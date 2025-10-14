România U21 - Cipru U21 2-0 Victorie importantă pentru „tricolorii” mici » Cum arată clasamentul

România U21 a câștigat partida de pe teren propriu cu Cipru, scor 2-0, în preliminariile pentru Euro 2027.

Selecționata condusă de pe bancă de Costin Curelea a câștigat partida de la Cluj și a acumulat șapte puncte în grupa de calificare.

„Tricolorii” au început meciul în forță, Atanas Trică reușind să deschidă scorul chiar în minutul 4. El a șutat puternic din interiorul careului, fără a-i da vreo șansă portarului cipriot.

Un eveniment nefericit a avut loc în minutul 28, atunci când Alexandru Musi a părăsit terenul accidentat, după ce Dijama a avut o intrare inconștientă la mijlocașul dinamovist.

După pauză, România a controlat în mod clar jocul, reușind să marcheze cel de-al doilea gol în minutul 74, atunci când Burnete a șutat spre poartă iar portarul cipriot nu a reușit să rețină balonul.

În derby-ul rundei din grupa A, Finlanda a fost aproape de marea surpriză. A avut 1-0 în Spania, însă ibericii au întors rezultatul în prelungiri și s-au impus cu 2-1.

Următorul meci al „tricolorilor” va avea loc pe 14 noiembrie, în Finlanda.

Clasamentul grupei

Spania - 9p România - 7p Finlanda - 6p Kosovo - 4p Cipru - 0p San Marino - 0p

Au marcat: Trică (min. 4), Burnete (min. 74)

Final de meci! România se impune în meciul cu Cipru și se apropie de primele două locuri din grupă.

Min. 83 - Ciprioții forțează marcarea unui gol, fără succes însă.

Min. 80 - Solomou primește și el cartonaș galben.

Min. 74 - GOL (2-0) - Rareș Burnete majorează scorul după o gafă mare a portarului cipriot. Acesta nu a putut reține balonul șutat de fotbalistul român și a lăsat mingea să intre în poartă.

Min. 70 - Ocazie mare pentru Cipru! Neophytiou l-a driblat pe portarul Lefter dar a trimis puțin peste poarta României.

Min. 66 - Duțu îi pasează lui Trică în careu dar atacantul României nu reușește să materializeze ocazia.

Min. 65 - Pattichis este sancționat cu cartonaș galben.

Min. 60 - „Tricolorii" au posesia însă nu reușescă să materializeze șansele de gol.

Min. 50 - Burnete trage puternic la poartă, dar portarul reușește să respingă.

Min. 46 - A început repriza secundă.

Min. 45 + 4 - Pauză la Cluj-Napoca.

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim 4 minute.

Min. 40 - Rareș Burnete trimite încă un șut la poartă, dar mingea a ocolit ținta.

Min. 37 - Atanas Trică este sancționat cu cartonaș galben.

Min. 31 - Lorenzo Biliboc îi ia locul în teren lui Alexandru Musi.

Min. 28 - Alexandru Musi a fost lovit la mijlocul terenului. El a anunțat staff-ul medical că nu va mai putea continua și a părăsit terenul fiind transportat pe targă.

Min. 20 - Musi a căzut în careu acuzând o lovitură. „Centralul" partidei a făcut semn că nu a fost fault și a lăsat jocul să continue.

Min. 16 - Lovitură liberă din apropierea careului pentru România. Alexandru Musi trage direct pe poartă, însă portarul cipriot reține fără probleme.

Min. 8 - Rareș Burnete ratează cu poarta goala! El a primit mingea în centrul careului de la Alexandru Musi însă a tras peste poarta ciprioților.

Min. 4 - Atanas Trică deschide scorul după un șut puternic din careu.

Min. 1 - A început partida de la Cluj.

Echipele de start:

România U21: Lefter - Strata, Pașcalău, Duțu, Ciubotaru - Vulturar - Musi, Mihai, Boțogan, Burnete - Trică

Lefter - Strata, Pașcalău, Duțu, Ciubotaru - Vulturar - Musi, Mihai, Boțogan, Burnete - Trică Rezerve: Răfăilă, Țuțu, Duțu, Tudose, Rădăslăvescu, Pop, Szimionaș, Vermeșan, Biliboc

Răfăilă, Țuțu, Duțu, Tudose, Rădăslăvescu, Pop, Szimionaș, Vermeșan, Biliboc Antrenor: Costin Curelea

Costin Curelea Cipru U21: Kyriakou - Zinonos, Viktoros, Venizelou, Djiama - Angelopoulos - Pattichis, Athanasiou, Vrontis - Neophytiou, Georgiou

Kyriakou - Zinonos, Viktoros, Venizelou, Djiama - Angelopoulos - Pattichis, Athanasiou, Vrontis - Neophytiou, Georgiou Rezerve: Stylianou, Papastylianou, Andreou, Yiannacou, P. Solomou, Christodoulou, Theorosiou, Panteli, D. Solomou

Stylianou, Papastylianou, Andreou, Yiannacou, P. Solomou, Christodoulou, Theorosiou, Panteli, D. Solomou Antrenor: Konstantinos Makridis

Konstantinos Makridis Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu” (Cluj)

„Dr. Constantin Rădulescu” (Cluj) Arbitru : Ladislav Szikszay (Cehia)

: Ladislav Szikszay (Cehia) Asistenți : Michal Volf și Adam Benes (Cehia)

: Michal Volf și Adam Benes (Cehia) Rezervă: Jan Benes (Cehia)

Lotul lui Costin Curelea partida cu Cipru:

PORTARI: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua București)

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua București) FUNDAȘI: Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (AFC Hermannstadt)

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (AFC Hermannstadt) MIJLOCAȘI: Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), Rareș Pop (Rapid)

Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), Rareș Pop (Rapid) ATACANȚI: Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).

