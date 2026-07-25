Primul derby cu bere pe stadion FOTO. Suporterii s-au bucurat de băuturi cu alcool la Dinamo - U Craiova. Un pahar, mai ieftin decât înghețata dinamovistă!

Dinamo - U Craiova este primul derby al noului sezon, unde berea cu alcool a putut fi comercializată la stadion.

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Președintele Nicușor Dan a promulgat în urmă cu câteva zile Legea 4, cu modificările aduse de Parlament, iar astfel suporterii au putut consuma alcool pe stadion, aceasta fiind una dintre noile schimbări aduse de proiectul legislativ.

Dinamo - U Craiova, primul derby cu bere la stadion

Stadionul „Arcul de Triumf” găzduiește derby-ul rundei #2 din Liga 1, iar organizatorii au pus la dispoziție, pe lângă alte produse, și bere cu alcool, după ce consumul a devenit legal și pe arenele sportive.

Un pahar de 330 de mililitri este comercializat la prețul de 16 lei, în timp ce berea fără alcool costă 15 lei, la aceeași cantitate.

Băutura alcoolică este mai ieftină decât produsul cel mai special din meniu, înghețata dinamovistă, care costă 17 lei.

Cât despre meci, duelul se va între doi antrenori portughezi. Nuno Campos caută prima victorie pe banca lui Dinamo, în timp ce Filipe Coelho își va menaja jucătorii pentru returul cu Levski Sofia, din turul doi preliminar al Ligii Campionilor.

Echipele de start în Dinamo - U Craiova

Dinamo: Bellaarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Musi, Al. Pop

Bellaarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Musi, Al. Pop Rezerve: Roșca, Benavides, Opriș, Duțu, R. Radu, C. Mihai, Udosen, Al. Irimia, Ad. Mazilu, Tarbă, Hintsa, Karamoko

Roșca, Benavides, Opriș, Duțu, R. Radu, C. Mihai, Udosen, Al. Irimia, Ad. Mazilu, Tarbă, Hintsa, Karamoko Antrenor: Nuno Campos

Nuno Campos U Craiova: Sava - Al. Crețu, Stevanovic, Badelj - Teles, T. Băluță, Mekvabishvili, Webster - D. Matei, Nsimba, Etim

Sava - Al. Crețu, Stevanovic, Badelj - Teles, T. Băluță, Mekvabishvili, Webster - D. Matei, Nsimba, Etim Rezerve: L. Popescu, G. Maxim, Bancu, Mora, G. Rădulescu, Ad. Rus, Screciu, Tavares, Cicâldău, Baiaram, Băsceanu, Elisor

L. Popescu, G. Maxim, Bancu, Mora, G. Rădulescu, Ad. Rus, Screciu, Tavares, Cicâldău, Baiaram, Băsceanu, Elisor Antrenor: Filipe Coelho

Filipe Coelho Stadion : „Arcul de Triumf” (București)

: „Arcul de Triumf” (București) Arbitru: Istvan Kovacs / Asistenți: Mihai Marica și Ferencz Tunyogi / VAR: Marcel Bîrsan, AVAR: Sebastian Gheorghe

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