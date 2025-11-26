Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii” au făcut anunțul: „Rămâne până în  2028”

Dinamo a anunțat prelungirea contractului fundașului dreapta Maxime Sivis, 27 de ani

Francezul va juca până în 2028 în tricoul „câinilor”, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon.

„🔴 Maxime Sivis rămâne la Dinamo până în 2028!⚪

Suntem bucuroși să anunțăm prelungirea contractului lui Maxime Sivis până la 30.06.2028, cu opțiunea de prelungire din partea clubului cu încă un sezon competițional.

Sosit în vara lui 2024, Maxime a devenit rapid o piesă importantă în defensiva noastră, adunând 47 de meciuri, 2 goluri și 4 assist-uri în tricoul alb-roșu.

Prin constanță, profesionalism și atitudine, Maxime a arătat că este un jucător pe care te poți baza în orice moment. De aceea, suntem încântați că va continua alături de noi și în următorii ani.

💪 Maxime, îți dorim cât mai multe meciuri reușite și cât mai multe momente frumoase alături de Dinamo!”, au scris roș-albii pe paginile oficiale.

Sunt foarte mândru și fericit să-mi prelungesc călătoria alături de Dinamo București. Haideți să continuăm să ne străduim, să continuăm să construim și să dăm totul pentru acest club ❤️🤍 Maxime Sivis, fundaș Dinamo, pe Instagram

Sivis a absentat la ultimele 3 meciuri ale lui Dinamo, după ce s-a accidentat în partida de Cupă cu CS Dinamo.

E de așteptat să revină pe final de an, spre deosebire de Armstrong și Musi, care nu vor mai juca în 2025 după accidentările suferite la meciul de la Botoșani, respectiv la naționala U21.

Alți jucători importanți cu care Dinamo speră să prelungească înțelegerile sunt Eddy Gnahore și Kennedy Boateng, care intră în ultimele 6 luni de contract în ianuarie 2026.

