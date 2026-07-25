Dinamo - U Craiova. Suporterii „câinilor” continuă războiul cu cei din conducere.

Președintele Andrei Nicolescu a fost ținta numărul 1 înaintea fluierului de start al partidei de pe „Arcul de Triumf”.

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Fanii au intrat în conflict cu șefii lui Dinamo în luna mai, din cauza noii sigle a clubului, iar apoi tensiunile au continuat, odată cu plecările antrenorilor Zeljko Kopic și Florentin Petre, dar și ale multor jucători, fără achiziții care să-i mulțumească pe suporteri.

Dinamo - U Craiova. Andrei Nicolescu, înjurat de suporteri înaintea meciului

Deși este vorba de un nou sezon, fanii au continuat ostilitățile la adresa oficialului, acesta fiind înjurat masiv înaintea fluierului de start.

Organizatorii partidei au vrut să-i acopere pe fani și au dat muzica mai tare pe stadion, pentru ca înjurăturile să nu se audă.

Suporterii s-au oprit pentru scurt timp, însă au continuat insultele și după intrarea echipelor pe gazon, moment în care gazdele au fost nevoite să oprească muzica și nu i-au mai putut acoperi pe fani.

Declarațiile recente ale lui Andrei Nicolescu

„Am tot vorbit, am tot dat explicații, niciuna nu e plauzibilă pentru suporterii lui Dinamo. Nu vor să înțeleagă niște lucruri. N-am nicio problemă că eu sunt paravanul acestei administrații și al acestui acționariat. Facem lucrurile așa cum le-am gândit și așa cum ni le-am asumat.

Niciodată n-o să fiu genul ăla de președinte care se dă de partea suporterilor când aceștia sunt mai vocali pe un anumit subiect, ca să dea bine cu ei și să fie împotriva celorlalți. Asta e, ne asumăm o proiecție pe care mergem toți”, a transmis, vineri, Andrei Nicolescu.

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