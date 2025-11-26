Declinul unui stadion FOTO . Arena din SUA care a găzduit Jocurile Olimpice e acum abandonată și plină de graffiti

Stadionul „Alonzo Herndon” din statul american Georgia a ajuns într-o stare deplorabilă după ce, în urmă cu 29 de ani, găzduia turneul de hochei pe iarbă de la Jocurile Olimpice.

Stadionul din Atlanta nu a mai fost folosit pentru sport de peste două decenii, iar acum e abandonat.

Toate zidurile sunt pline de graffiti, iar vegetația a crescut pe teren.

FOTO. Stadionul care a găzduit Jocurile Olimpice, abandonat

În 1996, proba de hochei pe iarbă a avut loc pe stadionul „Alonzo Herndon” din Atlanta, SUA, arenă care putea găzdui aproximativ 15.000 de spectatori.

De atunci, acest stadion nu a mai fost folosit și a ajuns într-o stare deplorabilă.

Deținut inițial de Universitatea Clark Atlanta, stadionul a fost construit în 1948. A fost numit după primul milionar de culoare din Atlanta, Alonzo Herndon.

În anul 2003, Universitatea Clark Atlanta a întâmpinat mai multe probleme financiare. Acest lucru a dus la reducerea numărului de studenți ai colegiului, de la 1.800 la doar 100, iar stadionul a fost abandonat, odată cu epuizarea fondurilor, scrie thesun.co.uk.

În 2014, Universitatea a vândut stadionul „Alonzo Herndon” pentru a-și achita datoriile.

Speranțele pentru CM 2026, dizolvate

În contextul găzduirii Campionatului Mondial din 2026 de către SUA, au existat speranțe că arena din Atlanta ar putea fi modernizată. Acest lucru nu s-a întâmplat.

Asta deși, în 2023, se anunțase că arena va fi renovată pentru turneul final, costul lucrărilor fiind cuprins între 18 milioane și 125 de milioane de dolari.

„Fotbalul este viitorul. Salvăm o piesă istorică de valoare din cultura și orașul nostru, dar vom avea și ocazia ca viitorii copii și viitorii oameni să joace fotbal.

Văd acest stadion ca un teren de antrenament pentru echipele care vin să joace meciuri amicale cu bărbați și femei în perioada FIFA. Văd fotbal universitar și văd fotbal internațional venind din întreaga lume”, spunea Byron Amos în 2023, conform sursei citate.

Cu toate acestea, dr. George French, președintele universității, declara pentru Atlanta News First în același an:

„Nu am fost abordați în legătură cu acest proiect. Cu toate acestea, suntem deja în proces de elaborare a contractului pentru proprietate”.

Acest stadion reprezintă începuturile modeste. Trebuie să se gândească bine înainte de a-l demola Olubunmi Jinadu, consilier senior al Cupei Mondiale

