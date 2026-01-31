BENFICA - REAL MADRID 4-2. Gianluca Prestianni (20 de ani) a povestit că a fost la un pas să se accidenteze serios chiar în timpul celebrării golului care a consfințit victoria.

Partida s-a încheiat dramatic: portarul ucrainean Anatoliy Trubin a marcat cu capul, în prelungiri, golul care a stabilit scorul final și a declanșat o explozie de bucurie pe Estadio da Luz.

Benfica - Real Madrid 4-2 . Prestianni, sperietură în momentul celebrării golului

În haosul momentului, Prestianni a fost lovit puternic de portarul de rezervă al lui Benfica, Joao Tralhao.

Argentinianul a dezvăluit, ulterior, că impactul s-a resimțit la nivelul genunchiului și că, pentru câteva clipe, s-a temut de o accidentare serioasă:

„Căutați videoclipul, aproape că mi-a rupt ligamentele”, a spus Prestianni, conform mundodeportivo.com.

Imaginile surprind momentul în care jucătorul se ridică șchiopătând vizibil, însă, din fericire pentru el și pentru Benfica, situația nu s-a dovedit a fi gravă, iar testele ulterioare nu au indicat o leziune serioasă la genunchi.

Prestianni a fost adus în 2024 de la Vélez Sarsfield, pentru 9 milioane de euro, iar până acum extrema dreapta a strâns 41 de meciuri, în care a marcat 3 goluri și a oferit 4 pase decisive.

Golul portarului Trubin a calificat-o pe Benfica în primăvara Champions League

Echipa antrenată de Jose Mourinho începuse dezastruos această campanie europeană, cu patru înfrângeri în primele patru runde din grupa XXL. Însă nu a renunțat, a luptat până la final, iar munca i-a fost răsplătită!

Real a deschis scorul pe Da Luz prin Mbappe ('30), însă gazdele au marcat trei goluri consecutive și au început să viseze (Schjelderup '36, '54 și Pavlidis '45+5, penalty).

Mbappe a bifat „dubla” în minutul 58, Real s-a apropiat la un singur gol pe tabelă, iar finalul partidei a fost unul incendiar.

Doi jucători de la Real Madrid au fost eliminați în prelungiri, după ce au ambii au încasat câte două cartonașe galbene (Asencio '90+2 și Rodrygo '90+7).

Un minut mai târziu, portarul Trubin a mers în careul advers, a marcat și și-a calificat în runda următoare.

După o lovitură liberă de la mare distanță, din partea dreaptă, ucraineanul a reluat perfect cu capul și l-a învins pe Courtois.

Astfel, grație victoriei cu 4-2, Benfica a urcat pe locul 24, datorită golaverajului. A terminat cu -2, în timp ce Olympique Marseille, echipa de pe 25, a avut -3.

Din cauza acestei înfrângeri, Real Madrid a rămas cu 15 puncte și a căzut pe locul 9, după ce Sporting Lisabona a marcat golul de 3-2 în minutul 90+4 al partidei cu Athletic Bilbao, a acumulat 16 puncte și a urcat în TOP 8, pe 7.

Benfica și Real Madrid se vor întâlni și în play-off-ul pentru optimi. Meciul tur va avea loc pe 17 februarie, iar returul va fi pe 25.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport