Kazahstan culege roadele Succesul Elenei Rybakina e rezultatul planului din urmă cu 19 ani. Ce sume a investit președintele federației

Elena Rybakina (26 de ani, 5 WTA) a câștigat, sâmbătă, turneul de la Australian Open.

Rybakina a învins-o pe Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) în finală și a pus Kazahstanul pe harta tenisului mondial.

Rybakina a fost una dintre cele mai bune jucătoare de tenis în ultimii ani, cu prezențe constante în top 10 WTA, iar acum a bifat și al doilea turneu de Grand Slam al carierei, după ce la final de 2025 a câștigat Turneul Campioanelor, tot în fața Arynei Sabalenka.

Succesul Elenei Rybakina, rezultatul investiției masive în tenis din Kazahstan

Succesul din prezent al Elenei Rybakina este rezultatul investiției de 2,3 miliarde de dolari, făcută din 2007 și până în prezent, de către președintele federației Kazahstanului, Bulat Utemuratov, un cunoscut om de afaceri din Kazahstan, potrivit marca.com.

Care a fost planul? Președintele a vrut să aibă un sportiv de top, campion, în termen de 15 ani. Și a reușit.

După 19 ani de la preluarea conducerii federației de către Utemuratov, Rybakina are în palmares două titluri de Grand Slam și a ocupat inclusiv poziția a treia în clasamentul WTA.

Rybakina s-a născut la Moscova, însă reprezintă Kazahstan din 2018 și e un pariu personal al președintelui federației.

Yulia Putintseva este cealaltă jucătoare kazahă, aflată în top 100, mai exact pe locul 94, dar care a ocupat și locul 23 mondial, cu prezențe multiple în fazele superioare ale turneelor de Grand Slam.

Planul președintelui pare să fi funcționat și în ATP, unde Alexander Bublik ocupă locul 10 în ierarhia mondială, iar Alexander Shevchenko se află pe locul 97.

Ce investiții a mai făcut Bulat Utemuratov în tenis

În 1995, omul de afaceri a fondat Banca Comercială și Financiară din Almaty. În 2007, a vândut compania către grupul italian UniCredit, pentru suma de 2,3 ​​miliarde de dolari.

Ulterior, acesta a construit 38 de centre de pregătire pentru tenis, în cele 17 regiuni ale țării și a mărit numărul de licențe de la 1.800 la 33.000.

Toți jucătorii ruși de nivel mediu, atât bărbați, cât și femei, au avut promis un pașaport kazah în timp record, mai susține sursa citată.

Recent, Rybakina a fost apărată de federația condusă de Utemuratov, după ce președintele federației de tenis din Rusia a susținut că sportiva ar locui, de fapt, la Moscova, folosindu-se de cetățenia kazahă pentru ascensiunea în carieră.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport