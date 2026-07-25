Dinamo - U Craiova. Steven Nsimba (30 de ani) a fost ținta insultelor rasiste din partea fanilor dinamoviști.

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Momentul a avut loc în prima repriză a partidei de pe „Arcul de Triumf”, iar atacantul oltenilor i-a atras rapid atenția lui Istvan Kovacs, care a oprit temporar jocul.

Dinamo - U Craiova. Steven Nsimba, ținta rasismului la derby

În minutul 35, Nsimba i-a făcut semn arbitrului Istvan Kovacs după ce a auzit scandări rasiste de la tribuna a doua.

Arbitrul central nu a stat pe gânduri și a oprit meciul pentru câteva momente. Kovacs i-a chemat apoi pe cei doi căpitani pentru a discuta cu ei, moment în care scoțianul Danny Armstrong a fost foarte vocal și a văzut cartonașul galben.

După discuția cu cei doi căpitani, „centralul” a vorbit în cască cu arbitrul de rezervă. Acesta i-a cerut crainicului să facă un anunț pentru a-i îndemna pe fani să se oprească.

„Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, vă rugăm să nu recurgeți la scandări rasiste. La următorul moment de genul acesta, Istvan Kovacs va trimite ambele echipe la vestiare”, a fost mesajul transmis de crainic.

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