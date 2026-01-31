Mobilizare peste așteptări FOTO: Au intrat buldozerele în peluzele Nord și Sud de pe stadionul Dinamo. Tribuna II e deja istorie

Lucrările de demolare ale vechiului stadion din „Ștefan cel Mare” avansează în mod alert.

După ce Tribuna a II-a a fost dărâmată complet, peluzele au intrat la rândul lor în proces de demolare.

Demolarea vechiului stadion al lui Dinamo a început pe 20 ianuarie, odată cu un eveniment dedicat suporterilor, legendelor și altor nume importante din istoria clubului.

Mobilizare peste așteptări la demolarea vechiului stadion Dinamo

După ce, în urmă cu o zi, utilajele au reușit să dărâme tribuna a doua a legendarului stadion, acum s-a trecut la peluze.

Peluza Sud este demolată în proporție de aproximativ 35% (până în zona scărilor), iar Peluza Nord (Peluza „Cătălin Hîldan”) în jur de 30%.

Practic, o treime din cele două peluze a fost deja pusă la pământ, conform paginii de Facebook „Noul Stadion Dinamo”.

Tabela a fost demontată cu grijă, în vederea relocării. Molozul din tribune va fi sortat pe materiale, înainte să fie scos din șantier.

Următoarele faze ale proiectului vizează demontarea treptată a stâlpilor vechii instalații de nocturnă, precum și eliminarea instalațiilor electrice vechi, uzate și dificil de reutilizat.

Tot în perioada următoare sunt așteptate și primele lucrări legate de relocarea temporară a magistralelor de utilități.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

