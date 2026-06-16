CM 2026 a intrat în istorie Ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore nu se mai petrecuse de 68 de ani. Reacția FIFA
Foto: Imago
Campionatul Mondial

CM 2026 a intrat în istorie Ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore nu se mai petrecuse de 68 de ani. Reacția FIFA

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.06.2026, ora 10:31
alt-text Actualizat: 16.06.2026, ora 11:00
  • Cea de-a cincea zi a Campionatului Mondial din 2026 a intrat în istorie.
  • A fost atinsă o bornă neașteptată care nu mai fusese înregistrată de pe 15 iunie 1958, în urmă cu 68 de ani. Despre ce este vorba, mai jos în articol.
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Toate meciurile de luni care s-au disputat în grupele de la CM 2026 s-au încheiat la egalitate.

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Pentru a doua oară în istorie patru meciuri de la CM dintr-o singură zi s-au terminat la egalitate

În primul meci, Capul Verde a produs surpriza și a făcut față Spaniei. Naționala la care joacă și Joao Paulo, fotbalistul de la FCSB, a obținut un rezultat de egalitate, scor 0-0.

A fost pentru a 12-a oară în istorie când Spania nu a reușit să câștige meciul de debut la un Campionat Mondial. Anterior, înregistrase 5 remize și 7 înfrângeri, conform espn.co.uk.

Lamine Yamal a devenit cel mai tânăr jucător european care a participat la două turnee majore (EURO 2024 și Cupa Mondială 2026), la 18 ani și 337 de zile. Recordul precedent îi aparținea lui Jude Bellingham, care avea 19 ani și 145 de zile.

În următorul meci, Belgia și Egipt au dat-o și ele la pace. Meciul s-a încheiat cu scorul de 1-1, după golurile marcate de Hany (66, autogol), respectiv Ashour (19).

Au urmat apoi remizele între Arabia și Uruguay (1-1), respectiv Iran și Noua Zeelandă (2-2).

Astfel, pentru prima dată din 15 iunie 1958 și pentru a doua oară în istoria Cupei Mondiale, s-au înregistrat patru meciuri încheiate la egalitate într-o singură zi.

„Perfect echilibrat, așa cum ar trebui să fie toate lucrurile”, a scris FIFA pe contul său de pe platforma de socializare X.

Campionatul Mondial din 1958 a fost găzduit de Suedia. Din cele opt meciuri care s-au disputat în ziua de 15 iunie, patru s-au încheiat la egalitate. Este vorba de:

  • Germania de Vest – Irlanda de Nord 2-2
  • Paraguay – Iugoslavia 3-3
  • Suedia – Țara Galilor 0-0
  • Anglia – Austria 2-2

Dar Campionatul Mondial din 2026 a oferit surprize uriașe. Numele mari ale fotbalului mondial au remizat cu naționale mult mai slab cotate.

Spre exemplu, Spania, campioana europeană din 2024, este cotată la 1,22 miliarde de euro, conform Transfermarkt. În ciuda starurilor pe care le-a avut pe teren, „Furia Roja” n-a reușit să învingă Capul Verde, națională cotată la doar 54 de milioane de euro.

Același lucru este valabil și pentru meciul între Belgia și Egipt. Naționala lui Lukaku și De Bruyne este cotată la 547 de milioane de euro, în timp ce africanii au o valoare de 116 milioane de euro.

Diferențe mari de valoare sunt și între Uruguay (359 de milioane de euro) și Arabia Saudită (40 de milioane).

Doar Iran și Noua Zeelandă au o cotă asemănătoare: 32, respectiv 34 de milioane de euro.

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