3 despărțiri la prima oră Dinamo a anunțat că renunță la încă trei fotbaliști: comunicate oficiale copy-paste +7 foto
În această dimineață, Dinamo a anunțat că alți trei fotbaliști au plecat de la club
Superliga

3 despărțiri la prima oră Dinamo a anunțat că renunță la încă trei fotbaliști: comunicate oficiale copy-paste

alt-text Publicat: 24.07.2026, ora 09:06
alt-text Actualizat: 24.07.2026, ora 11:13
  • În această dimineață, Dinamo a anunțat că încă trei fotbaliști au plecat de la club
  • Sâmbătă de la 20:30, „câinii” joacă acasă cu U Craiova, pe stadionul „Arcul de Triumf”
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Despărțirile au venit pe cale amiabilă, contractele fiind reziliate de comun acord.

Tot azi, Dinamo a comunicat oficial și despărțirile de Adrian Caragea și Maxime Sivis, care erau deja cunoscute.

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Încă trei jucători pleacă de la Dinamo

Este vorba despre mijlocașul Casian Soare (19 ani, venit de la Șelimbăr), Răzvan Pașcalău (22 de ani, venit de la Lecce U20) și atacantul Raul Rotund (20 de ani, venit de la U Cluj).

Cele trei comunicate ale clubului sunt copy-paste, în afară de statisticile fotbaliștilor:

➡️„Mulțumim, Casian Soare! Clubul a ajuns la o înțelegere de încetare pe cale amiabilă a raporturilor contractuale cu mijlocașul central Casian Soare.

Sosit la Dinamo în ianuarie 2025, Casian a adunat un număr de 2 meciuri oficiale pentru clubul nostru. În sezonul recent încheiat, acesta a fost împrumutat în liga secundă la CS Dinamo, unde a evoluat în 13 meciuri.

Îi mulțumim lui Casian Soare pentru întreg aportul adus echipei și îi urăm mult succes mai departe în carieră!”

Soare, Pașcalău și Rotund. FOTO facebook.com/DinamoBucurestiOfficial Soare, Pașcalău și Rotund. FOTO facebook.com/DinamoBucurestiOfficial
Soare, Pașcalău și Rotund. FOTO facebook.com/DinamoBucurestiOfficial

➡️„Mulțumim, Răzvan Pașcalău! Clubul a ajuns la o înțelegere de încetare pe cale amiabilă a raporturilor contractuale cu fundașul central Răzvan Pașcalău.

Sosit la Dinamo în iulie 2024, Răzvan a adunat un număr de 3 meciuri oficiale pentru clubul nostru. În sezonul recent încheiat, acesta a fost împrumutat în liga secundă la CS Dinamo, unde a evoluat în 17 meciuri.

Îi mulțumim lui Răzvan pentru aportul adus echipei și îi urăm mult succes mai departe în carieră!”

➡️„Mulțumim, Raul Rotund! Clubul a ajuns la o înțelegere de încetare pe cale amiabilă a raporturilor contractuale cu atacantul Raul Rotund.

Sosit la Dinamo în iulie 2024, Raul a adunat un număr de 4 meciuri oficiale pentru clubul nostru. În sezonul recent încheiat, Raul a fost împrumutat atât la Unirea Slobozia la nivelul Superligii, cât și în liga secundă la ASA Târgu Mureș. În total a evoluat în 16 meciuri sezonul trecut, reușind să înscrie 5 goluri.

Îi mulțumim lui Raul pentru aportul adus echipei și îi urăm mult succes mai departe în carieră!”.

Bursa transferurilor la Dinamo în această vară:

  • Sosiri: Răzvan Radu, Martin Pascual, Ștefan Opriș, Oliver Hintsa, Dario Benavides, Alaa Bellaarouch
  • Plecări: Eddy Gnahore, Georgi Milanov, Valentin Țicu, Antonio Bordușanu, Kennedy Boateng, Costin Amzăr, Jordan Ikoko, Luca Bărbulescu, Adrian Caragea, Maxime Sivis
Dinamo, antrenament 10 iulie 2026 FOTO FB Dinamo (5).jpg
Dinamo, antrenament 10 iulie 2026 FOTO FB Dinamo (5).jpg

Galerie foto (7 imagini)

Dinamo, antrenament 10 iulie 2026 FOTO FB Dinamo (1).jpg Dinamo, antrenament 10 iulie 2026 FOTO FB Dinamo (2).jpg Dinamo, antrenament 10 iulie 2026 FOTO FB Dinamo (3).jpg Dinamo, antrenament 10 iulie 2026 FOTO FB Dinamo (4).jpg Dinamo, antrenament 10 iulie 2026 FOTO FB Dinamo (5).jpg
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