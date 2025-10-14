Gaura financiară Arena Națională Cifre oficiale: stadionul pierde în medie 270.000 de euro pe lună. Explicațiile Primăriei pentru GOLAZO.ro

Veniturile produse de Arena Națională, dezvăluite de Primărie într-un răspuns pentru GOLAZO.ro, acoperă doar 40% din cheltuielile de întreținere și operare ale stadionului.

Arena a pierdut, în medie, între 1 ianuarie și 16 septembrie 2025, circa 270.000 de euro pe lună.

Raportul „venituri meciuri de fotbal” vs „evenimente extra-sportive” e copleșitor în favoarea fotbalului. Care sunt cifrele, în articol.

Primăria explică de ce „stadionul nu a fost construit cu scopul de a face profit“, dar și de ce prețul chiriei din prezent “e pentru a nu descuraja organizatorii”.

Arena Națională continuă să fie o gaură din punct de vedere financiar pentru Primăria Capitalei, cea care e proprietarul stadionului.

Conform cifrelor oficiale, solicitate de GOLAZO.ro și puse la dispoziție de autoritățile locale, diferența dintre venituri și cheltuieli, în primele 8 luni și jumătate din 2025, adică 1 ianuarie - 15 septembrie, e de circa 2.300.000 de euro. În minus!

Practic, aceasta este pierderea produsă de Arena Națională.

CHELTUIELI: 3.865.000 euro

VENITURI: 1.568.000 euro

REZULTAT FINANCIAR: pierdere 2.297.000 euro

Concluzia e că, în medie, Arena Națională pierde 270.000 de euro în fiecare lună!

Cheltuielile din acest an sunt cele mai mari, raportat la ultima perioadă.

De exemplu, în 2024, cheltuielile totale au fost de circa 3,9 milioane de euro pentru întregul an.

Acum, s-a atins acest nivel încă de la jumătatea lunii septembrie, ceea ce înseamnă că e foarte probabil ca în 2025, totalul cheltuielilor să depășească 5 milioane de euro! Ar fi cel mai mare nivel.

CHELTUIELILE ARENEI NAȚIONALE ÎN ULTIMII 5 ANI

AN SUMA (euro) 2020 4.900.000 2021 4.700.000 2022 3.500.000 2023 3.100.000 2024 3.900.000 2025 3.865.000 (până la 15 septembrie)

Chiar dacă Arena Națională a costat în acest an foarte mult, în schimb a și produs mult. A trecut de 1,5 milioane de euro venituri, ceea ce deja reprezintă cel mai mare nivel all-time.

Și va continua să mai producă în ultimele 3 luni și jumătate.

Până în acest an, cele mai mari venituri au fost în 2022 și 2024, 1,2 milioane de euro. Acum, suma e deja mai mare la jumătate lui septembrie

VENITURILE ARENEI NAȚIONALE

AN SUMA (euro) 2020 440.000 2021 1.100.000 2022 1.200.000 2023 1.100.000 2024 1.200.000 2025 1.568.000 (până la 15 septembrie)

Explicațiile Primăriei pentru GOLAZO.ro

Primăria a dezvăluit și cum sunt defalcate veniturile: cele produse de evenimentele sportive versus cele extra-sport. Iar aici, cele sportive au adus de peste două ori și jumătate mai multe încasări:

Evenimente sportive: 1.144.000 euro

1.144.000 euro Evenimente extra-sport: 424.000 euro

În ciuda faptului că există această gaură financiară imensă, de 2,3 milioane de euro în 8 luni și jumătate , cei care au condus Primăria Capitalei susțin că acest lucru nu constituie neapărat o problemă.

„Deși veniturile generate de Arena Națională sunt în continuare mai mici decât cheltuielile de operare, scopul acestei infrastructuri nu a fost acela de a produce profit, ci de a deservi interesul public prin găzduirea de evenimente sportive și culturale de amploare.

Arena are potențialul de a deveni sustenabilă financiar prin creșterea numărului de evenimente organizate, însă nivelul actual al tarifelor este stabilit astfel încât să rămână competitiv în raport cu alte arene și să nu descurajeze organizatorii”, e poziția oficială a celor din Primărie.

Prețuri la care se închiriază Arena Națională

COMPETIȚIE PREȚ PER MECI Liga 1 23.000 Meci echipa națională 23.000 Europa League 33.000 Champions League 38.000 Eveniment cultural 28.000 Eveniment special 40.000 * tariful include și cei 10.000 de euro, de eveniment, care acoperă sistemul de operare al stadionului** prețurile nu includ TVA * tariful include și cei 10.000 de euro, de eveniment, care acoperă sistemul de operare al stadionului** prețurile nu includ TVA

La începutul acestui an, când primar general era Nicușor Dan, acesta a avut o întâlnire cu reprezentanții FRF, LPF și ai cluburilor care joacă meciuri pe Arena Națională.

În cadrul dialogului, Răzvan Burleanu a propus ca stadionul să fie cedat către Federație, tocmai pentru a se evita de către Primărie să mai piardă sume mari. GOLAZO.ro a întrebat Primăria dacă s-au făcut pași în această direcție.

Răspunsul: „Până la această dată nu au fost întreprinse demersuri privind predarea în administrare a Arenei Naționale către Federația Română de Fotbal”.

