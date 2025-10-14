România U21 - Cipru U21 2-0 Victorie importantă pentru „tricolorii” mici » Cum arată clasamentul

- România U21 a câștigat partida de pe teren propriu cu Cipru, scor 2-0, în preliminariile pentru Euro 2027.
Selecționata condusă de pe bancă de Costin Curelea a câștigat partida de la Cluj și a acumulat șapte puncte în grupa de calificare.
România U21 - Cipru U21 2-0. Victorie importantă pentru „tricolorii” mici + surpriza uriașă de care putem profita
„Tricolorii” au început meciul în forță, Atanas Trică reușind să deschidă scorul chiar în minutul 4. El a șutat puternic din interiorul careului, fără a-i da vreo șansă portarului cipriot.
Un eveniment nefericit a avut loc în minutul 28, atunci când Alexandru Musi a părăsit terenul accidentat, după ce Dijama a avut o intrare inconștientă la mijlocașul dinamovist.
După pauză, România a controlat în mod clar jocul, reușind să marcheze cel de-al doilea gol în minutul 74, atunci când Burnete a șutat spre poartă iar portarul cipriot nu a reușit să rețină balonul.
În derby-ul rundei din grupa A, Finlanda a fost aproape de marea surpriză. A avut 1-0 în Spania, însă ibericii au întors rezultatul în prelungiri și s-au impus cu 2-1.
Următorul meci al „tricolorilor” va avea loc pe 14 noiembrie, în Finlanda.
Clasamentul grupei
- Spania - 9p
- România - 7p
- Finlanda - 6p
- Kosovo - 4p
- Cipru - 0p
- San Marino - 0p
România U21 - Cipru U21 2-0
- Au marcat: Trică (min. 4), Burnete (min. 74)
- Final de meci! România se impune în meciul cu Cipru și se apropie de primele două locuri din grupă.
- Min. 83 - Ciprioții forțează marcarea unui gol, fără succes însă.
- Min. 80 - Solomou primește și el cartonaș galben.
- Min. 74 - GOL (2-0) - Rareș Burnete majorează scorul după o gafă mare a portarului cipriot. Acesta nu a putut reține balonul șutat de fotbalistul român și a lăsat mingea să intre în poartă.
- Min. 70 - Ocazie mare pentru Cipru! Neophytiou l-a driblat pe portarul Lefter dar a trimis puțin peste poarta României.
- Min. 66 - Duțu îi pasează lui Trică în careu dar atacantul României nu reușește să materializeze ocazia.
- Min. 65 - Pattichis este sancționat cu cartonaș galben.
- Min. 60 - „Tricolorii” au posesia însă nu reușescă să materializeze șansele de gol.
- Min. 50 - Burnete trage puternic la poartă, dar portarul reușește să respingă.
- Min. 46 - A început repriza secundă.
- Min. 45 + 4 - Pauză la Cluj-Napoca.
- Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim 4 minute.
- Min. 40 - Rareș Burnete trimite încă un șut la poartă, dar mingea a ocolit ținta.
- Min. 37 - Atanas Trică este sancționat cu cartonaș galben.
- Min. 31 - Lorenzo Biliboc îi ia locul în teren lui Alexandru Musi.
- Min. 28 - Alexandru Musi a fost lovit la mijlocul terenului. El a anunțat staff-ul medical că nu va mai putea continua și a părăsit terenul fiind transportat pe targă.
- Min. 20 - Musi a căzut în careu acuzând o lovitură. „Centralul” partidei a făcut semn că nu a fost fault și a lăsat jocul să continue.
- Min. 16 - Lovitură liberă din apropierea careului pentru România. Alexandru Musi trage direct pe poartă, însă portarul cipriot reține fără probleme.
- Min. 8 - Rareș Burnete ratează cu poarta goala! El a primit mingea în centrul careului de la Alexandru Musi însă a tras peste poarta ciprioților.
- Min. 4 - Atanas Trică deschide scorul după un șut puternic din careu.
- Min. 1 - A început partida de la Cluj.
Echipele de start:
- România U21: Lefter - Strata, Pașcalău, Duțu, Ciubotaru - Vulturar - Musi, Mihai, Boțogan, Burnete - Trică
- Rezerve: Răfăilă, Țuțu, Duțu, Tudose, Rădăslăvescu, Pop, Szimionaș, Vermeșan, Biliboc
- Antrenor: Costin Curelea
- Cipru U21: Kyriakou - Zinonos, Viktoros, Venizelou, Djiama - Angelopoulos - Pattichis, Athanasiou, Vrontis - Neophytiou, Georgiou
- Rezerve: Stylianou, Papastylianou, Andreou, Yiannacou, P. Solomou, Christodoulou, Theorosiou, Panteli, D. Solomou
- Antrenor: Konstantinos Makridis
- Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu” (Cluj)
- Arbitru: Ladislav Szikszay (Cehia)
- Asistenți: Michal Volf și Adam Benes (Cehia)
- Rezervă: Jan Benes (Cehia)
Lotul lui Costin Curelea partida cu Cipru:
- PORTARI: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua București)
- FUNDAȘI: Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (AFC Hermannstadt)
- MIJLOCAȘI: Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), Rareș Pop (Rapid)
- ATACANȚI: Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).