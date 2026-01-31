Sancțiuni la Dinamo - Petrolul Jandarmeria a aplicat amenzi mari după partida de pe „Arc”. Cât a primit clubul organizator +48 foto
Dinamo - Petrolul 1-1 foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Sancțiuni la Dinamo - Petrolul Jandarmeria a aplicat amenzi mari după partida de pe „Arc”. Cât a primit clubul organizator

Ștefan Neda , Vlad Nedelea
Publicat: 31.01.2026, ora 17:01
  • Dinamo - Petrolul 1-1. Cele două formații au remizat în derby-ul de vineri seară, de pe „Arcul de Triumf.
  • Partida nu a fost ferită de încălcări ale prevederilor legale, iar Dinamo s-a ales cu o amendă destul de serioasă la final.

„Câinii” lui Kopic au făcut un pas greșit în partida din ultima etapă disputată și ar putea rămâne la 3 puncte în spatele rivalei Rapid, respectiv la 4 în spatele Craiovei, dacă cele două formații își vor câștiga partidele.

Dinamo - Petrolul 1-1. Amendă de 80.000 de lei pentru clubul organizator

Jandarmeria a aplicat mai multe amenzi după întâmplările de la derby-ul de vineri, din etapa #24 a Ligii 1.

Cea mai dură amendă a fost aplicată „câinilor”, fiind club organizator, iar apoi a fost sancționată și firma de securitate.

„Referință meci de fotbal FC DINAMO București - FC PETROLUL Ploiești

Măsuri dispuse cu ocazia partidei:

În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit 2 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive. Totodată, jandarmii au aplicat 14 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 91.100 de lei.

Subliniem faptul că, dintre acestea, 4 sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 80.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar 2 sancţiuni contravenționale, în valoare de 10.000 de lei, au fost aplicate societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare. În fınal, dorim să mulțumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare”, se arată în comunicatul Jandarmeriei.

Dinamo - Petrolul (meci), în etapa #24 din Superliga. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Dinamo - Petrolul (meci), în etapa #24 din Superliga. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro

Dinamo - Petrolul (meci), în etapa #24 din Superliga. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Dinamo - Petrolul (meci), în etapa #24 din Superliga. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Dinamo - Petrolul (meci), în etapa #24 din Superliga. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Dinamo - Petrolul (meci), în etapa #24 din Superliga. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Dinamo - Petrolul (meci), în etapa #24 din Superliga. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Danny Armstrong și Gicu Grozav au fost marcatorii celor două goluri ale partidei de pe „Arcul de Triumf.

Dinamo rămâne pe locul 3 în clasamentul Ligii 1, în timp ce Petrolul se află deasupra liniei roșii, la egalitate cu următoarea clasată, Unirea Slobozia.

dinamo bucuresti petrolul ploiesti jandarmerie liga 1 amenzi
