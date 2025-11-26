„E mai probabil să plece” O legendă a Barcelonei a tras un  semnal de alarmă cu privire la situația lui Hansi Flick

Lobo Carrasco (66 de ani), fostul mare fotbalist al celor de la Barcelona, a vorbit despre situația lui Hansi Flick (60 de ani) pe banca tehnică a catalanilor.

Hansi Flick mai are contract cu Barcelona până în vara anului 2027, dar, în ultimul timp, au apărut zvonuri conform cărora ar putea părăsi gruparea de pe Camp Nou, din cauza unor neînțeleri cu oficialii clubului.

„E mai probabil ca Hansi Flick să plece”

Antrenorul german a negat zvonurile, însă Lobo Carrasco s-a arătat sceptic în ceea ce privește continuitatea lui Flick pe banca formației blaugrana.

„În acest moment, e mai probabil ca Flick să plece decât să rămână” a declarat Carrasco, citat de sport.es.

Fostul jucător de atac a subliniat că situația se poate schimba în iarnă.

„Vom vedea cum va fi situația în ianuarie” a concluzionat Carrasco.

12 ani a petrecut 12 ani la Barcelona (1978-1989), pentru care a disputat 375 de partide și a marcat 65 de goluri.

Potrivit lui Carrasco, obiectivul principal al lui Hansi Flick, pe banca Barcelonei este câștigarea unui nou trofeu de Liga Campionilor ceea ce nu s-a mai întâmplat din stagiunea 2014–2015, când formația catalană era condusă de Luis Enrique, actualul antrenor al celor de la PSG.

Flick a avut un prim sezon foarte bun la Barcelona. A câștigat campionatul, Cupa și Supercupa Spaniei alături de catalani.

În Liga Campionilor, gruparea de pe Camp Nou a ajuns până în semifinale, fiind eliminată dramatic de Inter, scor 7–6 la general.

Flick a promis altă Barcelona

În acest sezon, Barcelona este în pericol să rateze accederea directă în optimile de finală ale celei mai puternice competiții europene intercluburi, în urma eșecului cu Chelsea, 0-3.

Cu toate acestea, Flick are încredere în elevii săi și a promis că jocul acestora va arăta altfel în următoarele partide.

„Va fi foarte dificil să terminăm în primele opt, dar orice este posibil. Trebuie să luptăm mai mult și să jucăm mai agresiv.

Veți vedea o altă Barcelona, vă promit! Văd cum ne antrenăm, intensitatea și calitatea, și este diferit față de acum câteva săptămâni… Am un feeling bun”, a declarat Hansi Flick, citat de marca.com.

