Gafă de proporții la Craiova VIDEO+FOTO.   Eroare imensă chiar la debut! Coelho a trebuit să-l schimbe înainte de pauză +18 foto
Bucuria de la golul doi al lui Dinamo. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

Gafă de proporții la Craiova VIDEO+FOTO. Eroare imensă chiar la debut! Coelho a trebuit să-l schimbe înainte de pauză

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.07.2026, ora 21:58
alt-text Actualizat: 25.07.2026, ora 22:47
  • Dinamo - U Craiova. Ronaldo Webster (25 de ani), noul jucător al oltenilor, a gafat incredibil la golul doi marcat de „alb-roșii”.
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Fotbalistul jamaican a fost titular în formația lui Filipe Coelho, care a menajat mai mulți jucători importanți pentru returul cu Levski Sofia din Liga Campionilor, însă noul jucător a oferit un moment jenant în prima repriză.

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Dinamo - U Craiova. Gafă colosală a lui Ronaldo Webster

În minutul 29, la scorul de 1-0 în favoarea „câinilor”, Danny Armstrong a fost lansat de un coechipier pe flancul drept.

Pasa a fost însă prea lungă, iar Ronaldo Webster a luat prim-planul cu lejeritate. Armstrong n-a renunțat, a continuat alergarea, iar jamaicanul a lovit mingea greșit și l-a „servit” perfect pe scoțian.

Jucătorul „câinilor” a scăpat singur pe poartă, i-a pasat decisiv lui Musi, care trimis în poarta goală și a dublat avantajul echipei.

Gafa lui Ronaldo Webster în Dinamo - U Craiova / foto: capturi Prima Sport
Gafa lui Ronaldo Webster în Dinamo - U Craiova / foto: capturi Prima Sport

Galerie foto (18 imagini)

Gafa lui Ronaldo Webster în Dinamo - U Craiova / foto: capturi Prima Sport Gafa lui Ronaldo Webster în Dinamo - U Craiova / foto: capturi Prima Sport Gafa lui Ronaldo Webster în Dinamo - U Craiova / foto: capturi Prima Sport Gafa lui Ronaldo Webster în Dinamo - U Craiova / foto: capturi Prima Sport Gafa lui Ronaldo Webster în Dinamo - U Craiova / foto: capturi Prima Sport
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Ghinionul a continuat pentru fotbalistul jamaican. După doar 8 minute a suferit o accidentare, forțându-l pe Filipe Coelho să facă prima schimbare. Carlos Mora a fost cel care l-a înlocuit pe Webster.

Gafele au continuat însă în tabără oltenilor. În minutul 43, Musi a scăpat singur cu portarul Sava, care nu a putut reține, în mod inexplicabil, mingea prelungită prea mult de atacant.

Balonul a revenit la Musi, care a înscris cu lejeritate, însă mingea l-a lovit în mână, iar reușita a fost anulată, spre norocul goalkeeper-ului.

Hențul lui Musi, după gafa lui Sava. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Hențul lui Musi, după gafa lui Sava. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Hențul lui Musi, după gafa lui Sava. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

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