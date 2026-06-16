Iranienii sunt furioși Cer ajutorul FIFA! Ce s-a întâmplat după meciul cu Noua Zeelandă, disputat în SUA: „E un dezastru”

Amir Ghalenoei (62 de ani), selecționerul Iranului, a criticat dur FIFA și Statele Unite pentru tratamentul aspru aplicat naționalei sale la Campionatul Mondial.

Mehdi Taremi (33 de ani) și Mohammad Mohebi (27 de ani), doi dintre liderii grupării asiatice, au vorbit și ei despre acest subiect.

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Naționala Iranului a debutat marți dimineață la Cupa Mondială, terminând la egalitate meciul cu Noua Zeelandă, scor 2-2. Meciul s-a disputat în Los Angeles.

Amir Ghalenoei: „Naționala noastră este cea mai oprimată de la Cupa Mondială”

La interviurile de după meci, selecționerul iranian și-a exprimat public nemulțumirea față de tratamentul de care a avut parte echipa sa.

„După meciul de astăzi ne-au spus: «Trebuie să plecați imediat», deși ziua de astăzi este foarte importantă pentru recuperarea jucătorilor.

Ni s-a cerut să ne îmbarcăm într-un avion și să ne întoarcem în cantonamentul din Tijuana. Suntem foarte îngrijorați de ceea ce se întâmplă.

Ne obligă să ne întoarcem mai devreme, fac situația din ce în ce mai dificilă și ne pun multe obstacole, dar nu vom lăsa asta să ne împiedice din a da tot ce avem mai bun.

Sincer, nu știm de ce ne trimit înapoi. Mi se pare foarte ciudat. Se pare că alții fac planurile pentru noi... Trebuia să ajungem cu două nopți înainte de meci, dar nu ne-au permis.

Trebuia să rămânem aici în seara asta ca să ne recuperăm și să ne întoarcem mâine la prânz”, a declarat Ghalenoei, potrivit theguardian.com.

Deși cantonamentul Iranului trebuia să fie organizat la Tucson, Arizona, lucrurile s-au schimbat cu doar câteva săptămâni înainte de turneu, naționala iraniană fiind nevoită să-și mute tabăra peste graniță, la Tijuana, în Mexic.

Astfel, din cauza acestei situații, iranienii trebuie să zboare în Statele Unite pentru fiecare meci disputat la Cupa Mondială, ceea ce le complică misiunea, deoarece timpul este foarte scurt.

Cred că echipa noastră este cea mai oprimată din tot Campionatul Mondial. Federația noastră nu este aici, presa noastră nu este aici, iar conducerea noastră, de asemenea, nu este aici. Amir Ghalenoei, selecționerul Iranului

După ce a criticat Statele Unite și FIFA, Amir Ghalenoei a ținut să îi laude pe mexicani, co-gazda turneului final de peste Ocean:

„Poporul mexican, guvernul mexican și în special locuitorii din Tijuana ne-au făcut să ne simțim ca acasă”.

Mehdi Taremi: „Totul este un dezastru pentru noi”

Liderul naționalei Iranului, atacantul Taremi, și-a exprimat și el nemulțumirea față de condițiile impuse echipei sale la acest Mondial:

„Cred că nu e bine pentru fotbal. La Campionatul Mondial trebuie să te pregătești bine pentru următorul meci, iar ceea ce ni se întâmplă provoacă mult stres pentru jucători, staff, pentru toată lumea.

Nu avem sprijin și cred că FIFA trebuie să ne ajute mai mult. Să vedem ce se va întâmpla în viitor.

Ar fi trebuit ca programul să fie așa: mâine dimineață ne recuperăm, apoi zburăm la Tijuana, iar după ne întoarcem din nou la Los Angeles. Dar acum trebuie să ne întoarcem direct. De fapt, totul este un dezastru pentru noi”.

105 meciuri a jucat Mehdi Taremi în tricoul naționalei Iranului. A marcat nu mai puțin de 58 de goluri

Mohammad Mohebi, mijlocașul stânga al naționalei Iranului, a criticat și el condițiile impuse echipei sale:

„Ieri am venit, am început călătoria dimineața și am ajuns după-amiază, iar când am ajuns ne-am dus direct la antrenament. E obositor.

Acest tip de abordare, cred eu, nu este corect. Trebuia să venim aici cu două zile înainte de meci”.

32,5 milioane de euro este valoarea de piață a jucătorilor naționalei Iranului, conform Transfermarkt

Iranul face parte din grupa G a Campionatului Mondial. După 2-2 cu Noua Zeelandă, Iran le va întâlni în următoarele două etape pe Belgia și Egipt.

Programul Iranului la Cupa Mondială:

21 iunie: Belgia - Iran - 22:00 (SoFi Stadium, Los Angeles)

27 iunie: Egipt - Iran - 06:00 (Lumen Field, Seattle)

Clasament Grupa G

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Noua Zeelandă 1 1 2. Iran 1 1 3. Belgia 1 1 4. Egipt 1 1

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