14 puncte

Arbitrajul urmează să se bazeze exclusiv pe brigada de la centru și pe arbitrii asistenți de la margine.

Arbitru : Bîrsan Marcel

: Bîrsan Marcel Asistenți : Neacșu Ionuț Traian și Vatamanu Cosmin

: Neacșu Ionuț Traian și Vatamanu Cosmin Arbitru VAR : Costreie Sorin

: Costreie Sorin Arbitru AVAR : Antonie Andrei

: Antonie Andrei Stadion: 1 Mai, Slobozia, Ialomiţa

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport