Răzvan Marin, intervenție la TV Detalii despre situația tensionată cu Mircea Lucescu: „Nu mai sunt copil. Prefer să-mi zică direct că nu e nevoie de mine” +22 foto
Răzvan Marin și Mircea Lucescu foto: Sport Pictures

Răzvan Marin, intervenție la TV Detalii despre situația tensionată cu Mircea Lucescu: „Nu mai sunt copil. Prefer să-mi zică direct că nu e nevoie de mine"

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 14.10.2025, ora 18:18
alt-text Actualizat: 15.10.2025, ora 09:30
  • Răzvan Marin (29 de ani) a răspuns declarațiilor făcute de Mircea Lucescu la adresa sa.
  • Titular de bază în mod normal la naționala României, Răzvan Marin nu a evoluat în cele două partide, cu Moldova (2-1) și Austria (1-0), iar acum a venit cu explicații.

Mijlocașul naționalei a vorbit despre ce s-a întâmplat la antrenamentele naționalei în ultima săptămână și ce a discutat cu selecționerul.

Răzvan Marin, despre situația tensionată cu Lucescu

„A fost vorba de o durere pe hamstring, în spatele coapsei, n-a fost nimic grav.

Eu am ajuns luni dimineață la cantonament, luni după-amiază am făcut antrenamentul normal, marți am făcut antrenamentul, iar spre final am simțit un pic încărcătura și le-am spus preparatorului și doctorului. Mai erau, cred, cinci minute din antrenament și am preferat să ies.

Apoi, miercuri, m-am antrenat normal, joi a fost meciul, am făcut antrenamentul în ziua meciului, cum facem de obicei, iar după meci am alergat cu preparatorii și cu ceilalți băieți. Vineri dimineață m-am trezit din nou, i-am transmis doctorului că mă simt puțin încărcat tot în aceeași zonă, dar nu-i nimic grav, și că eu vreau să mă antrenez vineri după amiază.

Apoi el a vorbit, probabil, cu nea Mircea și i-a spus că mai bine stau liniștit, să nu risc nimic și să fac RMN-ul sâmbătă dimineață și apoi să vedem ce aflăm. Doar că nea Mircea, între timp, a făcut declarațiile pe care le-a făcut la conferință și aia a fost. Dar nu a fost niciun fel de ceartă sau discuții, că am văzut că s-a mai scris de o ruptură între mine și nea Mircea. Nu au avut loc niciun fel de discuții, asta a fost toată povestea”, a declarat Răzvan Marin, în emisiunea Fotbal Club, la Digi Sport.

Nea Mircea nu e genul de antrenor care să discute cu jucătorii. Așa a obținut rezultate. Nu are dialoguri. Te întreabă ce faci, cum ești, îți zice că te bagă, dar nu altceva. Cu domnul Edi discutam mai mult când simțea el că e nevoie. Răzvan Marin

Răzvan Marin: „Ar fi trebuit să-mi spună în față”

În continuare, mijlocașul de la AEK s-a declarat nemulțumit că nu i s-a spus în mod direct de ce nu va juca.

„V-am spus, nici măcar nu a fost o accidentare, adică eu știam și am spus că pot să mă antrenez sau să joc, dacă e nevoie de mine. După cum a spus și nea Mircea, dacă a spus... că n-am citit asta.

Adică aș fi preferat să mi se zică direct că nu e nevoie de mine, că mai bine să stau pe bancă sau mai știu eu ce, decât să se spună că sunt accidentat s-au lovit.

Nu mai suntem copii, nu avem 20 de ani să ne speriem”.

Răzvan Marin: „Nu cred că am jucat slab cu Cipru”

Mijlocașul a vorbit și despre meciul cu Cipru, 2-2, în care Lucescu consideră că a jucat slab.

„Nu știu dacă a fost așa, dacă am jucat slab. Asta din punctul meu de vedere. Dimpotrivă, am pasat la al doilea gol.

Că s-au întâmplat și altele, nu sunt singur pe teren. Pierdem cu toții, la fel și când câștigăm. Dacă vrea să se pună totul pe umerii mei și pe ai lui Nicu (n.r. - Stanciu), nu e nicio problemă.

Suntem jucători maturi, ne asumăm. Chiar nu e nicio problemă. Pe mine m-a deranjat mai tare treaba cu accidentarea. M-au sunat și de la club, se crease o confuzie. Dacă nu e nevoie de mine sau nu sunt bun ca să joc la națională, să-mi zică direct. A fost o problemă musculară, foștii fotbaliștii știu ce e o mică contractură și că poți juca”.

Clasamentul grupei H

EchipăMeciuriGol.Punctaj
1. Austria619-3 (+16)15
2. Bosnia613-5 (+8)13
3. România611-6 (+5)10
4. Cipru711-9 (+2)8
5. San Marino71-32 (-31)0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Echipa Nationala mircea lucescu Razvan Marin reactie preliminarii cm 2026
