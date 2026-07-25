Derby oprit pentru rasism FOTO: Nsimba s-a dus direct la Kovacs! Ce s-a întâmplat la Dinamo - Craiova +38 foto
Istvan Kovacs, Steven Nsimba, suporteri Dinamo. Foto: Iosif Popescu + Raed Krishan + montaj/GOLAZO.ro
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Derby oprit pentru rasism FOTO: Nsimba s-a dus direct la Kovacs! Ce s-a întâmplat la Dinamo - Craiova

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.07.2026, ora 22:40
  • Dinamo - U Craiova. Steven Nsimba (30 de ani) a fost ținta insultelor rasiste din partea fanilor dinamoviști.
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Momentul a avut loc în prima repriză a partidei de pe „Arcul de Triumf”, iar atacantul oltenilor i-a atras rapid atenția lui Istvan Kovacs, care a oprit temporar jocul.

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Dinamo - U Craiova. Steven Nsimba, ținta rasismului la derby

În minutul 35, Nsimba i-a făcut semn arbitrului Istvan Kovacs după ce a auzit scandări rasiste de la tribuna a doua.

Arbitrul central nu a stat pe gânduri și a oprit meciul pentru câteva momente. Kovacs i-a chemat apoi pe cei doi căpitani pentru a discuta cu ei, moment în care scoțianul Danny Armstrong a fost foarte vocal și a văzut cartonașul galben.

După discuția cu cei doi căpitani, „centralul” a vorbit în cască cu arbitrul de rezervă. Acesta i-a cerut crainicului să facă un anunț pentru a-i îndemna pe fani să se oprească.

Dinamo - Craiova. Meci oprit pentru scandări rasiste la adresa lui Nsimba (35).jpg
Dinamo - Craiova. Meci oprit pentru scandări rasiste la adresa lui Nsimba (35).jpg

Galerie foto (38 imagini)

Dinamo - Craiova. Meci oprit pentru scandări rasiste la adresa lui Nsimba (1).jpg Dinamo - Craiova. Meci oprit pentru scandări rasiste la adresa lui Nsimba (2).jpg Dinamo - Craiova. Meci oprit pentru scandări rasiste la adresa lui Nsimba (3).jpg Dinamo - Craiova. Meci oprit pentru scandări rasiste la adresa lui Nsimba (4).jpg Dinamo - Craiova. Meci oprit pentru scandări rasiste la adresa lui Nsimba (5).jpg
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„Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, vă rugăm să nu recurgeți la scandări rasiste. La următorul moment de genul acesta, Istvan Kovacs va trimite ambele echipe la vestiare”, a fost mesajul transmis de crainic.

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