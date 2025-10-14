Cătălin Cîrjan (22 de ani) a făcut un îndemn către suporterii dinamoviști, pentru a fi prezenți în număr cât mai mare pe Arena Națională.

Dinamo - Rapid se joacă duminică, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dinamo și Rapid au parte de un start foarte bun de sezon, așa cum nu au mai avut de mulți în același timp, iar duminică se vor întâlni pe Arena Națională.

Cîrjan, mesaj pentru suporteri: „Voi sunteți forța noastră”

„Salut! Sunt Cîrjan. Urmează derby-ul cu Rapid. Un meci care înseamnă mai mult decât 3 puncte. Înseamnă istorie, rivalitate și mai ales familie. Familia Dinamo.

Știu ce înseamnă să intri pe teren și să auzi mii de voci cântând pentru aceeași echipă. Voi sunteți forța noastră. Voi sunteți cei care transformați un meci într-o bătălie câștigată dinainte.

Avem nevoie de voi lângă noi. Să fim din nou uniți. Să fim din nou Dinamo așa cum a fost mereu. Puternic, mândru și de neînvins. Împreună scriem istoria. Hai Dinamo!”, a transmis Cîrjan, într-un clip postat de Dinamo pe Instagram.

Până acum, „câinii” au vândut peste 15.000 de bilete pentru partida de duminică, iar înainte de punerea în vânzare clubul spera la o asistență de peste 30.000 de spectatori.

Rapid și-a anunțat marți propriii suporteri că vor avea 7.000 de bilete la dispoziție pentru derby.

