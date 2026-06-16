E oficial: Gnahore a plecat Dinamo s-a despărțit de încă un titular. Nu mai intra în planurile lui Nuno Campos
Eddy Gnahore
Superliga

E oficial: Gnahore a plecat Dinamo s-a despărțit de încă un titular. Nu mai intra în planurile lui Nuno Campos

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.06.2026, ora 11:07
alt-text Actualizat: 16.06.2026, ora 11:14
  • Dinamo a anunțat, marți, despărțirea oficială de mijlocașul francez Eddy Gnahore (32 de ani).
  • Gnahore nu a mai fost dorit de noul antrenor al echipei, Nuno Campos (51 de ani).
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Mijlocașul era încă dorit la club în urmă cu o săptămână, cu condiția unei diminuări a salariului, însă părerea lui Nuno Campos pare să fi cântărit decisiv la plecarea sa.

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Dinamo a anunțat despărțirea de Eddy Gnahore

„Mulțumim, Eddy Gnahoré!

Sosit la Dinamo în ianuarie 2024, Eddy a jucat un rol important în menținerea clubului în Superliga României. Rolul său în echipă a fost bine definit, iar contribuția sa a fost esențială în dezvoltarea sportivă a echipei.

În cele două sezoane și jumătate petrecute în alb-roșu, Eddy a strâns un număr impresionant de 97 de meciuri, reușind să marcheze 6 goluri și să ofere 5 pase decisive.

Astăzi, colaborarea dintre Eddy Gnahoré și Dinamo a ajuns la final. Îi mulțumim pentru tot ceea ce a însemnat pentru club în perioada petrecută alături de noi și îi dorim mult succes în continuarea carierei!”, a transmis Dinamo, pe Facebook.

După plecarea lui Gnahore, Dinamo va căuta întăriri pentru zona de mijloc, iar conducerea ar fi început deja negocierile cu un posibil înlocuitor, care s-ar plia și pe dorința noului antrenor.

Pe noua strategie și pe noua viziune a antrenorului nu am mers mai departe cu Eddy Gnahore. Antrenorul a avut ultimul cuvânt. Alături de directorul sportiv au un alt profil de mijlocaș pe care-l caută. Sunt două discuții deschise cu jucători străini. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

În sezonul recent încheiat, Eddy Gnahore a jucat 43 de meciuri în tricoul „câinilor”, reușind să înscrie două goluri și să ofere două pase decisive.

600.000 de euro
este cota de piață a lui Eddy Gnahore, conform Transfermarkt

Mesajul lui Eddy Gnahore

Luni, mijlocașul a postat pe contul personal de Instagram un mesaj de adio.

„Nu e vorba despre destinație, e despre cum ajungi acolo. Mulțumesc tuturor care au făcut specială această călătorie încă din prima zi. M-am bucurat de fiecare moment petrecut la acest club minunat și acest lucru n-ar fi fost posibil fără voi.

Le mulțumesc și colegilor care au avut mereu încredere în mine și m-au făcut de fiecare dată să mă simt important, dar și staff-ului care a muncit foarte mult. Le mulțumesc în special fanilor adevărați ai lui Dinamo care mi-au oferit toată dragostea și sprijinul încă din prima zi. N-o să vă uit niciodată, o să aveți mereu un loc în inima mea. Voi mereu câine. Hai Dinamo!”, a scris Gnahore.

Jucătorii care s-au despărțit de Dinamo la finalul acestui sezon:

  • Georgi Milanov
  • Jordan Ikoko
  • Valentin Țicu
  • Kennedy Boateng
  • Eddy Gnahore

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