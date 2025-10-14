Gaura financiară Arena Națională Cifre oficiale: stadionul pierde în medie 270.000 de euro pe lună. Explicațiile Primăriei pentru GOLAZO.ro
Gaura financiară Arena Națională Cifre oficiale: stadionul pierde în medie 270.000 de euro pe lună. Explicațiile Primăriei pentru GOLAZO.ro

Dan Udrea
Publicat: 14.10.2025, ora 17:42
Actualizat: 14.10.2025, ora 17:42
  • Veniturile produse de Arena Națională, dezvăluite de Primărie într-un răspuns pentru GOLAZO.ro, acoperă doar 40% din cheltuielile de întreținere și operare ale stadionului.
  • Arena a pierdut, în medie, între 1 ianuarie și 16 septembrie 2025, circa 270.000 de euro pe lună.
  • Raportul „venituri meciuri de fotbal” vs „evenimente extra-sportive” e copleșitor în favoarea fotbalului. Care sunt cifrele, în articol.
  • Primăria explică de ce „stadionul nu a fost construit cu scopul de a face profit“, dar și de ce prețul chiriei din prezent “e pentru a nu descuraja organizatorii”.

Arena Națională continuă să fie o gaură din punct de vedere financiar pentru Primăria Capitalei, cea care e proprietarul stadionului.

Gaura financiară Arena Națională. Stadionul pierde în medie 270.000 de euro pe lună

Conform cifrelor oficiale, solicitate de GOLAZO.ro și puse la dispoziție de autoritățile locale, diferența dintre venituri și cheltuieli, în primele 8 luni și jumătate din 2025, adică 1 ianuarie - 15 septembrie, e de circa 2.300.000 de euro. În minus!

Practic, aceasta este pierderea produsă de Arena Națională.

  • CHELTUIELI: 3.865.000 euro
  • VENITURI: 1.568.000 euro
  • REZULTAT FINANCIAR: pierdere 2.297.000 euro

Concluzia e că, în medie, Arena Națională pierde 270.000 de euro în fiecare lună!

Cheltuielile din acest an sunt cele mai mari, raportat la ultima perioadă.

De exemplu, în 2024, cheltuielile totale au fost de circa 3,9 milioane de euro pentru întregul an.

Acum, s-a atins acest nivel încă de la jumătatea lunii septembrie, ceea ce înseamnă că e foarte probabil ca în 2025, totalul cheltuielilor să depășească 5 milioane de euro! Ar fi cel mai mare nivel.

CHELTUIELILE ARENEI NAȚIONALE ÎN ULTIMII 5 ANI

AN SUMA (euro)
20204.900.000
20214.700.000
20223.500.000
20233.100.000
20243.900.000
2025 3.865.000 (până la 15 septembrie)

Chiar dacă Arena Națională a costat în acest an foarte mult, în schimb a și produs mult. A trecut de 1,5 milioane de euro venituri, ceea ce deja reprezintă cel mai mare nivel all-time.

Și va continua să mai producă în ultimele 3 luni și jumătate.

Până în acest an, cele mai mari venituri au fost în 2022 și 2024, 1,2 milioane de euro. Acum, suma e deja mai mare la jumătate lui septembrie

VENITURILE ARENEI NAȚIONALE

ANSUMA (euro)
2020440.000
20211.100.000
20221.200.000
20231.100.000
20241.200.000
2025 1.568.000 (până la 15 septembrie)

Explicațiile Primăriei pentru GOLAZO.ro

Primăria a dezvăluit și cum sunt defalcate veniturile: cele produse de evenimentele sportive versus cele extra-sport. Iar aici, cele sportive au adus de peste două ori și jumătate mai multe încasări:

  • Evenimente sportive: 1.144.000 euro
  • Evenimente extra-sport: 424.000 euro

În ciuda faptului că există această gaură financiară imensă, de 2,3 milioane de euro în 8 luni și jumătate, cei care au condus Primăria Capitalei susțin că acest lucru nu constituie neapărat o problemă.

„Deși veniturile generate de Arena Națională sunt în continuare mai mici decât cheltuielile de operare, scopul acestei infrastructuri nu a fost acela de a produce profit, ci de a deservi interesul public prin găzduirea de evenimente sportive și culturale de amploare.

Arena are potențialul de a deveni sustenabilă financiar prin creșterea numărului de evenimente organizate, însă nivelul actual al tarifelor este stabilit astfel încât să rămână competitiv în raport cu alte arene și să nu descurajeze organizatorii”, e poziția oficială a celor din Primărie.

Prețuri la care se închiriază Arena Națională

COMPETIȚIEPREȚ PER MECI
Liga 123.000
Meci echipa națională23.000
Europa League33.000
Champions League38.000
Eveniment cultural28.000
Eveniment special40.000
* tariful include și cei 10.000 de euro, de eveniment, care acoperă sistemul de operare al stadionului** prețurile nu includ TVA

La începutul acestui an, când primar general era Nicușor Dan, acesta a avut o întâlnire cu reprezentanții FRF, LPF și ai cluburilor care joacă meciuri pe Arena Națională.

În cadrul dialogului, Răzvan Burleanu a propus ca stadionul să fie cedat către Federație, tocmai pentru a se evita de către Primărie să mai piardă sume mari. GOLAZO.ro a întrebat Primăria dacă s-au făcut pași în această direcție.

Răspunsul: „Până la această dată nu au fost întreprinse demersuri privind predarea în administrare a Arenei Naționale către Federația Română de Fotbal”.

Primaria Capitalei pierderi financiare arena nationala gaura financiara
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share