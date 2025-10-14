România U21 - Cipru U21 2-0  Victorie importantă pentru „tricolorii” mici » Cum arată clasamentul +17 foto
România U21 FOTO: Sport Pictures

România U21 - Cipru U21 2-0 Victorie importantă pentru „tricolorii” mici » Cum arată clasamentul

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.10.2025, ora 21:22
alt-text Actualizat: 14.10.2025, ora 21:26
  • România U21 a câștigat partida de pe teren propriu cu Cipru, scor 2-0, în preliminariile pentru Euro 2027.

Selecționata condusă de pe bancă de Costin Curelea a câștigat partida de la Cluj și a acumulat șapte puncte în grupa de calificare.

România U21 - Cipru U21 2-0. Victorie importantă pentru „tricolorii” mici + surpriza uriașă de care putem profita

„Tricolorii” au început meciul în forță, Atanas Trică reușind să deschidă scorul chiar în minutul 4. El a șutat puternic din interiorul careului, fără a-i da vreo șansă portarului cipriot.

Un eveniment nefericit a avut loc în minutul 28, atunci când Alexandru Musi a părăsit terenul accidentat, după ce Dijama a avut o intrare inconștientă la mijlocașul dinamovist.

Accidentare Alexandru Musi
Accidentare Alexandru Musi

Galerie foto (17 imagini)

Accidentare Alexandru Musi Accidentare Alexandru Musi Accidentare Alexandru Musi Accidentare Alexandru Musi Accidentare Alexandru Musi
+17 Foto
labels.photo-gallery

După pauză, România a controlat în mod clar jocul, reușind să marcheze cel de-al doilea gol în minutul 74, atunci când Burnete a șutat spre poartă iar portarul cipriot nu a reușit să rețină balonul.

În derby-ul rundei din grupa A, Finlanda a fost aproape de marea surpriză. A avut 1-0 în Spania, însă ibericii au întors rezultatul în prelungiri și s-au impus cu 2-1.

Următorul meci al „tricolorilor” va avea loc pe 14 noiembrie, în Finlanda.

Clasamentul grupei

  1. Spania - 9p
  2. România - 7p
  3. Finlanda - 6p
  4. Kosovo - 4p
  5. Cipru - 0p
  6. San Marino - 0p

România U21 - Cipru U21 2-0

  • Au marcat: Trică (min. 4), Burnete (min. 74)
  • Final de meci! România se impune în meciul cu Cipru și se apropie de primele două locuri din grupă.
  • Min. 83 - Ciprioții forțează marcarea unui gol, fără succes însă.
  • Min. 80 - Solomou primește și el cartonaș galben.
  • Min. 74 - GOL (2-0) - Rareș Burnete majorează scorul după o gafă mare a portarului cipriot. Acesta nu a putut reține balonul șutat de fotbalistul român și a lăsat mingea să intre în poartă.
  • Min. 70 - Ocazie mare pentru Cipru! Neophytiou l-a driblat pe portarul Lefter dar a trimis puțin peste poarta României.
  • Min. 66 - Duțu îi pasează lui Trică în careu dar atacantul României nu reușește să materializeze ocazia.
  • Min. 65 - Pattichis este sancționat cu cartonaș galben.
  • Min. 60 - „Tricolorii” au posesia însă nu reușescă să materializeze șansele de gol.
  • Min. 50 - Burnete trage puternic la poartă, dar portarul reușește să respingă.
  • Min. 46 - A început repriza secundă.
  • Min. 45 + 4 - Pauză la Cluj-Napoca.
  • Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim 4 minute.
  • Min. 40 - Rareș Burnete trimite încă un șut la poartă, dar mingea a ocolit ținta.
  • Min. 37 - Atanas Trică este sancționat cu cartonaș galben.
  • Min. 31 - Lorenzo Biliboc îi ia locul în teren lui Alexandru Musi.
  • Min. 28 - Alexandru Musi a fost lovit la mijlocul terenului. El a anunțat staff-ul medical că nu va mai putea continua și a părăsit terenul fiind transportat pe targă.
  • Min. 20 - Musi a căzut în careu acuzând o lovitură. „Centralul” partidei a făcut semn că nu a fost fault și a lăsat jocul să continue.
  • Min. 16 - Lovitură liberă din apropierea careului pentru România. Alexandru Musi trage direct pe poartă, însă portarul cipriot reține fără probleme.
  • Min. 8 - Rareș Burnete ratează cu poarta goala! El a primit mingea în centrul careului de la Alexandru Musi însă a tras peste poarta ciprioților.
  • Min. 4 - Atanas Trică deschide scorul după un șut puternic din careu.
  • Min. 1 - A început partida de la Cluj.

Echipele de start:

  • România U21: Lefter - Strata, Pașcalău, Duțu, Ciubotaru - Vulturar - Musi, Mihai, Boțogan, Burnete - Trică
  • Rezerve: Răfăilă, Țuțu, Duțu, Tudose, Rădăslăvescu, Pop, Szimionaș, Vermeșan, Biliboc
  • Antrenor: Costin Curelea
  • Cipru U21: Kyriakou - Zinonos, Viktoros, Venizelou, Djiama - Angelopoulos - Pattichis, Athanasiou, Vrontis - Neophytiou, Georgiou
  • Rezerve: Stylianou, Papastylianou, Andreou, Yiannacou, P. Solomou, Christodoulou, Theorosiou, Panteli, D. Solomou
  • Antrenor: Konstantinos Makridis
  • Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu” (Cluj)
  • Arbitru: Ladislav Szikszay (Cehia)
  • Asistenți: Michal Volf și Adam Benes (Cehia)
  • Rezervă: Jan Benes (Cehia)

Lotul lui Costin Curelea partida cu Cipru:

  • PORTARI: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua București)
  • FUNDAȘI: Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (AFC Hermannstadt)
  • MIJLOCAȘI: Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), Rareș Pop (Rapid)
  • ATACANȚI: Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).

LIVE romania u21 euro 2027 preliminarii euro 2027 cipru u21
